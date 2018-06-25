25.06.2018, 16:30

Десятки уничтоженных деревьев в Таллинне: природное бедствие или естественное явление?


Кармен Бабич
Кармен Бабич
Лаура Паулман
Лаура Паулман
Анастасия Пеллья
Анастасия Пеллья
EST
Десятки уничтоженных деревьев в Таллинне: природное бедствие или естественное явление?
Foto: Tiit Blaat

В этом году май выдался сухим и жарким, после чего в Таллинне стало появляться все больше и больше необычных деревьев, окутанных в плотное белое полотно, под которым ползала куча гусениц. Жители города были озадачены таким поведением насекомых, и наши журналисты решили разобраться, в чем проблема, задав несколько вопросов опытному биологу Александре Николаевой, преподавателю биологии в Таллиннской Ляэнемереской гимназии.

Почему именно в этом году их такое большое количество?

В этот год все условия складываются ”на руку” этой моли и зима без резких колебаний температур, и не очень холодная и дождливая весна, и еда есть, наездники не сильно докучают и тогда есть все предпосылки к увеличению численности.

Почему после них деревья остаются полностью покрытыми белой паутиной и для чего она им нужна?

Для того, чтобы птицы не зарились, и для того, чтобы наездники не сильно нападали, гусеницы делают пелену, выделяя шелковинку — словно паутинную нить. Под такой пеленой больше защиты.

На каких деревьях они обитают?

Черемуха, вишня, яблоня.

Как долго, по вашему мнению, будет продолжаться такое явление?

Во второй половине июня появятся бабочки и явление пройдет. При прохладной и дождливой погоде гусеницы тоже гибнут.

Какие самые главные вредители есть в Эстонии?

Если это вредители сада, то это тля, улитки и гусеница бабочки капустницы.

Почему земля вокруг деревьев гниет?

Повреждают все дерево плюс почву вокруг дерева.

Как бороться с этими гусеницами?

С молью борются при помощи механического сбора и уничтожения гнезд гусениц. Особенно важно, отмечают специалисты, сделать это в первый год распространения насекомых, когда на дереве появилось лишь несколько гнезд. Ветки с личинками необходимо спилить и уничтожить. Когда паутиной покрыто уже все дерево, на помощь можно взять грабли, с помощью которых снять паутину вместе с гусеницами и уничтожить ее.

Есть ли у них враги?

Из птиц мало кто хочет ее поедать, поскольку это насекомое ядовито. Ее природный враг — другое насекомое из отряда перепончатокрылые, в основном это наездники. Заботливая самка наездника откладывает прямо в гусеницу этой черемуховой моли свои яйца, и тогда гусеница, словно живая консерва, поедается заживо.

Как выглядит жизненный цикл этих насекомых?

ТОП

Жизненный цикл — генерация однолетняя. Бабочки летают в июле, откладывая яйца на кору ветвей, вблизи почек и покрывая их сверху слизистым веществом, затвердевающим на воздухе и образующим щиток. Из яиц осенью выходят гусеницы и остаются на зиму под щитком. Весной, как только начинают распускаться почки, гусеницы внедряются в молодые, еще не распустившиеся листочки и выгрызают внутри них пустоты (мины). Позднее гусеницы питаются листьями, оплетая их паутиной и образуя гнездо. Во второй половине июня гусеницы начинают окукливаться внутри гнезда в плотных белых коконах, расположенных пачками. Через 10-15 дней вылетают бабочки.

Данный материал создан в рамках Летней школы журналистики русского Delfi и Стокгольмской школы экономики в Риге. Вы находитесь в рубрике ”Поколение D” — это платформа, где выпускники Летней школы и все молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео.

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