16-летняя чемпионка Эстонии по настольному теннису: надо научиться извлекать уроки из всех своих поражений

София Геройская — 16-летняя чемпионка Эстонии по настольному теннису. Несмотря на столь юный возраст, она не только завоевала титул чемпионки Эстонии, но и занимала призовые места в международных соревнованиях в Финляндии, Швеции, России, Чехии и Латвии. В интервью автору рубрики ”Поколение D” София дает несколько ценных советов начинающим спортсменам.
София, как и в какой момент ты открыла для себя настольный теннис?
С настольным теннисом я познакомилась в 7 лет. К нам в школу пришли тренер и игроки из Маардуского клуба настольного тенниса. Они провели для нас показательный урок, а затем раздали листовки. Мне захотелось попробовать себя в этом виде спорта, и я записалась в клуб.
Расскажи о своих достижениях. Довольна ли ты результатами?
Я занимала призовые места на соревнованиях в пяти странах Европы, завоевала более ста (!) наград! И на достигнутом останавливаться не собираюсь! (Улыбается.) Конечно, я довольна! И очень горжусь такими результатами!
Какие соревнования были для тебя самыми значимыми?
Это был чемпионат Европы, так как в нем принимает участие огромное количество спортсменов из разных стран. На таких соревнованиях можно испытать свои силы и получить грандиозный опыт.