Без паники! 7 советов школьникам, как подготовиться к 1 сентября

Можно ждать или совсем не хотеть наступления учебного года, но все-таки он настанет, и вот советы, которые точно помогут вам подготовиться к этому значимому событию:

1. НЕ ПАНИКУЙТЕ!

Этим лучше заняться в конце года, когда будет решаться судьба вашей успеваемости, и вы, не высыпаясь, будете учить, стараться и еще раз учить. Нужно подумать о том, каким способом удобнее снимать стресс именно вам: заняться боксом, плаванием, йогой или же пойти на курсы рукоделия, работы с войлоком и игры в шахматы.

2. Покупка канцтоваров.

Весьма приятный процесс, помогающий расслабиться, побродить вдоволь по магазину, купить, например, оранжевый пенал с котиком, ассоциирующийся, наверное, у всех, с яркими школьными буднями, и в конце концов обеспечить себя предметами для записывания чего-то очень нужного и, разумеется, важного на уроках.

3. Найдите тетради прошлых лет.

Возможно, они вам никогда не понадобятся, но если вдруг в новом учебном году темы будут перекликаться с темами прошлых лет, то информации у вас будет намного больше, чем у одноклассников. Это поможет отлично написать контрольную работу и покажет учителю, что вы еще помните материалы предыдущих классов.

4. Отыщите школьную форму.

После теплого лета очень не хочется менять шорты и майки на длинные штаны, жилетки и рубашки, но что делать! При желании можно даже погладить форму, чтобы выглядеть приличнее, но это необязательно — лучше потратить последние летние минуты на что-то более ценное.

5. Вспомнить имена учителей.