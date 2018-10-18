Расплата за нерешительность. Бюджетный рекорд, выгодный курс рубля и ”особый режим” торговли с Европой — что дали Путину ”неэффективные” санкции

В 2014 году западные страны ввели санкции по вполне понятной причине — в условиях открытой российской агрессии против Украины они не могли никак не отреагировать на происходящее, но военного ответа дать было нельзя. Санкции стали ”наименьшим из зол”, и сначала они были, я бы сказал, достаточно мягкими. После уничтожения донбасскими ополченцами пассажирского самолета, начала российских манипуляций с выборами в демократических странах, войны в Сирии и кампании по истреблению бывших российских граждан за рубежом, санкции стали основой западной политики в отношении России. Теперь их вводят по многим поводам.

Но Запад так и не решился нанести радикальные удары: заморозить российские активы в своих юрисдикциях, ввести нефтегазовое эмбарго, запретить своим компаниям владеть российскими активами, отменить все ранее выданные россиянам визы и виды на жительство.

Все эти меры, если бы они были осуществлены, обошлись бы слишком дорого: тот же российский газ в Европе можно заменить поставками сжиженного природного газа (СПГ) практически завтра: недозагруженные мощности регазификационных терминалов превышают 150 млрд кубометров в год, и новые терминалы могут быть введены довольно оперативно, тогда как закупки в России составили в 2017 году 194 млрд кубометров. Однако такой шаг удорожил бы поставки не менее чем на $ 90−110 за тысячу кубометров, что обошлось бы европейцам в $ 18−20 млрд ежегодно.

То же самое с долговым и фондовым рынком: российские активы общей стоимостью около $ 300 млрд можно распродать — но с дисконтами в 5−10% и более, что тоже кажется неприемлемым.

Поэтому санкции остаются половинчатыми — и, соответственно, эффективными быть не могут.

Если так, то не приходится сомневаться, что в их нынешнем виде санкции были ошибкой. Они не только не обеспечили желаемого результата, но, с одной стороны, во многом ударили не по тем, кто их ввел (так, например, российский продовольственный рынок был потерян для производителей из Центральной Европы и Балтии, тогда как немецкий промышленный экспорт по сути не пострадал) и оказались более жесткими со стороны наименее затронутых российской агрессией стран (стоит заметить, что сама Украина сначала долго торговала с Россией, с особым цинизмом отправляя туда товары через отобранный Крым как ”свободную экономическую зону”, а затем отказываясь ввести с Россией визовый режим и денонсировать договор о дружбе, который в итоге просто не был продлен).

С другой стороны, санкции оказались на руку Владимиру Путину, причем по двум причинам: они помогли ему создать внутри России ощущение осажденной крепости и сплотили население вокруг Кремля даже в условиях экономического кризиса, и при этом усилили давление на рубль, позволив ему удешевиться — что в российском случае означает: власти стали получать в бюджет больше рублей даже при прежних ценах на нефть.

В итоге мы имеем поставленный под удар европейский частный бизнес и счастливый Кремль с бюджетным профицитом, который в этом году достигнет 4 трлн рублей и станет самым большим в новейшей российской истории.

Между тем, парадокс санкционной политики заключается в том, что неэффективность и даже ошибочность санкций не означают их скорой отмены. Европа, которая, как мы уже отметили, продолжает вести бизнес с Россией, и даже порой показательно делает это ”в пику” Соединенным Штатам, тем не менее, не готова отменять санкции — на мой взгляд, по двум причинам.

Первой является тот факт, что подобная отмена без хотя бы минимального изменения российской позиции (которое крайне маловероятно) означало бы откровенную потерю лица в глобальной политике и признание России партнером исключительной важности, сотрудничество с которым превосходит по своей значимости даже соблюдения норм международного права (и хотя о том, что без Москвы нельзя решить важнейшие мировые проблемы, говорится часто, настолько радикально ”поступиться принципами” пока никто не готов).

Вторым моментом может быть сформировавшаяся личная антипатия к Путину со стороны многих европейских лидеров, понимающих, что российские спецслужбы и пропагандисты откровенно формировали коалиции, действовавшие против них на выборах, а также нервно относящихся к постоянным обманам и дезинформации Москвы.

Отказ от санкций без изменения — хотя бы совершенно формального и декларативного — российского внешнеполитического курса невозможен, а трансформации его ждать пока не приходится.

Россия, постоянно подчеркивающая, что считает санкционную политику бесперспективной и на первый взгляд крайне заинтересованная в отмене ранее введенных Западом ограничений, как ни странно, также сейчас не видит в этом однозначной необходимости.