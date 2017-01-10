Прибалтийские новостные порталы в первые дни 2017 года облетела новость: статистический отдел Организации Объединенных Наций теперь относит страны Балтии к благополучной Северной Европе вместо проблемной Восточной. Как выяснилось, журналисты ошиблись вслед за латвийским евродепутатом и экс-министром Артисом Пабриксом, который объявил о переменах в Twitter. В действительности статистическая принадлежность Прибалтики не менялась по меньшей мере с 2002 года, на который приходится самая ранняя версия соответствующей страницы ООН в интернет-архиве.

Материал был опубликован в интернет-журнале "Спектр".

Несмотря на это, вопрос остается более чем актуальным, поскольку для прибалтийских элит Северная Европа — это не просто статистика. Это еще один шаг дальше от соцлагеря в клуб развитых стран, частью которого хотелось бы стать. Не зря Пабрикс, объясняя в Twitter плюсы ”нового” регионального деления, в первую очередь указал на его значимость для культурной идентификации народов Балтии.

Примерно такое же важное символическое значение для Латвии имело присоединение к Организации экономического сотрудничества и развития в июле 2016 года. В отсутствие общепринятой границы между развитыми и развивающимися именно членство в ОЭСР оказалось критерием, по которому государства часто определяют в первую из этих категорий. ”Спектр” решил обратиться к фактам и посмотреть, соответствует ли желание Прибалтики отмежеваться от Восточной Европы ее реальным возможностям.

Экономическое измерение

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — это популярный комплексный показатель, оценивающий общий уровень развития страны по нескольким параметрам, включая ВВП, продолжительность жизни, качество образования, инфляцию. Результат Латвии — 0,819, Литвы — 0,839, Эстонии — 0,861, что сравнимо с наиболее успешными восточноевропейскими странами (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия), но меньше североевропейского уровня (выше 0,9 или около того). В странах СНГ этот показатель ниже 0,8, согласно отчету 2015 года.

Если ИРЧП разделить на компоненты, то ВВП на душу населения по ППС в Прибалтике колеблется от $24 до $29 тысяч, по информации Всемирного банка на 2015 год. Венгрия, Словакия и Польша также укладываются в эти границы, чехи несколько впереди. Но в Северной Европе ВВП на душу стабильно превышает $40 тысяч, а в Норвегии достигает $61 тысячу — недосягаемые цифры даже для Эстонии.

Социальное измерение

Отличительной чертой Северной Европы (прежде всего, конечно, ее ядра — Скандинавии) является рыночная экономика с сильной социальной поддержкой. Для многих мигрантов доступ к системе соцобеспечения и связанные с этим гарантии благополучия часто оказываются ключевым стимулом получения, скажем, шведского гражданства. В рейтинге Global AgeWatch Index, призванном оценить качество жизни старших поколений, Норвегия и Швеция следуют сразу за лидирующей Швейцарией. Исландия, Великобритания, Дания, Финлядния и Ирландия попали в 2015 году в топ-15.

Эстония заняла 23 место, Латвия — 35, Литва — 63, что в целом не позволяет их выделить из ряда восточноевропейских стран: Чехии (22 место), Польши (32), Венгрии (39), Словакии (40), но вновь отличает от других постсоветских республик: Белоруссии (64), России (65) и Украины (73).

Ожидаемая продолжительность жизни — характерно высокая на севере и западе Европе (от 80 до 83 лет) — в Латвии и Литве составляет 74 года, а в Эстонии — 77, сообщал Всемирный банк по итогам 2014-го. В Чехии же нынешние младенцы будут в среднем жить 78 лет, в Польше и Словакии — по 77, в Венгрии — 76, в Болгарии и Румынии — по 75. Россияне, белорусы и украинцы по этому параметру также отстают от бывших партнеров по СЭВ и ОВД.

Военно-политическое измерение

И хотя ООН подчеркивает, что их деление Европы на субрегионы не касается политической или иной привязки государств, членство в международных структурах обязательно становится для них фактором принадлежности к определенной группе стран. Северная Европа преимущественно входит в Евросоюз (за исключением Исландии, Норвегии и некоторых автономных островов), НАТО (за исключением Швеции и Финляндии) и ОЭСР. С этим у Прибалтики порядок: республики вступили в Европейский союз и военный альянс одновременно в 2004 году, а затем Таллинн даже раньше Риги присоединился к ОЭСР (заявка Вильнюса пока рассматривается).

Кроме того, после распада Советского Союза все три государства получили статус наблюдателей в Северном совете, что позволяет их гражданам свободно участвовать в его проектах, в том числе в области образования. Наконец, в вопросе введения евро Эстония снова опередила Латвию и Литву, но для Северной Европы это не имеет большого значения: Швеция сохранила крону, в Великобритании теперь точно долго будет фунт, а исландцы с норвегами в ЕС особо и не собираются.