16.09.2018, 14:30

ФОТО: Белорусский Гродно. За интересными впечатлениями — без визы


Ариана Селиванова
Ариана Селиванова
 
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ФОТО: Белорусский Гродно. За интересными впечатлениями — без визы
Ariana Selivanova

В начале августа я побывала в Республике Беларусь, в городе Гродно, расположенном недалеко от границы с Литвой и Польшей. С 1 января 2018 года граждане Евросоюза могут посещать белорусские города Гродно и Брест без визы и находиться там 10 дней. Также въезд разрешен и на территорию туристско-рекреационного парка "Августовский канал".

Одна из сложностей такой поездки — пересечение белорусской границы, на которой нельзя забронировать время, и ожидание может затянуться (с чем мы и столкнулись). При въезде в город сразу же бросается в глаза чистота вокруг: с самого утра работники приводят город в порядок. В Гродно — широкие проспекты, неплохо сохранившаяся архитектура советского времени, а еще рабочий день — с 9 до 18 с перерывом на обед.

Привычного City Tour`а в городе еще нет, а экскурсий в будние дни практически не найти, однако, это не помешает интересно провести время в городе.

Исторически Гродно является многоконфессиональным городом со множеством церквей, костелов, лютеранской кирхой и Большой хоральной синагогой. Стоит посетить и гродненские замки: Старый и Новый, экспозиции которых посвящены истории, флоре и фауне края.

Недалеко от города находится Августовский канал — уникальное сооружение гидротехники, созданное в 19 веке. Живописные берега и наблюдение за процессом шлюзования будут интересны всем возрастам.

Меня удивило, что даже с приходом темноты люди продолжают гулять и весело проводить время на улицах, оживляя ночной город.

Гродно — уникальный город со своей богатой историей, культурой и архитектурой, которая практически не пострадала за долгую жизнь города.

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