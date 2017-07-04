Дирижер Юлия Ааре: Певческий праздник навсегда в моем сердце

В завершившемся только что Молодежном Празднике песни и танца участвовало множество коллективов из русских школ. Мы поговорили с Юлией Ааре, дирижером хора ”Kümblejad” из таллиннской Мустамяэской гуманитарной гимназии. ”Певческий праздник навсегда в моем сердце”, — говорит она.

Юлия Ааре работает в Мустамяэской гуманитарной гимназии уже шесть лет. Там она не просто учитель музыки — также она руководит хором ”Kümblejad”.

К празднику песни и танца они готовились полтора года. Дети с необычной легкость погрузились в музыку, рассказывает она.

”Пение — это послание смысла, и моя главная задача — донести это до младших поколений”, — делится Ааре.

Но задача перед ними стояла непростая: двухголосный хор. Но благодаря таланту своего педагога ребята научились и такому исполнению.

Сама руководитель хора говорит, что прогресс организации такого масштабного мероприятия как Праздник песни колоссален. Она знает об этом не понаслышке: ведь Ааре принимает участие Певческом празднике с самых юных лет.

По словам педагога, именно технологии и интернет сейчас очень помогли празднику стать более известным.

Старт карьеры Юлии Ааре состоялся еще в столичной Раннику гимназии, где она работала учителем. Свою нелегкую работу она успешно совмещала с учебой в Музыкальной академии. Усердие и целеустремленность помогли ей достичь успеха в 1995 году, когда она, будучи совсем молодой девушкой, впервые попробовала себя в роли хорового дирижера на Певческом празднике.

”Проделав огромную работу, мы уже сейчас размышляем по поводу торжества в следующим году и, безусловно, главный праздник — столетие республики, где наша команда представит новою концепцию”, — рассказала Ааре корреспонденту Delfi.

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