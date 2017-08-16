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16.08.2017, 19:02

Английский поцелуй: в Таллинне выступила группа The xx


Полина Новикова
Полина Новикова
EST
Английский поцелуй: в Таллинне выступила группа The xx
Foto: erakogu

В понедельник, 14 августа, в столичном клубе Rock Cafe впервые в Эстонии выступила знамения британская инди-поп группа The xx.

Двери клуба открылись в 19, но "The xx" вышли только в районе 21. До этого перед публикой выступили "Bandmaster" — трио из Латвии, играющие электронную музыку.

Хотя основной аудиторией группы The xx является молодежь, на концерте можно было встретить представителей совершенно разных возрастных групп.

То, что у любви к музыке нет возрастного ограничения, доказала маленькая фанатка Элли, которая со сцены вместе с "иксами" исполнила песню "I Dare You". Приятным бонусом стало безупречное световое шоу, которое идеально дополняло музыку британцев.

Концерт прошел в рамках Sunset Festival, который уже третий год собирает международных звезд и местных исполнителей на территории Балтии. Несмотря на то, что изначально мероприятие планировали проводить на Певческом поле, желающим все равно хватило мест, и билеты были доступны до последнего момента.

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Erakogu

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Если тебе от 14 до 19 лет и ты увлечен журналистикой — стань частью Поколения D! Присылай свои статьи и материалы на — julia.rodina@delfi.ee

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