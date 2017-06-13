Будущее русскоязычной журналистики — уже сегодня на Delfi

Русский Delfi совместно с медиацентром Стокгольмской школы экономики в Риге и при поддержке Посольства Швеции в Эстонии и Шведского института открыл платформу для смелых молодых авторов, которым интересно попробовать себя в журналистике. По итогам четырех месяцев работы рубрики "Поколение D" будут выбраны самые активные и перспективные молодые журналисты: они получат призы от Посольства Швеции и возможность пройти стажировку в редакции русского Delfi.
Поколение D — дигитальное поколение, generation Delfi — ведь многие из авторов — ровесники нашего портала, которому 17.
Как стать автором? Если вам от 14 до 19 лет, вам интересна журналистика, вы активны и всегда курсе событий — вы Поколение D. Присылайте свои актуальные статьи, фоторепортажи, видео на julia.rodina@delfi.ee. Заголовок письма — Поколение D.
Мы очень надеемся, что одними из первых авторов рубрики станут талантливые участники Летней школы журналистики русского Delfi. Она прошла с 5 по 9 июня в Таллинне. С лекциями выступили Константин Бенюмов (”Медуза”), Андрей Титов (главный редактор ”МК Эстонии” и ведущий ETV+), Евгения Волохонская-Сауманн (тележурналист и ответственный редактор передач на ETV+), Роман Шлейнов (журналист отдела расследований "Новой газеты”), главный редактор RusDelfi Юлия Родина.
Дипломы летней школы получил 21 студент. Но заявок пришло в разы больше. Если вы подавали заявку, то мы ждем ваших материалов: их на портале смогут увидеть тысячи наших читателей.
Завершающий день и вручение дипломов Летней школы в редакции Delfi: