Запретные ”Одноклассники”. Что означает блокировка российских соцсетей на Украине

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете доступа к соцсетям ”ВКонтакте” и ”Одноклассники”, ко всем сервисам ”Яндекса”, Mail.ru, а также сайтам сайты ”Лаборатории Касперского” и DrWeb.

Кроме того, ряду российских СМИ запретили осуществлять финансовые операции и вещать на территории Украины, пишет "Спектр". Санкции коснулись телекомпаний ”ТВ Центр”, РБК, ВГТРК, ”НТВ-Плюс”, ”Звезда”, ТНТ, РЕН, ОТР.

Такое решение было принято в рамках расширения украинских санкций в отношении России, которое Порошенко анонсировал в середине апреля.

По данным сервиса SimilarWeb, сайт ”ВКонтакте” получает около 17,55% от украинских пользователей, ”Одноклассники” — 15,15%, Mail.ru — 10,53%, Yandex.ru — всего 2,48%. Также эти компании имеют офисы на Украине.

При этом следует отметить, что в десятке самых популярных интернет-ресурсов на Украине в 2016 году социальная сеть ”ВКонтакте” занимала второе место, сразу после поисковика Google, ”Яндекс” находится на третьем месте, Mail.ru занимает пятую строчку, а ”Одноклассники” — шестую. Четвертое и седьмое места занимают YouTube и Facebook соответственно.

В пресс-службе ”Одноклассников” заявили, что будут искать возможность продолжать работать со своими пользователями и украинскими партнерами. В Mail.Ru.Group, в свою очередь, не считают введенные санкции существенной проблемой, так как их ”доля украинского бизнеса в структуре группы незначительна”.

По словам представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаила Чаплыги, согласно украинскому законодательству, решение о блокировке доступа к сайтам может принимать только суд. ”Поэтому для меня будет интересно посмотреть, каким образом интернет-провайдеры будут выполнять указ президента”, — сказал он агентству ”Униан”.

По мнению председателя Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, блокировка доступа к сайтам займет длительное время. Кроме того, некоторые эксперты считают, что такая мера не будет успешной, так как многие пользователи начнут применять различные способы обхода запрета.

”Практически любую блокировку можно обойти — и опыт России тому отличное подтверждение. Конечно, какая-то часть населения не имеет такой возможности — просто не хватает навыка работы с компьютером. Но по моим оценкам, это небольшая часть населения”, — считает глава совета ассоциации ”Телекоммуникационная палата Украины” Татьяна Попова.