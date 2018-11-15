СМИ: Российские школьники запустили флешмоб ”Путин — вор”

В сообществе ”Сталингулаг” во ”ВКонтакте” опубликовали фотографию с аналогичной надписью, сообщает Znak.com. В подписи к фото говорится, что снимок сделан в школе № 4 города Гусиноозерске Бурятии.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учительница из Красноярского края отчитывала учеников, которые написали на доске ”Путин — вор”. Она заявила, что в Советском Союзе бы за такой поступок расстреляли.

Минобразования Красноярского решило не применять дисциплинарных мер к пожилой учительнице.