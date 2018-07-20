ФОТО: Фестиваль Baltic Sun в Нарве — все хорошо, если бы не редкое балтийское солнце?

Подошел к концу второй день Нарвского фестиваля музыки и веселья Baltic Sun. Крепость сияет чистотой, стоят ровно скамейки и цел инвентарь. Неужели Нарва и правда станет культурной столицей Европы в 2024 году? Не исключено. Но причиной царящего на фестивале порядка может быть не только интеллигентность посетителей.

19 июля неожиданно для участников, организаторов и самих посетителей фестиваля места на скамейках перед сценой практически пустовали. Было ли причиной тому так редко посещающее нашу страну яркое солнце, которое ”заставило” нарвитян провести вечер четверга на пляже? Или же это не сильно заинтересовавшая жителей программа? Неизвестно. Но факт есть факт — публики во второй день фестиваля пришло не так много, как хотелось бы.

Перед любителями живой музыки в этот вечер выступали российская группа Billy´s Band, певец из Литвы Юстинас Ярутис, звезда эстонской поп-сцены Лийс Лемсалу, шведская певица Майя Хирасава и группа из Латвии Astro´n´out.