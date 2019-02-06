Путин — отец, брат в США, племянник в ДНР. Интервью Дудя с Дмитрием Киселевым — выдержали все, чтобы пересказать вам главное

А затем он решил и организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле (где уже проходит джазовый фестиваль Киселева). Однако пока он не может назвать, кого из рэперов уже пригласил для участия в этом фестивале и кто согласился принять в нем участие, из-за опасений ”штрафов” и ”наказаний” со стороны Госдепа США по отношению к артистам. ”Американцы политизируют это событие”, — сообщил Киселев.

(На время фестиваля на его территории нудистский пляж перестанет быть нудистским).

Разбор сюжетов — Венесуэла и Курилы

— [11:50] Дудь попросил разобрать сюжет о Венесуэле в ”Итогах недели”: ”Никто не показывает митинги в поддержку Мадуро”, — посетовал Киселев и пояснил, что в его программе не было упоминания тяжелейшего экономического кризиса в этой стране, поскольку ”это и так известно” и для сюжета о госперевороте это ”не существенно”. ”В Венесуэле есть проблемы, но они не лечатся государственным переворотом”, — сказал Киселев.

— [18:37] Еще один разбор сюжетов с Курильских островов Шикотан и Итуруп. По словам Дудя, в них не были показаны тяжелые условия жизни местного населения. ”Мы не скрываем, что на Шикотане и на Итурупе качество жизни не самое лучшее, но в то же время мы сказали, что сейчас там принята программа объемом в 11 млрд рублей, которая будет развивать эти острова”, — ответил Киселев, признав, что в России ”еще много медвежьих углов”.

”Не драматичный рост цен”

— [22:43] Молчание о повышении цен после Нового года Киселев объяснил тем, что эта тема ”не является новостью и не драматична”. ”Рост цен неприятен, но не драматичен для большинства населения России”, — пояснил он, добавив, что в программе ни разу не упоминали и о росте пенсий.

Пенсия Киселева и член Дудя

— [26:26] В ответ на вопрос Дудя о размере пенсии Киселева, тот попросил ведущего ”спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче”. Дудь решил, что это было бы не уместно, на что Киселев назвал столь же неуместным обсуждение его пенсии и вообще денег. Саму пенсионную реформу он считает неприятной, но неизбежной мерой, а низкую продолжительность жизни у российских мужчин, делающую выход на пенсию в более старшем возрасте для многих недостижимым, он объяснил пьянством, неосторожностью и ”пренебрежением к смерти”.

Квартира за 160 млн рублей

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— [34:53] Дмитрий Киселев рассказал, как приобрел 200-метровую квартиру в жилом комплексе ”Легенда Цветного” за 160 млн рублей (4,5 млн долларов США на момент покупки). Во время Перестройки он снял документальный фильм ”100 дней президента Горбачева”, сценарий для которого по заказу германского ARD написал сам вместе с немецким журналистом. За этот фильм он получил ”огромные деньги”, которых хватило на один из первых ”мерседесов” в Москве и постройку дома в подмосковном Королеве. ”Естественно, я заплатил налоги”, — отметил Киселев.

А затем, в начале века, он также хорошо заработал на Украине, где у него был ”космический контракт”, но ему все равно пришлось брать кредит для покупки этой квартиры. На уточняющий вопрос Дудя о размере ”космического контракта” Киселев вновь попросил Дудя ”предъявить свое маленькое хозяйство”.

Однако сейчас у семьи Киселевых ”практически нет сбережений”, поскольку они все вложили в жилье, хотя у самого Дмитрия Киселева есть ”высокая официальная зарплата”.

”Переоцененный” дом в Коктебеле

— [50:32] А еще у Дмитрия Киселева есть дом в Коктебеле, предположительно, стоимостью в 200 млн рублей (по словам Киселева, эта цифра завышена примерно в 10 раз), после публикации о котором, по сообщениям СМИ, был изъят весь тираж местного издания ”Город24”, а главный редактор Елена Войтова была уволена.

Дмитрий Киселев заявил Дудю, что все это фейк, а Войтову не увольняли, ”она работает на временных договорах, и была пересменка между этими договорами”. Сотрудники ”вДудь” связались с Еленой Войтовой, и она подтвердила, что продолжает работать в качестве главного редактора ”Город24” и теперь.

”Я не отвечаю за все российские газеты”, — ответил Киселев на уточняющий вопрос ведущего, как же получилось, что публикация из издания исчезла.

Брат в Америке и племянник в немецкой тюрьме

— [55:11] Старший родной брат Дмитрия Киселева Андрей уже много лет живет в США и является сотрудником американской системы здравоохранения. ”Мы, к сожалению, никак не общаемся. Наши отношения прервались. Не по моей вине. Я пробовал писать письма, но он настроен против России, к сожалению”, — пояснил Дмитрий Киселев, уточнив, что они не виделись с братом около 14 лет.