Жесткий режим каждодневных компромиссов. Владислав Иноземцев отвечает латвийским экспертам об ”эффективности” и ”эффекте” западных санкций

Даже если принять за данность стремление ввести против России только те санкции, которые ”должны оказать минимальное негативное влияние на западное общество” (со слов аналитика Центра изучения политики Восточной Европы Мариса Цепуритиса), не хочется верить, что весь их смысл состоит лишь в том, чтобы правительства демократических стран могли отчитаться перед избирателями, что они ”противостоят российской агрессии” против Украины. На мой взгляд, эффективность не сводима к эффекту — и хотя не стоит ставить задачей санкционной политики ”смену режима”, бессмысленно искать обнадеживающих сигналов, если — как мы видели это совсем недавно в Керченском проливе — санкции отнюдь не удерживают Россию от все более открытой агрессии против своих соседей.

Еще одним важным моментом, с которым я не могу полностью согласиться, является мнение о том, что, по словам Мартыньша Киршса, ”санкции привели к экономической стагнации, замедлили планы модернизации армии и заставили повысить пенсионный возраст”. На мой взгляд, это ошибочная точка зрения (как, кстати, и утверждение доцента факультета социальных наук Латвийского университета Оярса Скудры об ”урезании военного бюджета России на 20% в 2017 году”).

Экономическая стагнация пришла в Россию намного раньше санкций — вслед за возвращением Владимира Путина в Кремль в 2012 году, когда темпы хозяйственного роста даже при сверхвысоких ценах на нефть сократились с 4,3% в 2011 до 1,3% в 2013 на фоне разочарования инвесторов экономической политикой властей и роста давления силовых структур на бизнес-сообщество.

Модернизация армии продолжается, и идет невиданными ранее темпами; последние годы приносят гораздо больше новостей на этот счет, чем когда бы то ни было прежде — а мифическое ”снижение военных расходов” является чисто техническим: в 2016 году правительство произвело разовое списание долгов оборонных предприятий по ранее выданным им гарантиям на 815 млрд рублей, и именно это обстоятельство, учтенное в статистике SIPRI, дало тот высокий показатель расходов, который очевидно ”сократился” в следующем году.

Что же касается пенсий, следует заметить, что в 2018 году, когда было принято решение о повышении пенсионного возраста, российский федеральный бюджет сводится с невиданным профицитом (за январь-октябрь он составил 3,02 трлн рублей, что превышает суммарный показатель за 2006−2007 годы) — и принятое решение продиктовано не требованиями экономии, порожденными непосредственным эффектом санкций, а нежеланием предпринимать данный шаг в непосредственной близости от 2024 года, когда Владимиру Путину придется каким-то образом летигимизировать свое пожизненное пребывание у власти.

Серьезные сомнения вызывает у меня и тезис Мартыньша Киршса о том, что ”санкции могут заставить страну изменить политический курс… только если они долгосрочные и глобальные”, в то время как нынешние таковыми не являются. Если мы оценим возможности западных держав по санкционному давлению на Россию и сравним его с мерами, применявшимися, например, к Ирану, можно оценить масштаб лукавства моих критиков.

Так, например, страны ЕС являются покупателями 67% экспортируемого Россией газа и 57% — нефти. Бóльшая часть этих поставок осуществляется трубопроводным транспортом, которому в российской ситуации нет альтернативы. Ограничение их имело бы вполне ”глобальный” эффект, в пользу которого выступают латышские эксперты. Если мы вспомним Иран, то одним из направлений санкций было эмбарго продажи и обслуживания коммерческих самолетов Boeing и Airbus; сегодня на них приходится более 70% российского парка коммерческой авиации, и санкции, повторяющие иранские, также имели бы ”глобальный” эффект, если бы даже к ним не присоединилась Бразилия с её Embraer’ами.

Замечу также, что большинство китайских (!) банков в последнее время прекратили всякие операции с российскими компаниями и финансовыми учреждениями, в отношении которых введены санкции США, что вызвало крайне болезненную реакцию Москвы. Поэтому мне кажется, что риторика о желательности ”глобальных” санкций используется лишь для того, чтобы оправдать их очевидную недостаточность, обусловленную неготовностью европейского бизнеса идти на жертвы ради обеспечения международного мира.

При этом я хочу отметить очень важный момент, который часто теряется из виду при обсуждении санкционной политики. Обычно европейские эксперты стремятся оценивать ее влияние ”в долгосрочной перспективе”: как будут снижаться уровни добычи нефти без западного оборудования; сколь существенным окажется падение уровня жизни через пять или десять лет; какие высокотехнологичные производства понесут потери, будучи отлучены от западных разработок. Проблема, однако, состоит в том, что в России никто не мыслит на горизонте десяти лет: ни одна (и это не преувеличение) программа развития, принятая начиная с 2005 года, не была выполнена в срок и полностью (а многие просто провалены и забыты). Поэтому угроза экономических проблем, неизбежно наступающих из-за санкций после 2025 года, вообще не способна мотивировать российские власти, ориентирующиеся только на сложности, проявляющиеся ”здесь и сейчас”.

Это обстоятельство кажется мне исключительно важным, так как оно является основной причиной, по которой санкции остаются, с точки зрения российского руководства, недейственными.