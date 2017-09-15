Даниэль и Даниил из группы Around the Sun: с улиц Старого Таллинна — к вам в наушники и на телеэкран

На улицах Старого Таллинна постоянно можно слышать и видеть выступления уличных музыкантов. Они давно стали для нас еще одним украшением города. Однако мало кто догадывается, что для многих из них это не просто хобби и небольшой заработок, а самая настоящая работа. Как для таллиннской группы Around the Sun.

Around the Sun существует с 2016 года и за это время неоднократно меняла свой состав. На данный момент группа состоит из двух участников: Даниэль Руковичкин (гитара, клавиши) и Даниил Котилевич (перкуссия, семплинг, клавиши). Ребята часто выступает с разными вокалистами, так как планируют записать сингл. Молодые музыканты выступали 4 сентября на ETV+ вместе с Георгом Ээссаром, и это было уже четвертое их появление в телеэфире.

Георг Ээссар (первый слева) и группа Around the Sun в эфире ЭТВ+ Foto: Darja Mamajeva

Как Даниэль рассказал корреспонденту Delfi, своей известностью группы обязана игре в Старом городе.

”На создание музыкальной группы нас вдохновил коллектив Frankie Animal. Мы решили проверить себя. Когда мы однажды увидели их выступление в Viru Keskus, мы поняли, что — вау! — в Эстонии тоже реально заниматься этим, достичь такого уровня, собрать народ. Дальше мы стали обращать много внимания на группы, которые играют на улице, и решили сами попробовать”, — говорит Даниэль.

Музыканты говорят, что их деятельность никогда не была привязана только на игре в городе: ”Мы стараемся по возможности устраивать концерты и посещать разные мероприятия. Так как мы выступали в определенных частях города, это дает нам преимущество, потому что нас знают уже довольно многие. Обычно выступаем в таких местах, как Национальная библиотека, в школах — очень любим выступать в школах! Там нас всегда тепло принимают. Вообще, как нам кажется, что для любой группы самая лучшая аудитория — это молодежь. Ни с кем больше нет такого драйва!”



Группа Around the Sun выступает и на разных фестивалях, например, Tallinn Music Week, Tartu Indiefest, Sofar Sounds.

На вопрос о том, чем парни занимаются помимо музыки, они ответили в один голос: ”Музыкой”. Они собираются связать с этим свою жизнь, поэтому все, что делают, в той или иной степени связано с музыкой.

Даниил добавляет: ”Это даже мотивировало меня начать учить эстонский язык. В нашей сфере деятельности без него никуда. Нужно говорить на эстонском — с фанатами, режиссерами или даже теми, кто просто продает билеты”.

Around the Sun Foto: Darja Mamajeva

Наши собеседники говорят, что если с музыкой все-таки у них дела не пойдут, то они будут делать что-то для музыкантов: это может быть монтаж, звукозапись, создание клипов и так далее.

Даниил определяет главный признак популярности группы в виде обратной связи от фанатов: ”Мы, как и любая другая группа, хотим, чтобы нас знало больше людей. Не перестать играть довольно сложно, когда нет обратной связи, однако, когда мы получаем ее и признание фанатов — это самая большая мотивация”.

Даниэль добавляет: ”Когда люди говорят, что наша музыка изменила что-то в их жизни — это уже серьезно. Не просто кому-то там понравилась, а именно оказала на человека какое-то влияние”.



Мы спросили у молодых музыкантов об их восприятии того, как глобально меняется музыка. Парни вывели три основных пункта: ”Во-первых, это появление бэк-треков — когда в группе выступают только два человека, а звучат, как пять, десять. Во-вторых, переход на более электронное звучание. И в-третьих, очень часто музыка любого жанра смешивается с элементами диджеинга. Многие берут элементы одного жанра, добавляют что-то из второго и получают нечто совсем новое. А порой вообще нельзя определить, в каком жанре играет группа”.

”Создание музыки стало доступно для всех, благодаря современным программам и интернету — это тоже очень важно, — уверен Даниэль. — Сейчас очень просто создавать музыку самостоятельно или научиться играть на инструментах через интернет. К примеру, я учился играть на гитаре сам, с помощью видеоуроков в интернете”.

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