ФОТО: Как британские рокеры Kasabian открыли Õllesummer

В среду, 5 июля, на Певческом поле в Таллинне стартовал 24-й летний фестиваль Õllesummer. Певческое поле вновь превратилось в маленький городок с развлечениями на любой вкус.
Лозунг нынешнего фестиваля ”Kõik on kohal” ("Все на месте"). Сложно сказать насчет "всех", но корреспондент Delfi на открытии побывал. В этом году хедлайнерами концертной программы стали британская группа Kasabian, российская певица Ёлка, британская группа Hurts, которая поприветствует таллинцев и гостей столицы уже во второй раз, и любимец эстонской и зарубежной молодежи Tommy Cash.
Помимо главных артистов на восьми площадках фестиваля выступят около сотни эстонских исполнителей.
Стоит отметить, что в этом году фестиваль стартовал на взрывных эмоциях, а по-другому быть не могло, ведь на сцене зажгли истинные британцы — рок-группа Kasabian.
Басы, проникающие в самое сердце, поднятые руки, сорванные голоса зрителей и настроение, поднятое до небес, — самое точное описание концерта. Музыканты действительно зажгли, не давая публике замерзнуть таллиннским "летним" вечером.
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