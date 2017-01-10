Материал был опубликован в интернет-журнале "Спектр".
Несмотря на это, вопрос остается более чем актуальным, поскольку для прибалтийских элит Северная Европа — это не просто статистика. Это еще один шаг дальше от соцлагеря в клуб развитых стран, частью которого хотелось бы стать. Не зря Пабрикс, объясняя в Twitter плюсы ”нового” регионального деления, в первую очередь указал на его значимость для культурной идентификации народов Балтии.
Примерно такое же важное символическое значение для Латвии имело присоединение к Организации экономического сотрудничества и развития в июле 2016 года. В отсутствие общепринятой границы между развитыми и развивающимися именно членство в ОЭСР оказалось критерием, по которому государства часто определяют в первую из этих категорий. ”Спектр” решил обратиться к фактам и посмотреть, соответствует ли желание Прибалтики отмежеваться от Восточной Европы ее реальным возможностям.
Экономическое измерение
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — это популярный комплексный показатель, оценивающий общий уровень развития страны по нескольким параметрам, включая ВВП, продолжительность жизни, качество образования, инфляцию. Результат Латвии — 0,819, Литвы — 0,839, Эстонии — 0,861, что сравнимо с наиболее успешными восточноевропейскими странами (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия), но меньше североевропейского уровня (выше 0,9 или около того). В странах СНГ этот показатель ниже 0,8, согласно отчету 2015 года.
Если ИРЧП разделить на компоненты, то ВВП на душу населения по ППС в Прибалтике колеблется от $24 до $29 тысяч, по информации Всемирного банка на 2015 год. Венгрия, Словакия и Польша также укладываются в эти границы, чехи несколько впереди. Но в Северной Европе ВВП на душу стабильно превышает $40 тысяч, а в Норвегии достигает $61 тысячу — недосягаемые цифры даже для Эстонии.
Социальное измерение
Отличительной чертой Северной Европы (прежде всего, конечно, ее ядра — Скандинавии) является рыночная экономика с сильной социальной поддержкой. Для многих мигрантов доступ к системе соцобеспечения и связанные с этим гарантии благополучия часто оказываются ключевым стимулом получения, скажем, шведского гражданства. В рейтинге Global AgeWatch Index, призванном оценить качество жизни старших поколений, Норвегия и Швеция следуют сразу за лидирующей Швейцарией. Исландия, Великобритания, Дания, Финлядния и Ирландия попали в 2015 году в топ-15.
Эстония заняла 23 место, Латвия — 35, Литва — 63, что в целом не позволяет их выделить из ряда восточноевропейских стран: Чехии (22 место), Польши (32), Венгрии (39), Словакии (40), но вновь отличает от других постсоветских республик: Белоруссии (64), России (65) и Украины (73).
Ожидаемая продолжительность жизни — характерно высокая на севере и западе Европе (от 80 до 83 лет) — в Латвии и Литве составляет 74 года, а в Эстонии — 77, сообщал Всемирный банк по итогам 2014-го. В Чехии же нынешние младенцы будут в среднем жить 78 лет, в Польше и Словакии — по 77, в Венгрии — 76, в Болгарии и Румынии — по 75. Россияне, белорусы и украинцы по этому параметру также отстают от бывших партнеров по СЭВ и ОВД.
Военно-политическое измерение
И хотя ООН подчеркивает, что их деление Европы на субрегионы не касается политической или иной привязки государств, членство в международных структурах обязательно становится для них фактором принадлежности к определенной группе стран. Северная Европа преимущественно входит в Евросоюз (за исключением Исландии, Норвегии и некоторых автономных островов), НАТО (за исключением Швеции и Финляндии) и ОЭСР. С этим у Прибалтики порядок: республики вступили в Европейский союз и военный альянс одновременно в 2004 году, а затем Таллинн даже раньше Риги присоединился к ОЭСР (заявка Вильнюса пока рассматривается).
Кроме того, после распада Советского Союза все три государства получили статус наблюдателей в Северном совете, что позволяет их гражданам свободно участвовать в его проектах, в том числе в области образования. Наконец, в вопросе введения евро Эстония снова опередила Латвию и Литву, но для Северной Европы это не имеет большого значения: Швеция сохранила крону, в Великобритании теперь точно долго будет фунт, а исландцы с норвегами в ЕС особо и не собираются.
- Артис Пабрикс,
- Балтия,
- Белоруссия,
- Болгария,
- ВВП,
- Великобритания,
- Венгрия,
- Вильнюс,
- Дания,
- Европа,
- Европейский союз,
- Евросоюз,
- ЕС,
- Индекс развития человеческого потенциала,
- Ирландия,
- Исландия,
- Латвия,
- Литва,
- НАТО,
- Норвегия,
- ООН,
- ОЭСР,
- Польша,
- Прибалтика,
- Россия,
- Румыния,
- Северная Европа,
- Скандинавия,
- Словакия,
- СНГ,
- страны Балтии,
- Таллинн,
- Украина,
- Финляндия,
- Чехия,
- Швейцария,
- Швеция,
- Эстония