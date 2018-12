Жесткий режим каждодневных компромиссов. Владислав Иноземцев отвечает латвийским экспертам об ”эффективности” и ”эффекте” западных санкций

На мой взгляд, такой вариант есть. Он предусмотрен ст. 107 проекта билля S.3336, внесенного рядом американских сенаторов на рассмотрение Конгресса летом этого года под названием Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018. (”Акт 2018 года о защите американской безопасности от агрессии Кремля”, — перевод. ”Спектра”). Данный пункт требует от Государственного департамента США изучить вопрос о включении Российской Федерации в список так называемых State Sponsors of Terrorism — государств, поддерживающих террористическую активность.

Учитывая вооружение сепаратистов в Донбассе; уничтожение огнем российской ракетной установки гражданского авиалайнера (Российская сторона утверждает, что оказывает режимам ДНР и ЛНР только гуманитарную помощь, а малазийский авиалайнер MH17 был сбит ракетной установкой ”Бук”, находившейся на вооружении украинской армии, — прим. ”Спектра”); организацию заказных убийств с использованием химического оружия в Великобритании (Российская сторона отрицает причастности к гибели Александра Литвиненко и попытке отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, — прим. ”Спектра”); создание армий наемников, действующих в Сирии, Центрально-Африканской республике и ряде других стран; попытки организации государственных переворотов в Черногории; транспортировку наркотиков из Латинской Америки на самолетах президентского авиаотряда и множество других славных эпизодов, произошедших при правлении Владимира Путина и его конфидентов, для такого шага есть все основания.

А за ним открывается совершенно новая реальность, в которой жесткий санкционный режим регулируется не каждодневными компромиссами, а давно прописанной процедурой. Реальность, в которой события 1940 или 2014 годов имеют гораздо меньше шансов повториться…