Путин отказался от бесплатного эфира для дебатов на федеральных каналах

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила об отказе избирательного штаба Владимира Путина от бесплатного эфира для дебатов на федеральных каналах, пишет Spektr.

”Штаб Владимира Путина ранее заявлял об отказе от бесплатного эфира, выделяемого для совместных агитационных мероприятий на федеральных каналах. Соответствующее заявление поступило в ЦИК от уполномоченного представителя кандидата”, — цитирует ее ”Интерфакс”.

Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов отметил, что штаб отказался только от участия Путина и его доверенных лиц в дебатах, передает РБК.

Согласно российскому законодательству, кандидаты в президенты получают по одному бесплатному часу в эфире каждого федерального СМИ. Кроме того, каждая партия, которая выдвинула кандидата, может использовать еще по одному бесплатному часу.

В настоящее время в жеребьевке по распределению эфирного времени участвуют ”Первый канал”, ”Россия 1”, ”Россия 24”, ”ТВ Центр” и ОТР, а также три радиостанции.

На выборы президента РФ были зарегистрированы восемь кандидатов: действующий президент Владимир Путин, Ксения Собчак (”Гражданская платформа”), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский (”Яблоко”), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин (”Коммунисты России”), Борис Титов (”Партия роста”), Сергей Бабурин (”Российский общенародный союз”).