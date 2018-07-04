16-летняя чемпионка Эстонии по настольному теннису: надо научиться извлекать уроки из всех своих поражений

София Геройская — 16-летняя чемпионка Эстонии по настольному теннису. Несмотря на столь юный возраст, она не только завоевала титул чемпионки Эстонии, но и занимала призовые места в международных соревнованиях в Финляндии, Швеции, России, Чехии и Латвии. В интервью автору рубрики ”Поколение D” София дает несколько ценных советов начинающим спортсменам.

София, как и в какой момент ты открыла для себя настольный теннис?

С настольным теннисом я познакомилась в 7 лет. К нам в школу пришли тренер и игроки из Маардуского клуба настольного тенниса. Они провели для нас показательный урок, а затем раздали листовки. Мне захотелось попробовать себя в этом виде спорта, и я записалась в клуб.

Расскажи о своих достижениях. Довольна ли ты результатами?

Я занимала призовые места на соревнованиях в пяти странах Европы, завоевала более ста (!) наград! И на достигнутом останавливаться не собираюсь! (Улыбается.) Конечно, я довольна! И очень горжусь такими результатами!

Какие соревнования были для тебя самыми значимыми?

Это был чемпионат Европы, так как в нем принимает участие огромное количество спортсменов из разных стран. На таких соревнованиях можно испытать свои силы и получить грандиозный опыт.