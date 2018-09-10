ФОТО: 10 причин посетить Нарву этой осенью

Наступил сентябрь, а значит Нарва снова вступит в права осенней столицы Эстонии. Скоро зашуршат под ногами листья, дни станут еще короче, и не за горами осенние каникулы — время, которое многие родители проводят вместе с детьми, путешествуя по Эстонии и любуясь красками осенней природы. Мы нашли десять причин (как минимум) побывать в Нарве этой осенью.
20 сентября Нарва в десятый раз примет статус осенней столицы, и, не изменяя традициям, готовит обширную праздничную культурную и развлекательную программу.
13 сентября горожане и гости города смогут выступить в качестве участников или зрителей в забеге Narva Firmajooks 2018, который пройдет в Липовой ямке. Также два раза в неделю будут проходить с недавних пор ставшие популярными экскурсии по Кренгольмской мануфактуре.
21-23 сентября гости и жители города смогут насладиться посвященным 100-летию Эстонской Республики фестивалем музыки и городской культуры Station Narva, центрами притяжения которого станут Кренгольмская мануфактура и арт-клуб Ro-Ro.
По всему городу будет организовано множество разнообразных мероприятий, цель которых — представить город и его дворы в новом свете как жителям Нарвы, так и ее гостям.
Трехъязычный стендап в Ro-Ro, программа по современному искусству в Арт-резиденции, дискуссии под эгидой BAZAR, скандинавский стрит-фуд на променаде и концерты во дворах и даже магазинах — на три дня Нарва станет центром притяжения как для жителей Эстонии, так и гостей из соседних стран.
В концертном зале ”Женева” покажут спектакль ”Зойкина квартира”, выступит Театр Кошек Куклачева, симфонический оркестр Rеsonancе исполнит рок-хиты, покажут рок-оперу ”Юнона и Авось”, музыкальный спектакль ”Я, Высоцкий Владимир”, а также балет ”Щелкунчик”.
Прогуливаясь по осенней Нарве, уделите внимание самым красивым достопримечательностям города!
Свадебное Дерево
Находится в конце тенистого сквера возле средневековой крепости Германа.
В то время как в других странах молодожёны скрепляют свой союз, вешая замки на опоры мостов, нарвитяне получили возможность ”фиксировать брак” подвешиванием именных листьев на уникальное ”растение”.
Шведский Лев
Стоит в сквере, расположенном неподалёку от Нарвского замка. Памятник был восстановлен к 300-летию со дня памятной битвы, и, согласно нынешней трактовке, символизирует дружбу между современными Эстонией и Швецией. На постаменте высечены римские цифры MDCC, означающие 1700-й год, а также надпись ”Suecia memor”, что означает ”Швеция помнит”.
Замок Германа
Попасть на территорию Нарвской крепости можно бесплатно. Однако, для того, чтобы подняться на смотровые площадки, откуда открывается вид на Ивангородскую крепость, а также посетить внутренние помещения исторического укрепления, придётся купить билет. Музей в замке работает ежедневно с 10.00 до 18.00.
Ратуша
Изначально помимо административного здания на Ратушной площади Нарвы находились и другие строения, составлявшие единый архитектурный ансамбль вместе с ратушей. В частности, Здесь располагались аптека, биржевая контора, а также стояли дома наиболее зажиточных горожан. Сейчас здание Ратуши закрыто.
Памятник Паулю Кересу
Памятник знаменитому эстонскому шахматисту, международному гроссмейстеру Паулю Кересу установлен в сквере на улице Пушкина.
Новый объект — Скамья Примирения
Скамья с символичным названием находится рядом с ДК ”Ругодив” и является местом сближения и примирения для всех желающих.