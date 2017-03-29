Тишина в эфире. Ведущие российские СМИ проигнорировали самые масштабные акции протеста за последние годы

26 марта в России прошли самые масштабные акции протеста за последние годы. Антикоррупционные акции протеста посвящены опубликованному 2 марта расследованию, в котором ФБК рассказал о находящихся в России и за границей нескольких поместьях, которые, по их сведениям, принадлежат премьер-министру России Дмитрию Медведеву, пишет "Спектр".

В 24 городах России они были согласованы и там прошли относительно спокойно. Хотя сообщения о массовых задержаниях на митингах в тех городах на Востоке страны, где они не были санкционированы, стали поступать с самого утра. Однако наибольшего накала противостояние протестующих, большинство из которых, как стало ясно в ходе дня протестов, составили школьники, достигло в обеих столицах — Москве и Санкт-Петербурге — там манифестации разрешены не были, и к протестующим применялись самые жесткие меры. В Москве, к примеру были задержаны более 860 человек, участников акции протеста разгоняли отряды ОМОНа, били дубинками и очень жестко задерживали.

Однако целый ряд крупных российских СМИ, кажется, вовсе не заметили масштабных акций протеста, по крайней мере они решили не сообщать о них.

Vene meedia Foto: Ekraanitõmmis

Скриншот с сайта ”Российской газеты”. На сайте ”Российской газеты” нам не удалось обнаружить упоминания о протестах и массовых задержаниях.

Vene meedia Foto: Ekraanitõmmis

На сайте телеканала НТВ главной новостью является сообщение о ДТП с участием ”скорой” (что, безусловно, тоже важно). Сообщений о демонстрациях и протестах на главной странице телеканала нет.

Vene meedia Foto: Ekraanitõmmis

Не заметили протестов и на телеканале Минобороны РФ ”Звезда”. Там в центре внимания конфликт вокруг российских болельщиков в Сербии.

Vene meedia Foto: Ekraanitõmmis

Телеканал ”Царьград” также не обратил внимания на центральное событие 26 марта.

Vene meedia Foto: Ekraanitõmmis

Также как и газета ”Известия”, которая вместо протестов по всей стране 26 марта сосредоточилась на американских санкциях и рассказе о российском батальоне полицейских в Сирии.

Vene meedia Foto: Ekraanitõmmis

На сайте телеканала РЕН ТВ упоминаний массовых акций оппозиции и задержаний нескольких тысяч человек по всей стране по состоянию на 23:00 мск тоже нет.

Vene meedia Foto: Ekraanitõmmis

Столичный телеканал ”Москва” не заметил задержания 860 москвичей

Vene meedia Foto: Ekraanitõmmis

Стоит ли говорить, что упоминания массовых акций протеста и задержаний по всей стране и в обеих столицах на момент написания этого материала было не найти и на сайте Первого канала.