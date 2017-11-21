Delfi выбрал лучших молодых журналистов "Поколения D"

Портал RusDelfi рад подвести итоги работы нашей платформы для молодых журналистов — Поколение D, которая стала продолжением Летней школы журналистики, которую русский Delfi в июне 2017 года организовал при поддержке Стокгольмской школы экономики в Риге (SSE Riga) и Посольства Швеции в Эстонии.

Поколение D — это "дигитальное поколение", generation Delfi — ведь многие из авторов — ровесники нашего портала, которому 23 ноября 2017 года исполнится 18 лет.

Нам писали талантливые молодые журналисты от 14 и старше, было опубликовано полсотни материалов самых различных жанров: новости, интервью, репортажи, фоторепортажи, видео. Наши молодые авторы выбирали самые разные темы для материалов: они писали о местных выборах и голосовании 16-летних, о Празднике песни и танца, о возможностях и опасностях соцсетей, соотношении теории и практики в школах, об экстремальном и кибер-спорте, о проблеме употребления алкоголя, о задаче оздоровления школьных столовых и буфетов, о туризме и культурных событиях.

Спасибо всем, кто участвовал в создании платформы "Поколение D"!

Как и было обещано, RusDelfi и SSE Riga выбрали тройку самых активных авторов Поколения D. Они получат призы от организаторов и новые возможности обучения. При отборе мы руководствовались числом опубликованных материалов, их качеством и спектром выбранных тем.

Лучшими авторами проекта Летней школы журналистики и Поколения D стали:

Елизавета Караваева

Георгий Княжев

Диана Талисайнен

Все материалы Поколения D найдете здесь. Также предлагаем вам вспомнить одни из самых популярных статей, опубликованных в рамках проекта:

Участница Праздника песни и танца: мы поставили себе цель донести свои эмоции публике

Foto: Mikk Mihkel Vaabel

В пятницу в Таллинне на стадионе Kalev стартовал Молодежный праздник песни и танца "Mina jään" — "Я остаюсь". ”Мы готовились целый год, выкладывались по максимуму, и в начале года поставили себе цель выложиться на все сто на этом выступлении, чтобы донести свои эмоции публике! Надеемся, у нас получилось”, — рассказала корреспонденту Delfi одна из участниц праздника Паула-Кристийне Руус.

Читать далее…

ФОТО: Как британские рокеры Kasabian открыли Õllesummer

Kasabian, Õllesummer 2017 Foto: Jelizaveta Karavajeva

В среду, 5 июля, на Певческом поле в Таллинне стартовал 24-й летний фестиваль Õllesummer. Певческое поле вновь превратилось в маленький городок с развлечениями на любой вкус.

Читать далее…

ФОТОРЕПОРТАЖ: ”Вы не запретите нам быть теми, кто мы есть!”

Pride Tallinnas, 8, juuli 2017 Foto: Darja Mamajeva

8 июля в Таллинне прошел парад, целью которого являлось придать людям смелости быть теми, кто они есть. На улицы вышло несколько тысяч человек, большинство из которых не являлись гомосексуалами, а просто хотели поддержать толерантное, справедливое и инклюзивное общество.

Читать далее…

ФОТОРЕПОРТАЖ: Таллинн — далеко не скейтерская столица. Как любители уличных видов спорта каждый день рискуют здоровьем

Фото: Георгий Княжев

”Все лучшие скейт-парки находятся даже не в Таллинне”, — рассказал нам скейтер Алек Рагимов. Корреспондент Delfi подкрепил его высказывание неопровержимыми доказательствами.

Читать далее…

Что такое "Танцы третьего мира" и почему музыка — не рупор. Интервью с российским музыкантом Феликсом Бондарёвым

Erakogu

14-15 июля в Таллинне в 12-й раз проходит музыкальный фестиваль Manka Boutique. Корреспондент Delfi задал несколько вопросов хедлайнеру — Феликсу Бондарёву, который в субботу в составе поп-фанк группы Red Samara Automobile Club презентует публике новый альбом.

Читать далее…

Почему за наш КВН не стыдно. Рассказали игроки и зрители — и (не) пошутили

Foto: erakogu

Что вы знаете о Клубе веселых и находчивых Эстонии? А о Школе КВН? Игроки и зрители все нам рассказали — и даже пошутили.

Читать далее…

Красота для всех! Бьюти-блогеры стирают расовые и гендерные границы

Foto: Vida Press

Понятие "блогер" для нас перестает быть чем-то новым. Совет на любую тему, обзор новинок мирового рынка и новостей — все это, причем в невообразимом количестве, можно найти просто вбив исходную тематику в поисковик. В 21 веке в интернете научится можно чему угодно. Например, макияжу и смелости.

Читать далее…

Даниэль и Даниил из группы Around the Sun: с улиц Старого Таллинна — к вам в наушники и на телеэкран

Foto: Darja Mamajeva

На улицах Старого Таллинна постоянно можно слышать и видеть выступления уличных музыкантов. Они давно стали для нас еще одним украшением города. Однако мало кто догадывается, что для многих из них это не просто хобби и небольшой заработок, а самая настоящая работа. Как для таллиннской группы Around the Sun.

Читать далее…

Молодежный работник — о гаджет-зависимости: нет смысла запрещать, нужно показать пользу

Foto: Jekaterina Bašarenko, TEDxLasnamäe

В интервью для рубрики ”Поколение D” мобильный молодежный работник Александр Арабкин поделился своим мнением по поводу гаджет-зависимости у молодежи Эстонии.

Читать далее…

Пиво дешевле воды, или Эта волшебная страна. За что и как полюбить Чехию

Foto: Tatjana Olesk

Так сложилось, что уже в течение пяти лет свои каникулы я провожу в Чехии. Мне очень нравится эта страна, и я каждый раз возвращаюсь туда с удовольствием. Хочется поделиться некоторой информацией об этой удивительной стране, где пол литра пива в магазинах стоят от 25 евро центов, а воды — от 33 центов.

Читать далее…

Мнение гимназиста о голосовании с 16 лет: это поможет повысить политграмотность всей страны

XII Noorte Laulupeo vaated tuletornist Foto: Hendrik Osula

На предстоящих местных выборах впервые смогут голосовать 16- и 17-летние ребята, большинство из которых учатся в школах. Конечно, большая часть несовершеннолетних будет следовать за красноречием политиков, которые придут в школы. Но, есть и те, кто не так падок на красивые обещания. Для таких новое право — это стимул начать разбираться в политике.

Читать далее…

ФОТО: Древняя греческая жемчужина размером в 380 кв. км

Foto: Polina Novikova

При упоминании отдыха в Греции мы волей-неволей сразу думаем об Афинах, Крите и Санторини, но это совсем не все, что есть в Греции. Среди сотен греческих островов есть один — не самый известный — в который вы точно влюбитесь на всю жизнь.

Читать далее…

Почему к киберспорту пора относиться серьезно

Состоялось одно из самых крупных событий мира киберспорта — крупнейший ежегодный турнир ”The Internаtional 2017” по кибердисциплине ”Dota 2” (компьютерная многопользовательская командная игра в жанре MOBA — multiplayer online battle arena). О значимости и масштабе говорит призовой фонд, который составил более 24,7 млн долларов. А еще говорят, что это спорт несерьезный.

Читать далее…