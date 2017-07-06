О проекте

«Поколение D» — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.

Платформа работает при поддержке Центра изучения медиа при Стокгольмской школе экономики в Риге, Посольства Швеции в Эстонии и Шведского института.

Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D!

Как стать автором?

Если тебе от 14 до 19 лет, тебе интересна журналистика, ты активен, смел и в курсе событий — ты Поколение D.

Присылай свои актуальные статьи, фоторепортажи, видео — julia.rodina@delfi.ee

Заголовок письма — Поколение D
Обязательно укажи свой номер телефона, чтобы редакция могла связаться с тобой.
Есть вопросы? Тоже смело пиши нам.
Твой материал увидят тысячи наших читателей!

06.07.2017, 16:35

ФОТО: Как британские рокеры Kasabian открыли Õllesummer


Елизавета Караваева
Елизавета Караваева
EST
Kasabian, Õllesummer 2017
Kasabian, Õllesummer 2017Foto: Jelizaveta Karavajeva

В среду, 5 июля, на Певческом поле в Таллинне стартовал 24-й летний фестиваль Õllesummer. Певческое поле вновь превратилось в маленький городок с развлечениями на любой вкус.

Лозунг нынешнего фестиваля ”Kõik on kohal” ("Все на месте"). Сложно сказать насчет "всех", но корреспондент Delfi на открытии побывал. В этом году хедлайнерами концертной программы стали британская группа Kasabian, российская певица Ёлка, британская группа Hurts, которая поприветствует таллинцев и гостей столицы уже во второй раз, и любимец эстонской и зарубежной молодежи Tommy Cash.

Помимо главных артистов на восьми площадках фестиваля выступят около сотни эстонских исполнителей.

Стоит отметить, что в этом году фестиваль стартовал на взрывных эмоциях, а по-другому быть не могло, ведь на сцене зажгли истинные британцы — рок-группа Kasabian.

Читайте также:

Басы, проникающие в самое сердце, поднятые руки, сорванные голоса зрителей и настроение, поднятое до небес, — самое точное описание концерта. Музыканты действительно зажгли, не давая публике замерзнуть таллиннским "летним" вечером.

ТОП

Смотрите, как это было:

Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.

Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии