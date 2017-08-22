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22.08.2017, 17:50

ФОТО: Древняя греческая жемчужина размером в 380 кв. км


Полина Новикова
Полина Новикова
EST
ФОТО: Древняя греческая жемчужина размером в 380 кв. км
Foto: Polina Novikova

При упоминании отдыха в Греции мы волей-неволей сразу думаем об Афинах, Крите и Санторини, но это совсем не все, что есть в Греции. Среди сотен греческих островов есть один — не самый известный — в который вы точно влюбитесь на всю жизнь.

Тасос (греч. Θάσος) — остров в северной части Эгейского моря, исторически часть более крупной материковой области Фракия, расположенный южнее устья реки Нестос или Места.

Все туристы в один голос скажут, что Тасос — уникальное место. Здесь любой коренной житель посоветует выкинуть путеводители и вместо этого покажет на карте самые интересные места.

Мраморный пляж

На острове с давних пор добывают мрамор, поэтому на этом пляже вы не найдете ни песчинки, только мрамор разных размеров и форм.

Лименас — столица Тасоса

Город Лименас поразит вас своим контрастом, здесь есть и хипстерские кафешки, и древние развалины агоры, а для любителей истории - археологический музей.

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Лагуна Гиола

Это уникальный природный бассейн, который запомнится на всю жизнь.

Это была лишь малая часть прекрасного острова Тасос, остальное точно нужно увидеть своими глазами.

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