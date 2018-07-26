26.07.2018, 12:14

“Божечки, снова в Таллинне!” Three Days Grace возвращаются в Эстонию


Вероника Мугу
Вероника Мугу
EST
Three Days Grace
Three Days GraceFoto: MARK BLINCH, REUTERS

31 октября в Эстонию возвращается известная канадская рок-группа — Three Days Grace (3DG). Концерт в таллиннском клубе Rock Cafe пройдет в рамках тура в поддержку их нового альбома ”Outsider”, который появился в продаже в начале весны.

В основном группа Three Days Grace исполняет песни в таких направлениях, как пост-гранж, альтернативный рок, альтернативный метал, хард-рок и нью-метал. В альбоме ”Transit of Venus” присутствуют элементы электронной музыки.

Стоит напомнить, что 3DG выступали у нас и ранее — в прошлом году на Sunset Festival. Это будет уже второй их концерт в Эстонии. Тогда на фестивале прозвучали такие хиты как: ”I Hate Everything About You”, ”Home”, ”Time of Dying”, ”I Am Machine”.

 У группы есть традиция — выпускать новый альбом каждые три года (последний ”Human” вышел в 2015). Альбом ”Outsider” увидел свет 9 марта 2018 года и первый сингл с альбома (”The Mountain”) занял верхушку на чарте Billboard Alternative Rock.

 В Эстонии много фанатов 3DG. ”Божечки, как сейчас помню этот день! Серьезно, я бы отдала кучу денег, лишь бы вернутся туда и испытать все эмоции еще раз. Просто чудесно”, — вспоминает о прошлом концерте фанатка группы Анастасия Ковалева.

”Я очень жду концерт, так как это группа моего детства, — поделилась своими ожиданиями от предстоящего концерта Дарья Кротова. — Но все же очень жаль, что с ними уже нет их основателя Адама Гонтье”. Напомним, что Адам Гонтье — бывший фронтмен группы, покинул ее в 2012 году. На смену ему пришел Мэтт Уолст, брат бас-гитариста группы Брэда Уолста.

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