28.08.2018, 19:10

Без паники! 7 советов школьникам, как подготовиться к 1 сентября


Ксения Федорова
Ксения Федорова
 
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Koolilapsed 1. septembri eel
Фото носит иллюстративный характерFoto: Madis Veltman

На подходе день знаний – 1-е (а, точнее, в этом году 3-е) сентября. Школьники в эту последнюю неделю каникул делятся на два типа: тех, кто старается избегать любой мысли о надвигающемся девятимесячном труде, и тех, кто с усердием вспоминает программу прошлого года по математике, истории и эстонскому языку.

Можно ждать или совсем не хотеть наступления учебного года, но все-таки он настанет, и вот советы, которые точно помогут вам подготовиться к этому значимому событию:

1. НЕ ПАНИКУЙТЕ!

Этим лучше заняться в конце года, когда будет решаться судьба вашей успеваемости, и вы, не высыпаясь, будете учить, стараться и еще раз учить. Нужно подумать о том, каким способом удобнее снимать стресс именно вам: заняться боксом, плаванием, йогой или же пойти на курсы рукоделия, работы с войлоком и игры в шахматы.

2. Покупка канцтоваров.

Весьма приятный процесс, помогающий расслабиться, побродить вдоволь по магазину, купить, например, оранжевый пенал с котиком, ассоциирующийся, наверное, у всех, с яркими школьными буднями, и в конце концов обеспечить себя предметами для записывания чего-то очень нужного и, разумеется, важного на уроках.

3. Найдите тетради прошлых лет.

Возможно, они вам никогда не понадобятся, но если вдруг в новом учебном году темы будут перекликаться с темами прошлых лет, то информации у вас будет намного больше, чем у одноклассников. Это поможет отлично написать контрольную работу и покажет учителю, что вы еще помните материалы предыдущих классов.

4. Отыщите школьную форму.

После теплого лета очень не хочется менять шорты и майки на длинные штаны, жилетки и рубашки, но что делать! При желании можно даже погладить форму, чтобы выглядеть приличнее, но это необязательно — лучше потратить последние летние минуты на что-то более ценное.

5. Вспомнить имена учителей.

Да, это бывает непросто, но постарайтесь вспомнить все имена, отчества и фамилии. Часто бывает, что учителя меняются, и приходится учить новые, но ничего не поделаешь — такова жизнь. Представьте, как тяжело им учить каждый год столько новых имен и фамилий, но они справляются. Так что берем пример, не плачем и вспоминаем!

6. Экзамены.

Совет для тех, кому в этом году предстоит настолько (как кажется) нелегкая задача. Переводные экзамены в 6-м, 10-м, государственные экзамены в 9-м и 12-м — все это не так уж страшно, так что не переживайте раньше времени (вспоминаем первый пункт). Однако, расслабляться тоже не стоит. Нужно учить, стараться, верить в себя, но не перебарщивать — ничем хорошим, кроме золотой медали, это не кончится.

7. Цветы.

Цветы для наших любимых, лучших, трудолюбивых учителей — обязательное условие. Да, ни в одном распорядке школы это не прописано, но всегда оставайтесь людьми. Добрыми, интеллигентными и помнящими добро. Дарите цветы своим учителям, они этого достойны!

Удачи всем в новом учебном 2018-2019 году с дополнительными каникулами!

Tallinn Hockey weekend
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