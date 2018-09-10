ФОТО: 10 причин посетить Нарву этой осенью

20 сентября Нарва в десятый раз примет статус осенней столицы, и, не изменяя традициям, готовит обширную праздничную культурную и развлекательную программу.

13 сентября горожане и гости города смогут выступить в качестве участников или зрителей в забеге Narva Firmajooks 2018, который пройдет в Липовой ямке. Также два раза в неделю будут проходить с недавних пор ставшие популярными экскурсии по Кренгольмской мануфактуре.

21-23 сентября гости и жители города смогут насладиться посвященным 100-летию Эстонской Республики фестивалем музыки и городской культуры Station Narva, центрами притяжения которого станут Кренгольмская мануфактура и арт-клуб Ro-Ro.

По всему городу будет организовано множество разнообразных мероприятий, цель которых — представить город и его дворы в новом свете как жителям Нарвы, так и ее гостям.

Трехъязычный стендап в Ro-Ro, программа по современному искусству в Арт-резиденции, дискуссии под эгидой BAZAR, скандинавский стрит-фуд на променаде и концерты во дворах и даже магазинах — на три дня Нарва станет центром притяжения как для жителей Эстонии, так и гостей из соседних стран.