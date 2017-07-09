ФОТО: Как двое британцев захватили целое Певческое поле

«Поколение D» — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.

Платформа работает при поддержке Центра изучения медиа при Стокгольмской школе экономики в Риге, Посольства Швеции в Эстонии и Шведского института.

Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D!