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06.07.2017, 14:15

ФОТО: Кик ин де Кёк наполнили ожившие тени Старого Таллинна


Диана Талисайнен
Диана Талисайнен
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Ирина Балева и ее любимая картина "Воображение"
Ирина Балева и ее любимая картина "Воображение"Foto: Diana Talisainen

В нижнем зале музея Кик ин де Кёк открылась выставка художницы Ирины Балевой "Тени Старого города", чьи картины показывают Таллинн с совершенно иной, неожиданной стороны.

”Идея созрела уже достаточно давно, и мне хотелось выразить свой респект городу. Это все посвящено Таллинну — древнему Старому городу. Городские мотивы — это моя личная любовь к городу, который я обожаю и это подарок от меня к столетию республики”, — рассказала она корреспонденту Delfi.

”Поскольку я знала, что выставка будет проходить в Кик ин де Кёк, сложилась такая идея, что гамма должна быть сдержанная, монохромная”, — поделилась Балева.

На каждой картине можно заметить кусочки золота. ”Какой бы ни был город мрачный и серый, какое-то освещение в нем все равно всегда присутствует. Если это день, то солнце, а если ночь — луна, и какие-то детали освещены мягким, теплым светом”, — объясняет Балева.

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Художница работала год над этими картинами и в общей сложности написала 18 новых произведений. Они созданы в технике батик — роспись по ткани.

С этой техникой она познакомилась совершенно случайно в 2000 году, но она сразу полюбилась художнице.

”Мои творения передают эмоции и желания”, — говорит Балева. Ее любимая картина — ”Воображение”, на создание этого произведения ушло больше всего времени.

Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.

Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee

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