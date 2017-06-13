О проекте

«Поколение D» — это платформа на портале Delfi, где молодые журналисты могут опубликовать свои новости, репортажи, фото, видео. В сентябре самые активные авторы получат призы, в том числе — возможность пройти стажировку в редакции Delfi.

Платформа работает при поддержке Центра изучения медиа при Стокгольмской школе экономики в Риге, Посольства Швеции в Эстонии и Шведского института.

Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D!

Как стать автором?

Если тебе от 14 до 19 лет, тебе интересна журналистика, ты активен, смел и в курсе событий — ты Поколение D.

Присылай свои актуальные статьи, фоторепортажи, видео — julia.rodina@delfi.ee

Заголовок письма — Поколение D
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13.06.2017, 07:50

Будущее русскоязычной журналистики — уже сегодня на Delfi


rus.delfi.ee
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Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilased
Vene Delfi ajakirjandus suvekooli õpilasedFoto: Karli Saul

Русский Delfi совместно с медиацентром Стокгольмской школы экономики в Риге и при поддержке Посольства Швеции в Эстонии и Шведского института открыл платформу для смелых молодых авторов, которым интересно попробовать себя в журналистике. По итогам четырех месяцев работы рубрики "Поколение D" будут выбраны самые активные и перспективные молодые журналисты: они получат призы от Посольства Швеции и возможность пройти стажировку в редакции русского Delfi.

Поколение D — дигитальное поколение, generation Delfi — ведь многие из авторов — ровесники нашего портала, которому 17.

Как стать автором? Если вам от 14 до 19 лет, вам интересна журналистика, вы активны и всегда курсе событий — вы Поколение D. Присылайте свои актуальные статьи, фоторепортажи, видео на julia.rodina@delfi.ee. Заголовок письма — Поколение D.

Мы очень надеемся, что одними из первых авторов рубрики станут талантливые участники Летней школы журналистики русского Delfi. Она прошла с 5 по 9 июня в Таллинне. С лекциями выступили Константин Бенюмов (”Медуза”), Андрей Титов (главный редактор ”МК Эстонии” и ведущий ETV+), Евгения Волохонская-Сауманн (тележурналист и ответственный редактор передач на ETV+), Роман Шлейнов (журналист отдела расследований "Новой газеты”), главный редактор RusDelfi Юлия Родина.

Дипломы летней школы получил 21 студент. Но заявок пришло в разы больше. Если вы подавали заявку, то мы ждем ваших материалов: их на портале смогут увидеть тысячи наших читателей.

Завершающий день и вручение дипломов Летней школы в редакции Delfi:

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