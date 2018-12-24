24.12.2018, 19:30

Сгорели в шахте. Что известно о гибели 9 горняков в российском Соликамске — вся история коротко

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rus.delfi.ee
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Сгорели в шахте. Что известно о гибели 9 горняков в российском Соликамске — вся история коротко
TASS

В России правоохранительные органы задержали четверых сотрудников подрядной организации ФГУП ”Управление строительства — 30” по делу о гибели девятерых горняков в шахте ”Уралкалия” в Соликамске (Пермский край), пишет "Спектр".

В частности, были задержаны горный мастер Андрей Купришкин, горный мастер Игорь Чукаев, начальник участка шахты Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, их подозревают в нарушении правил безопасности при ведении горных и строительных работ.

Утром 22 декабря произошел пожар на четвертом стволе рудника ”Соликамск-3” на глубине 362 метров. В это время на месте происшествия работали 17 человек. Восьмерым из них удалось самостоятельно выбраться из шахты по соседним стволам, а девять человек остались внутри.

В течение суток спасатели пытались попасть к оставшимся в шахте рабочим шесть раз, однако их попытки оставались безуспешными из-за огня и задымленности. В результате они смогли пробраться к шахтером только к утру 23 декабря, но уже было поздно — все девять человек были найдены мертвыми.

В настоящее время точная причина пожара не установлена. Ранее сообщалось, что возгорание могло произойти из-за взрыва метана, но МЧС опровергло эту информацию. По данным ”Уралкалия”, пожар произошел из-за возгорания строительного мусора и монтажной пены, которые находились в шахте из-за проводимых там строительных работ.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Для расследования пожара глава СК РФ Александр Бастрыкин отправил в Соликамск опытных криминалистов из центрального аппарата ведомства.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Пермского края Максимом Решетниковым и министром по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым.

”Президент выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших”, — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Решетников объявил 24 декабря днем траура по погибшим в шахте рабочим.

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