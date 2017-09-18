ВИДЕО: Экс-участник КВН рассказал о цензуре на Первом канале

Бывший лидер команды КВН ”СОК” Дмитрий Колчин рассказал о цензуре на Первом канале., пишет "Спектр". По его словам, решения о появлении тех или иных шуток команд КВН в эфире телеканала принимают ”редакторы над редакторами”, рассказал он в интервью YouTube-каналу Wanna Banana.

”Какое количество, вы бы знали, там различных цензурных, канальных, руководствующихся фильтров, что, вот, надо на эту тему не шутить, эту фамилию не называть, это надо убрать”, — рассказал Колчин.

По его словам, никто не пишет шутки о ”встрече президента Путина с президентом Казахстана”.

”Спустя много-много лет начали какие-то такие вещи появляться, но обязательно комплементарные, обязательно поклонение”, — сказал Колчин.

Также он добавил, что на Первом канале нельзя ставить в эфир песню Виктора Цоя ”Перемен”, так как она ассоциируется с недовольством властью.