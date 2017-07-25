Давайте разделять школу и политику

По своему определению, школа — это то место, где ребенок изучает все точки зрения, мнения и возможности, и только потом, основываясь на своих убеждениях, делает выводы и принимает решения. Школа должна готовить к жизни, а не определять ее. Действительно ли это так?

К большому сожалению, именно в школьные годы, зачастую, на учеников оказывается давление, а с их мнением не считаются. И правильно, зачем? Мы же еще маленькие и глупенькие, и совершенно ничего в этой жизни не смыслим. Но при этом, ”маленьким и глупеньким” дали возможность, например, участвовать в муниципальных выборах — с 16 лет. Интересно получается: вы слишком малы, чтобы принимать свои решения, но для голосования — сойдете.

Тут возникает вопрос, почему появилась тенденция ставить на руководящие должности в школах людей партийных? Вы забыли, что ”школа — не политика”? И как ученики могут оставаться при нейтралитете, если уже с малых лет ими руководит ”партия”? Ведь примерно четвертая часть школы уже имеет право голоса, остальные же являются потенциальными избирателями — такая своеобразная страховка на будущее. Получается, что уже заранее ожидается поколение, которое так или иначе будет выгодно правительству. Промывка неокрепших умов через самое уязвимое место — школу.

А разве это правильно? Ведь от подобных махинаций страдает само образование. Как бы не хотелось, в таких условиях, даже самым стойким учителям сложно сохранять нейтралитет, а все что идет от учителей, так или иначе, влияет на учеников.

Бесконечное перестраивание систем и многочисленные нововведения, настроенные на улучшение образования и повышения комфорта школьников, зачастую наоборот, снижают эффективность… Школой должны руководить директора, а не политики — оба этих звания равноправно рапределиться в одном человеке не могут, вторая сторона преобладает куда чаще.

Тем временем, новая экспериментальная система стартует уже совсем скоро и как русскоязычные ребята, не имеющие не просто регулярной, а постоянной языковой практики, могут сдать экзамен на высшую категорию остается загадкой. Хочется надеяться, что подобные ”эксперименты” не приведут к плачевному исходу и не помешают нынешним 6-7 классникам получить в дальнейшем и высшее образование.

Я не против политики, я не осуждаю правительство, но давайте все-таки разделим понятия ”школа” и ”партия”. Это разные вещи, но из-за непонятных перестановок администраций учебный процесс тоже страдает. Сами подумайте, учителя находятся в напряжении, а это самое напряжение передается ученикам. Школа теряет атмосферу для обучения, потому что получать знания в условиях давки, как минимум, проблематично.

Материал вышел на портале "Голос учеников".