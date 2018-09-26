Что молодежь думает об отмене экзаменов в основной школе

В планах государства также изменения в системе государственных экзаменов, в результате которых выпускники гимназий смогут получить возможность выбирать экзамены по разным предметам. Благодаря этому, государство будет получать полную информацию о результативности учебы, а учащиеся смогут более плавно переходить на следующие уровни обучения.

Я провела опрос среди учеников 9-10 классов с целью узнать их мнение по поводу отмены экзаменов. Как и ожидалось, большинство респондентов высказались и за, и против идеи.

Алиса (15 лет, 9 класс) считает, что обычно, когда что-то отменяют, дальнейшие изменения не всегда бывают лучше прежних. Поэтому у нее нет однозначного мнения по поводу планов минобра.

Софья (16 лет, 10 класс) также высказалась и ”за”, и ”против”, аргументировав свой выбор так: ”С одной стороны, это хорошо, не надо переживать насчет экзаменов, можно учиться в 9-м классе как обычно в других учился. Нет этой всей суеты. Но есть и минусы в этом. Во-первых, если экзамены отменят, то ученики, планирующие идти дальше учиться в гимназию, не будут представлять, что их ожидает в 12-м классе. Я считаю, что когда ты уже знаешь, как это все происходит, тебе уже не так страшно!”

15-летний Егор (9 класс) убежден, что в конце девятого класса проведение экзаменов надо определять по текущим оценкам и желанию учеников, которые пойдут в гимназию. Для них следует отменить экзамены, так как они будут сдавать их в 12 классе, а всем остальным - оставить.

Но есть и другие мнения относительно этой идеи.