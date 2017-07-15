Что такое "Танцы третьего мира" и почему музыка — не рупор. Интервью с российским музыкантом Феликсом Бондарёвым

14-15 июля в Таллинне в 12-й раз проходит музыкальный фестиваль Manka Boutique. Корреспондент Delfi задал несколько вопросов хедлайнеру — Феликсу Бондарёву, который в субботу в составе поп-фанк группы Red Samara Automobile Club презентует публике новый альбом.

Феликс Бондарёв — когда-то жил в Таллинне, а теперь работает в России. Он один из самых плодовитых молодых русских музыкантов, успевший поиграть с The Brian Jonestown Massacre, "Мумий Троллем", группой "Макулатура", Алисой Вокс и группой "Сансара".

Он серьезно занимается музыкой пять лет, но это вовсе не начало. До этого Бондарёв увлекался музыкой на любительском уровне. На данный момент он записал уже 32 альбома. Да, мы не ошиблись.

А еще он серьезно занимался футболом: "осваивал технику владения мячом и искусство контратак", как говорит он сам. Живущий сейчас в Петербурге музыкант до сих пор находит время для спорта.

Red Samara Automobile Club вышел новый альбом — "Танцы третьего мира". Как удается совмещать столько различных звучаний в одном альбоме?

Вы только посмотрите на эту погоду! Это же шизофрения. Как ей удалось переманить этот лондонский беспредел на небеса наших северных столиц? Вот нечто общее по ощущениям происходит и у меня. То дождь льет, то солнце скроется за облаками, то сеть не ловит.

Не устаете от плотного графика выступлений?

Можно сделать еще плотнее. Моя мечта — вообще себе не принадлежать. А пока еще есть место для себя и его очень даже много, так что работы еще хватает.

Кто и как повлиял на ваше мировоззрение и музыкальный вкус?

Канал MTV2 и улицы города Кингисепп.

Судя по ваших соцсетям, вы не слушаете русскоязычных музыкантов. Так ли это?



Я не слушаю русскоязычных музыкантов, я с ними постоянно работаю. И по соцсетям это очень даже видно — русскоязычные музыканты постоянно рядом.

Что вы хотите сказать своей музыкой слушателю?

Если музыка становится по каким-либо причинам рупором — то это уже не музыка. Сказать я ничего не хочу точно.

Расскажите, каким сегодня будет ваше выступление на сцене Von Krahl?

Самый сложный вопрос, но я не раскрываю всех карт. Даже самому себе.