Сгорели в шахте. Что известно о гибели 9 горняков в российском Соликамске — вся история коротко

В частности, были задержаны горный мастер Андрей Купришкин, горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка шахты Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, их подозревают в нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ.

Утром 22 декабря произошел пожар на четвертом стволе рудника ”Соликамск-3” на глубине 362 метров. В это время на месте происшествия работали 17 человек. Восьмерым из них удалось самостоятельно выбраться из шахты по соседним стволам, а девять человек остались внутри.

В течение суток спасатели пытались попасть к оставшимся в шахте рабочим шесть раз, однако их попытки оставались безуспешными из-за огня и задымленности. В результате они смогли пробраться к шахтером только к утру 23 декабря, но уже было поздно — все девять человек были найдены мертвыми.

В настоящее время точная причина пожара не установлена. Ранее сообщалось, что возгорание могло произойти из-за взрыва метана, но МЧС опровергло эту информацию. По данным ”Уралкалия”, пожар произошел из-за возгорания строительного мусора и монтажной пены, которые находились в шахте из-за проводимых там строительных работ.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Для расследования пожара глава СК РФ Александр Бастрыкин отправил в Соликамск опытных криминалистов из центрального аппарата ведомства.