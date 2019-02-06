06.02.2019, 11:10

Путин — отец, брат в США, племянник в ДНР. Интервью Дудя с Дмитрием Киселевым — выдержали все, чтобы пересказать вам главное

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rus.delfi.ee
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Путин — отец, брат в США, племянник в ДНР. Интервью Дудя с Дмитрием Киселевым — выдержали все, чтобы пересказать вам главное
Foto: Sergei Malgavko/TASS/Scanpix

Накануне вечером, 5 февраля, известный видеоблогер Юрий Дудь опубликовал свое очередное интервью. На этот раз его собеседником стал генеральный директор российского международного информационного агентства ”Россия сегодня”, заместитель генерального директора ВГТРК, телеведущий, автор еженедельной программы ”Вести недели” Дмитрий Киселев. По его просьбе, как было отмечено в начале интервью, беседа была опубликована полностью, без сокращений и продолжалась более 1 часа и 40 минут.

Посмотреть его полностью можно тут:

Материал был опубликован в интернет-журнале "Спектр".

”Спектр” посмотрел все интервью целиком и приготовил краткий пересказ наиболее важных и интересных моментов этой беседы с отсылками к конкретным фрагментам видеозаписи:

Рэп на нудистском пляже

— [0:18] Интервью началось с разговора о том как Киселев начал читать рэп. Оказалось, что он считает его ”новым культурным импульсом”, в котором нуждается Россия, а сам выступил в этом жанре, чтобы поддержать Хаски и других исполнителей, когда в разных городах страны начались отмены концертов.

А затем он решил и организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле (где уже проходит джазовый фестиваль Киселева). Однако пока он не может назвать, кого из рэперов уже пригласил для участия в этом фестивале и кто согласился принять в нем участие, из-за опасений ”штрафов” и ”наказаний” со стороны Госдепа США по отношению к артистам. ”Американцы политизируют это событие”, — сообщил Киселев.

(На время фестиваля на его территории нудистский пляж перестанет быть нудистским).

Разбор сюжетов — Венесуэла и Курилы

— [11:50] Дудь попросил разобрать сюжет о Венесуэле в ”Итогах недели”: ”Никто не показывает митинги в поддержку Мадуро”, — посетовал Киселев и пояснил, что в его программе не было упоминания тяжелейшего экономического кризиса в этой стране, поскольку ”это и так известно” и для сюжета о госперевороте это ”не существенно”. ”В Венесуэле есть проблемы, но они не лечатся государственным переворотом”, — сказал Киселев.

— [18:37] Еще один разбор сюжетов с Курильских островов Шикотан и Итуруп. По словам Дудя, в них не были показаны тяжелые условия жизни местного населения. ”Мы не скрываем, что на Шикотане и на Итурупе качество жизни не самое лучшее, но в то же время мы сказали, что сейчас там принята программа объемом в 11 млрд рублей, которая будет развивать эти острова”, — ответил Киселев, признав, что в России ”еще много медвежьих углов”.

”Не драматичный рост цен”

— [22:43] Молчание о повышении цен после Нового года Киселев объяснил тем, что эта тема ”не является новостью и не драматична”. ”Рост цен неприятен, но не драматичен для большинства населения России”, — пояснил он, добавив, что в программе ни разу не упоминали и о росте пенсий.

Пенсия Киселева и член Дудя

— [26:26] В ответ на вопрос Дудя о размере пенсии Киселева, тот попросил ведущего ”спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче”. Дудь решил, что это было бы не уместно, на что Киселев назвал столь же неуместным обсуждение его пенсии и вообще денег. Саму пенсионную реформу он считает неприятной, но неизбежной мерой, а низкую продолжительность жизни у российских мужчин, делающую выход на пенсию в более старшем возрасте для многих недостижимым, он объяснил пьянством, неосторожностью и ”пренебрежением к смерти”.
Квартира за 160 млн рублей

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— [34:53] Дмитрий Киселев рассказал, как приобрел 200-метровую квартиру в жилом комплексе ”Легенда Цветного” за 160 млн рублей (4,5 млн долларов США на момент покупки). Во время Перестройки он снял документальный фильм ”100 дней президента Горбачева”, сценарий для которого по заказу германского ARD написал сам вместе с немецким журналистом. За этот фильм он получил ”огромные деньги”, которых хватило на один из первых ”мерседесов” в Москве и постройку дома в подмосковном Королеве. ”Естественно, я заплатил налоги”, — отметил Киселев.

