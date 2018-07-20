20.07.2018, 12:24

ФОТО: Фестиваль Baltic Sun в Нарве — все хорошо, если бы не редкое балтийское солнце?


Ксения Федорова
Ксения Федорова
EST 1
Baltic Sun
Baltic Sun Foto: Ksenia Fjodorova

Подошел к концу второй день Нарвского фестиваля музыки и веселья Baltic Sun. Крепость сияет чистотой, стоят ровно скамейки и цел инвентарь. Неужели Нарва и правда станет культурной столицей Европы в 2024 году? Не исключено. Но причиной царящего на фестивале порядка может быть не только интеллигентность посетителей.

19 июля неожиданно для участников, организаторов и самих посетителей фестиваля места на скамейках перед сценой практически пустовали. Было ли причиной тому так редко посещающее нашу страну яркое солнце, которое ”заставило” нарвитян провести вечер четверга на пляже? Или же это не сильно заинтересовавшая жителей программа? Неизвестно. Но факт есть факт — публики во второй день фестиваля пришло не так много, как хотелось бы.

Перед любителями живой музыки в этот вечер выступали российская группа Billy´s Band, певец из Литвы Юстинас Ярутис, звезда эстонской поп-сцены Лийс Лемсалу, шведская певица Майя Хирасава и группа из Латвии Astro´n´out.

Была и отдельная программа для детей: выступали артисты из Эстонии, которые показали постановку "Бедный художник рисует красавицу". Маленькие гости смогли даже сами стать участниками спектакля.

В сквере перед Нарвским замком на протяжении всего дня демонстрировали свои навыки фехтования и боя на мечах молодые люди, а девушки в нарядных костюмах давно ушедшего времени сопровождали своих кавалеров, помахивая веерами. Также нарвское трио, исполнявшее эстонский фольклор, поддержало идею дресс-кода молодежи.

В пятницу, 20 июля, на сцене Baltic Sun выступит исполнитель Александр Рыбак, уже неоднократно замеченный в курортном городе Нарва-Йыесуу. Любители пляжа, возвращайтесь в город на фестиваль. Больше возможности увидеть чудесного скрипача на отдыхе не будет!

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