04.07.2018, 11:48

16-летняя чемпионка Эстонии по настольному теннису: надо научиться извлекать уроки из всех своих поражений


Ангелика Тихомирова
Ангелика Тихомирова
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16-летняя чемпионка Эстонии по настольному теннису: надо научиться извлекать уроки из всех своих поражений
София Геройская (в центре)Фото: личный архив

София Геройская — 16-летняя чемпионка Эстонии по настольному теннису. Несмотря на столь юный возраст, она не только завоевала титул чемпионки Эстонии, но и занимала призовые места в международных соревнованиях в Финляндии, Швеции, России, Чехии и Латвии. В интервью автору рубрики ”Поколение D” София дает несколько ценных советов начинающим спортсменам.

София, как и в какой момент ты открыла для себя настольный теннис?

С настольным теннисом я познакомилась в 7 лет. К нам в школу пришли тренер и игроки из Маардуского клуба настольного тенниса. Они провели для нас показательный урок, а затем раздали листовки. Мне захотелось попробовать себя в этом виде спорта, и я записалась в клуб.

Расскажи о своих достижениях. Довольна ли ты результатами?

Я занимала призовые места на соревнованиях в пяти странах Европы, завоевала более ста (!) наград! И на достигнутом останавливаться не собираюсь! (Улыбается.) Конечно, я довольна! И очень горжусь такими результатами!

Какие соревнования были для тебя самыми значимыми?

Это был чемпионат Европы, так как в нем принимает участие огромное количество спортсменов из разных стран. На таких соревнованиях можно испытать свои силы и получить грандиозный опыт.

С какими трудностями тебе пришлось столкнуться за все время твоего пребывания в спорте?

За это время я столкнулась только с одной проблемой. Это отношение ко мне некоторых людей. При этом эти люди занимались со мной в одном клубе, в котором я начинала играть. Но, к счастью, спустя какое-то время я решилась сменить свой клуб. Сейчас меня все устраивает, и клуб менять я больше не собираюсь.

Что необходимо делать и как себя правильно настроить, чтобы одержать победу на соревновании?

Большую роль, разумеется, играет ваша подготовленность, нужно усердно тренироваться и просто настроить себя на лучшее. И (естественно!) стремиться к победе.

Давай поговорим о тренировках. Есть ли у тебя определенный режим спортивного питания?

Определенного режима питания у меня нет. Я считаю, что для настольного тенниса не требуется особый режим.

Не мешают ли тренировки твоей учебе? Удается ли тебе совмещать и то, и другое?

ТОП

Тренировки моей учебе не мешают никак. Я почти всегда успеваю по школьной программе сделать все вовремя. Хотя иногда бывают случаи, когда из-за большой загруженности в школе тренировку приходится пропускать…

Есть ли у тебя, помимо спорта, стремления и цели, которых ты хотела бы достичь так же хорошо?

Конечно! Помимо спорта я хотела бы научиться играть на гитаре, выучить несколько иностранных языков (не считая эстонского и английского). Еще есть желание попробовать заняться каким-нибудь другим видом спорта.

И напоследок. Что бы ты посоветовала ”новичкам” настольного тенниса?

Новичкам я советовала бы много и упорно заниматься, никогда не вешать нос и, разумеется, извлекать уроки из всех своих поражений. И — по возможности — участвовать в соревнованиях как можно чаще.

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Спасибо за ответы и удачи!
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