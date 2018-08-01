”Здесь раньше был рай!” Как живут в Приднестровье пенсионеры, молодежь и военные

С ценами на фрукты и овощи тут по-прежнему полный порядок. Пусть и ”не за копейки”, но все довольно дешево. Новый тираспольский ”Зеленый рынок” надо видеть: толпы людей, забитые овощами прилавки, и местная ”фишка” — кукурузные крупы и мука для молдавских мамалыги и лепешек — никуда не делась. Брынза из молдавских сел, мясо — из болгарских, картофель, черешня, помидоры, малина, смородина, завалы кабачков и капусты. На излете сезона черешня стоила 5 местных рублей (€ 0,26), картофель — 7 рублей (€ 0,37), домашнее молоко — 9 (€ 0,47), отборная домашняя свинина — 68 (€ 3,5).

Другое дело, что это изобилие на фоне зарплат в € 150 евро не выглядит таким уж благоденствием, а на фоне местных пенсий…

Борьба за доживание

Недвижимость в Кишиневе гораздо дороже, чем в Тирасполе, а в Бендерах квартиры еще и существенно дешевле чем в столице Приднестровья. В результате, на привычный правый берег Днестра потянулись доживать молдавские пенсионеры.

С первой пенсионеркой Людмилой, хозяйкой фотоателье на улице Карла Либкнехта, я познакомился в Тирасполе в первые же часы — понадобилось фото на удостоверение об аккредитации. У дамы над рабочим местом висели два портрета — Джона Кеннеди и Иосифа Сталина.

”Кеннеди я люблю, а Сталин — все-таки личность, — сразу расставила точки над ï Людмила и начала повествование о своей жизни. — Дом у меня средненький по местным меркам — 200 м². Сейчас я за него плачу 500−600 рублей (€ 26,1−31,4), а зимой, когда отопление включается, коммуналка — до 1100 рублей (€ 59,6) дорастает! Пенсия у меня при этом — 1700 (€ 89).

Вот, смотрите на наши цены и считайте, как мне прожить на оставшиеся 600 приднестровских рублей (€ 31,6 евро) в месяц. Я удивляюсь, как живут местные пенсионеры, я-то, в конце концов, в своем фотосалоне имею какую-то копейку и могу заплатить за дом, и что-то на ”покушать” останется. Многие вот сейчас на российскую пенсию переходят. Нам всем прямо звонят и предлагают переходить на российские пенсии и гражданство. Кто его знает, кто звонит? Говорят: ”Вы не хотите переходить на российскую пенсию?” Я — не хочу! Там столько народу в очередях в этом российском посольстве!"

Пенсионера, который недавно перешел на российскую пенсию, я тоже нашел. ”Мне пенсию месяц переоформляли на российскую, тут помогают, призывают менять гражданство, снижают нагрузку на бюджет местный так сказать, — объяснил Андрей Николаевич. — Получал пенсию в 1400 приднестровских рублей (€ 71,3) стал получать 10 тысяч русских (€ 138). Вот, видишь табличку обмена валют?! Покупка рубля по 0,2575, всегда во всех здешних банках, когда Россия людям пенсии переводит, на три дня курс на три копейки падает!”

Пенсионерам трижды в год холдинг ”Шериф” помогает продуктовыми пакетами. Для этого существует соответствующее социальное направление в холдинге — с менеджерами и актуальными списками всех пенсионеров, независимо от юрисдикции пенсий. Мне говорили, что у холдинга информация о пенсионерах из-за выдачи помощи гораздо более актуальная, чем у государства. Возможно, обзвон пенсионеров с предложением помощи в переходе на российскую пенсию происходит по актуальной базе ”Шерифа”, в Приднестровье не всегда понимаешь, где заканчивается государство, и начинается всесильный ”Шериф”.