ФОТО: Как двое британцев захватили целое Певческое поле

В пятницу, 7 июля, на главной сцене фестиваля Õllesummer зажгла британская группа Hurts.
Двери фестиваля открылись в 17 часов, но фанаты, желающие стоять в первых рядах, начали собираться у ворот уже в 15:00. На сей раз Певческое поле заполнили 25 000 зрителей. И это не удивительно, ведь таллиннский зритель уже давно знаком с британским дуэтом Hurts — группа приезжала с концертами в 2013 и 2016 годах, а в 2014 впервые стала хедлайнером Õllesummer. Видимо, эстонский зритель исполнителям пришелся по душе.
Хорошо прошел и разогрев: на сцене выступила местная группа Púr Múdd.
А после выхода главных артистов вечера аудитория уже просто разрывалась от полученных эмоций. Динамично, зрелищно, ярко, качественно, а самое главное чувственно — думаю, с этим согласится каждый, кто в пятничный вечер попал на Hurts.
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