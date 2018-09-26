26.09.2018, 11:40

Что молодежь думает об отмене экзаменов в основной школе

(спойлер: далеко не все «за»)
Ариана Селиванова
Ариана Селиванова
 
EST
Eesti keele riigieksam
фото иллюстративноеFoto: Tiit Blaat

В новом учебном году Министерство образования планирует отказаться от экзаменов в основной школе. Я решила выяснить, что об этом думают ученики. Как мы ранее узнали, по словам министра образования и науки Майлис Репс, гораздо важнее, чем подготовка к экзаменам, обучать так, чтобы у молодых людей помимо знаний и умений были развиты и аналитические навыки.

В планах государства также изменения в системе государственных экзаменов, в результате которых выпускники гимназий смогут получить возможность выбирать экзамены по разным предметам. Благодаря этому, государство будет получать полную информацию о результативности учебы, а учащиеся смогут более плавно переходить на следующие уровни обучения.

Я провела опрос среди учеников 9-10 классов с целью узнать их мнение по поводу отмены экзаменов. Как и ожидалось, большинство респондентов высказались и за, и против идеи.

Алиса (15 лет, 9 класс) считает, что обычно, когда что-то отменяют, дальнейшие изменения не всегда бывают лучше прежних. Поэтому у нее нет однозначного мнения по поводу планов минобра.

Софья (16 лет, 10 класс) также высказалась и ”за”, и ”против”, аргументировав свой выбор так: ”С одной стороны, это хорошо, не надо переживать насчет экзаменов, можно учиться в 9-м классе как обычно в других учился. Нет этой всей суеты. Но есть и минусы в этом. Во-первых, если экзамены отменят, то ученики, планирующие идти дальше учиться в гимназию, не будут представлять, что их ожидает в 12-м классе. Я считаю, что когда ты уже знаешь, как это все происходит, тебе уже не так страшно!”

15-летний Егор (9 класс) убежден, что в конце девятого класса проведение экзаменов надо определять по текущим оценкам и желанию учеников, которые пойдут в гимназию. Для них следует отменить экзамены, так как они будут сдавать их в 12 классе, а всем остальным - оставить.

Но есть и другие мнения относительно этой идеи.

Юлия (15 лет, 9 класс) скорее не согласна с идеей отмены экзаменов и аргументирует свое решение так: "С одной стороны, их не будет в девятом классе, но значит ли что их не будет вообще? Я считаю, что их могут перенести на первую половину 10 класса, так себе сюрприз будет. К тому же, какой смысл их убирать? В 12 классе их все равно придется писать, но сложнее и мы не будем знать, что там будет. Иногда мне кажется, что такие действия говорят о том, что они не верят в молодежь, в нас".

Остальные мной опрошенные 15-летние учащиеся 9 класса сошлись во мнении, что отмена экзаменов в основной школе — это хорошая идея: у учеников будет меньше стресса и страха перед экзаменами, а также нагрузка будет меньше.

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что ученики не против отмены экзаменов в основной школе, но опасаются непредвиденных изменений, которые могут последовать после принятия этого решения.

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