10.09.2018, 08:45

ФОТО: 10 причин посетить Нарву этой осенью

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Ксения Федорова
Ксения Федорова
 
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Narva
NarvaFoto: Ksenia Fedorova, Delfi

Наступил сентябрь, а значит Нарва снова вступит в права осенней столицы Эстонии. Скоро зашуршат под ногами листья, дни станут еще короче, и не за горами осенние каникулы — время, которое многие родители проводят вместе с детьми, путешествуя по Эстонии и любуясь красками осенней природы. Мы нашли десять причин (как минимум) побывать в Нарве этой осенью.

20 сентября Нарва в десятый раз примет статус осенней столицы, и, не изменяя традициям, готовит обширную праздничную культурную и развлекательную программу.

13 сентября горожане и гости города смогут выступить в качестве участников или зрителей в забеге Narva Firmajooks 2018, который пройдет в Липовой ямке. Также два раза в неделю будут проходить с недавних пор ставшие популярными экскурсии по Кренгольмской мануфактуре.

21-23 сентября гости и жители города смогут насладиться посвященным 100-летию Эстонской Республики фестивалем музыки и городской культуры Station Narva, центрами притяжения которого станут Кренгольмская мануфактура и арт-клуб Ro-Ro.

По всему городу будет организовано множество разнообразных мероприятий, цель которых — представить город и его дворы в новом свете как жителям Нарвы, так и ее гостям.

Трехъязычный стендап в Ro-Ro, программа по современному искусству в Арт-резиденции, дискуссии под эгидой BAZAR, скандинавский стрит-фуд на променаде и концерты во дворах и даже магазинах — на три дня Нарва станет центром притяжения как для жителей Эстонии, так и гостей из соседних стран.

В концертном зале ”Женева” покажут спектакль ”Зойкина квартира”, выступит Театр Кошек Куклачева, симфонический оркестр Rеsonancе исполнит рок-хиты, покажут рок-оперу ”Юнона и Авось”, музыкальный спектакль ”Я, Высоцкий Владимир”, а также балет ”Щелкунчик”.

Прогуливаясь по осенней Нарве, уделите внимание самым красивым достопримечательностям города!

Narva Foto: Ksenia Fedorova, Delfi

Свадебное Дерево

Находится в конце тенистого сквера возле средневековой крепости Германа.

Narva Foto: Ksenia Fedorova, Delfi

В то время как в других странах молодожёны скрепляют свой союз, вешая замки на опоры мостов, нарвитяне получили возможность ”фиксировать брак” подвешиванием именных листьев на уникальное ”растение”.

Narva Foto: Ksenia Fedorova, Delfi

Шведский Лев

Стоит в сквере, расположенном неподалёку от Нарвского замка. Памятник был восстановлен к 300-летию со дня памятной битвы, и, согласно нынешней трактовке, символизирует дружбу между современными Эстонией и Швецией. На постаменте высечены римские цифры MDCC, означающие 1700-й год, а также надпись ”Suecia memor”, что означает ”Швеция помнит”.

Narva Foto: Ksenia Fedorova, Delfi

Замок Германа

Попасть на территорию Нарвской крепости можно бесплатно. Однако, для того, чтобы подняться на смотровые площадки, откуда открывается вид на Ивангородскую крепость, а также посетить внутренние помещения исторического укрепления, придётся купить билет. Музей в замке работает ежедневно с 10.00 до 18.00.

Narva Foto: Ksenia Fedorova, Delfi

Ратуша

Изначально помимо административного здания на Ратушной площади Нарвы находились и другие строения, составлявшие единый архитектурный ансамбль вместе с ратушей. В частности, Здесь располагались аптека, биржевая контора, а также стояли дома наиболее зажиточных горожан. Сейчас здание Ратуши закрыто.

Narva Foto: Ksenia Fedorova, Delfi

Памятник Паулю Кересу

Памятник знаменитому эстонскому шахматисту, международному гроссмейстеру Паулю Кересу установлен в сквере на улице Пушкина.

Narva Foto: Ksenia Fedorova, Delfi

Новый объект — Скамья Примирения

Скамья с символичным названием находится рядом с ДК ”Ругодив” и является местом сближения и примирения для всех желающих.

Narva Foto: Ksenia Fedorova, Delfi
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