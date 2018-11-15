15.11.2018, 13:10

СМИ: Российские школьники запустили флешмоб ”Путин — вор”

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rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Вслед за учениками из поселка Таежный Красноярского края школьники из разных городов России запустили флешмоб ”Путин — вор”, передает "Спектр".

В сообществе ”Сталингулаг” во ”ВКонтакте” опубликовали фотографию с аналогичной надписью, сообщает Znak.com. В подписи к фото говорится, что снимок сделан в школе № 4 города Гусиноозерске Бурятии.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учительница из Красноярского края отчитывала учеников, которые написали на доске ”Путин — вор”. Она заявила, что в Советском Союзе бы за такой поступок расстреляли.

Минобразования Красноярского решило не применять дисциплинарных мер к пожилой учительнице.

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