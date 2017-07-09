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09.07.2017, 12:05

ФОТО: Как двое британцев захватили целое Певческое поле


Елизавета Караваева
Елизавета Караваева
EST
Hurts, Õllesummer 2017
Hurts, Õllesummer 2017Foto: Jelisaveta Karavajeva

В пятницу, 7 июля, на главной сцене фестиваля Õllesummer зажгла британская группа Hurts.

Двери фестиваля открылись в 17 часов, но фанаты, желающие стоять в первых рядах, начали собираться у ворот уже в 15:00. На сей раз Певческое поле заполнили 25 000 зрителей. И это не удивительно, ведь таллиннский зритель уже давно знаком с британским дуэтом Hurts — группа приезжала с концертами в 2013 и 2016 годах, а в 2014 впервые стала хедлайнером Õllesummer. Видимо, эстонский зритель исполнителям пришелся по душе.

Хорошо прошел и разогрев: на сцене выступила местная группа Púr Múdd.

А после выхода главных артистов вечера аудитория уже просто разрывалась от полученных эмоций. Динамично, зрелищно, ярко, качественно, а самое главное чувственно — думаю, с этим согласится каждый, кто в пятничный вечер попал на Hurts.

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Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee

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