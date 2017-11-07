ФОТО: Чешский город — лекарство для души и тела

Очевидно, что писать про Чехию — неблагодарное занятие, потому что тысячами гостей этой прекрасной гостеприимной страны описаны многие мелочи и нюансы. Однако попытаюсь, так как Чехия у каждого своя — кого-то обсчитали в ресторане, и он будет утверждать, что чехи жулики, а кому-то вернули сумку с деньгами и документами — для него чехи наичестнейшие люди. Но главное — в Чехию стоит съездить каждому, никакие фото, видео, рассказы не передадут ощущения от этой страны. Это надо прочувствовать лично.

Одна из главных достопримечательностей Чехии — всемирно известный курорт — Карловы Вары (Карлсбад). Туристы со всего света приезжают сюда отдохнуть, попить минеральной воды, получить качественный санаторный уход и полюбоваться архитектурой. Этот город вызывает архитектурный восторг, часами можно ходить по городу, и просто любоваться зданиями.

Сюда приезжают чехи, немцы, даже жители восточных стран, но больше всего этот город любят русскоязычные туристы. По этому поводу даже существует саркастичный анекдот: ”Поссорились президент Чехии и президент России. Президент России говорит президенту Чехии:"Мы разбомбим вашу Прагу". Президент Чехии подумал немного и говорит:" А мы тогда разбомбим ваши Карловы Вары".

Tšehhi, Karlovy Vary Foto: Delfi lugeja

Правда, в годы кризиса русских туристов стало меньше, но сейчас их поток снова увеличился. Почти все работники сферы обслуживания в городе говорят по-русски.

Интересно, что минеральная вода общедоступна и совершенно бесплатна. В Карловых Варах всего 14 источников. Температура воды в них варьируется от 14,2 до 73,4 градусов. Из-за того что вода может быть горячей, обычно покупают специальные чашки с ”носиками”. У воды специфический вкус и это отличает воду из источников от бутилированной. Вкус ”минералки” из разных источников тоже различается.



Tšehhi, Karlovy Vary Foto: Delfi lugeja

Карловы Вары известны не только своей минеральной водой, но и международным кинофестивалем. Ежегодно в первой половине июля в зале отеля Termal выбирают лучшие фильмы. В этом зале часто выступают приезжие артисты. Например, в середине августа там выступал российский актер и режиссер Константин Райкин.

Еще одна вещь, прославившая этот курортный город — это чешский травяной ликер ”Бехеровка”. Его производят в Карловых Варах, и даже есть посвященный напитку музей. Интересно, что первоначально эту настойку делали как желудочное лекарство, а теперь продают в алкогольных магазинах всего мира.

Город находится в долине, а некоторые отели расположены на горах. Поэтому постояльцам приходится, возвращаясь в отель, прилагать массу усилий, чтобы подняться на гору. Но на одну из гор можно подняться на лифте, о котором мало кто знает. Лифт расположен у скалы под Замковой башней и верхний вход находится в башне. Нижний вход в него находится в небольшом магазине, торгующем Карловарскими вафлями.



Tšehhi, Karlovy Vary Foto: Delfi lugeja

Этот лифт находится между двумя колоннадами, Гейзерной и Мельничной. Колоннады в Карловых Варах представляют собой очень красивые здания или навесы, в которых находятся один или несколько источников. Всего здесь пять колоннад: Мельничная, Садовая, Рыночная, Замковая и Гейзерная. В Мельничной колоннаде можно подняться на крышу, там стоят скульптуры, украшающие здание, и оттуда открывается великолепный вид. А на первом этаже иногда играет оркестр.

В Гейзерной колоннаде находится самый большой источник в Карловых Варах: он бьет фонтаном в высоту более 10 метров, при этом это самый горячий источник. Но сейчас гейзер закрыт на реконструкцию. Посетителям доступны другие источники, находящиеся в этом здании. Также в Гейзерной колоннаде на втором этаже постоянно проходят выставки произведений искусства, в основном, из стекла. Вход на эти небольшие выставки совершенно свободный. На этом же этаже продают билеты на экскурсию, на которой рассказывают о источниках минеральной воды в Карловых Варах. Экскурсии проходят, на русском, английском, немецком, и конечно на чешском языках, причем экскурсия на чешском дешевле остальных.



Tšehhi, Karlovy Vary Foto: Delfi lugeja

Кроме лифта в городе есть и фуникулер. Фуникулер отвозит пассажиров к смотровой башне Диана, билет на него стоит недорого: 1-2 евро в одну сторону. Если сравнивать с Пражской канатной дорогой, то тут не придется стоять 20 минут в очереди и ехать в переполненном вагоне, а эмоций от поездки столько же.

На горе находится смотровая башня Диана, с которой открывается необычайный вид на город и окружающие его горы. Недалеко от башни стоит дом с бабочками, бабочки там совершенно необычайные, размером с пол ладони, а некоторые похожи на листья. Спуститься обратно в Карловы Вары можно на фуникулере или пешком через лес, дыша свежим воздухом и ища подходящую тропинку. Канатную дорогу вы можете найти справа от отеля PUPP.



Tšehhi, Karlovy Vary Foto: Delfi lugeja

В городе, недалеко от автобусного вокзала, есть три продуктовых магазина: Albert, Billa и Lidl. А на окраине города находится торговый центр Fontana. В нем можно купить не только продукты, но и все что душа пожелает — по обычным чешским ценам. А цены в Чехии зачастую ниже, чем в Эстонии. Доехать туда из центра Карловых Вар можно на бесплатном автобусе.

Поездка на этот курорт позволит вам отвлечься от повседневной суеты и поправить не только физическое, но и душевное здоровье.