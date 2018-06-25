Десятки уничтоженных деревьев в Таллинне: природное бедствие или естественное явление?

В этом году май выдался сухим и жарким, после чего в Таллинне стало появляться все больше и больше необычных деревьев, окутанных в плотное белое полотно, под которым ползала куча гусениц. Жители города были озадачены таким поведением насекомых, и наши журналисты решили разобраться, в чем проблема, задав несколько вопросов опытному биологу Александре Николаевой, преподавателю биологии в Таллиннской Ляэнемереской гимназии.

Почему именно в этом году их такое большое количество?

В этот год все условия складываются ”на руку” этой моли и зима без резких колебаний температур, и не очень холодная и дождливая весна, и еда есть, наездники не сильно докучают и тогда есть все предпосылки к увеличению численности.

Почему после них деревья остаются полностью покрытыми белой паутиной и для чего она им нужна?

Для того, чтобы птицы не зарились, и для того, чтобы наездники не сильно нападали, гусеницы делают пелену, выделяя шелковинку — словно паутинную нить. Под такой пеленой больше защиты.

На каких деревьях они обитают?

Черемуха, вишня, яблоня.

Как долго, по вашему мнению, будет продолжаться такое явление?

Во второй половине июня появятся бабочки и явление пройдет. При прохладной и дождливой погоде гусеницы тоже гибнут.

Какие самые главные вредители есть в Эстонии?

Если это вредители сада, то это тля, улитки и гусеница бабочки капустницы.