А затем, в начале века, он также хорошо заработал на Украине, где у него был ”космический контракт”, но ему все равно пришлось брать кредит для покупки этой квартиры. На уточняющий вопрос Дудя о размере ”космического контракта” Киселев вновь попросил Дудя ”предъявить свое маленькое хозяйство”.

Однако сейчас у семьи Киселевых ”практически нет сбережений”, поскольку они все вложили в жилье, хотя у самого Дмитрия Киселева есть ”высокая официальная зарплата”.

”Переоцененный” дом в Коктебеле

— [50:32] А еще у Дмитрия Киселева есть дом в Коктебеле, предположительно, стоимостью в 200 млн рублей (по словам Киселева, эта цифра завышена примерно в 10 раз), после публикации о котором, по сообщениям СМИ, был изъят весь тираж местного издания ”Город24”, а главный редактор Елена Войтова была уволена.

Дмитрий Киселев заявил Дудю, что все это фейк, а Войтову не увольняли, ”она работает на временных договорах, и была пересменка между этими договорами”. Сотрудники ”вДудь” связались с Еленой Войтовой, и она подтвердила, что продолжает работать в качестве главного редактора ”Город24” и теперь.

”Я не отвечаю за все российские газеты”, — ответил Киселев на уточняющий вопрос ведущего, как же получилось, что публикация из издания исчезла.

Брат в Америке и племянник в немецкой тюрьме

— [55:11] Старший родной брат Дмитрия Киселева Андрей уже много лет живет в США и является сотрудником американской системы здравоохранения. ”Мы, к сожалению, никак не общаемся. Наши отношения прервались. Не по моей вине. Я пробовал писать письма, но он настроен против России, к сожалению”, — пояснил Дмитрий Киселев, уточнив, что они не виделись с братом около 14 лет.

А вот его сын Сергей, то есть племянник Дмитрия Киселева является гражданином Германии, некоторое время назад о он принимал участие в войне на востоке Украины на стороне ополченцев ДНР, командовал взводом, имеет боевые награды. После этого он ушел в монахи, но в итоге был задержан и осужден по статье, связанной с терроризмом. ”Сейчас он сидит в тюрьме в Германии за участие в войне на Украине”, — уточнил Киселев. ”Ваша работа как-то повлияла на его желание поехать в Донбасс?”, — спросил Дудь. ”Мы не говорили об этом”, — ответил Киселев, добавив чуть позже, что он поддержал бы желание кого-то из своих сыновей поехать воевать на Донбасс.

”Вонючая мразь”

— [1:06:16] Киселев высказался и о скандале из-за его заявления о Татьяне Фельгенгауэр. ”„Эхо Москвы” представило это как некую политическую историю, имеющую политическую подоплеку. Более того, там комментаторы обвиняли даже меня, что это я создаю атмосферу ненависти в стране, что люди приезжают этих журналистов „Эха Москвы” резать и убивать. А комментарий [Киселева] касался журнала „Time”, я считаю, что неправомерно поставили Татьяну Фельгенгауэр в компанию преследуемых журналистов. Вот это было главным. Поскольку на нее напал сексуальный маньяк, который сейчас сидит в психиатрической лечебнице по приговору суда”, — сказал Дмитрий Киселев.

”Ему [Венедиктову] ничего не остается как только обзываться. Он слабый человек, выступил в своем стиле”, — прокомментировал Киселев, пояснив, что после истории с гибелью в Донбассе фотокорреспондента ”России Сегодня” Андрея Стенина, когда ”Эхо Москвы” не поддержало его розыски, Венедиктов для него ”перестал существовать”.

Лучший правитель России за многие века

— [1:21:53] Отвечая на вопрос Дудя о личном отношении к Путину, Киселев сказал: ”Владимир Путин сохранил, а точнее воссоздал государство наше, эту модель государства, которая будет существовать, слава Богу, и после него. Он вселил в людей надежду”. ”Его решения улучшили качество жизни в России и сделали жизнь в России безопаснее, как внутри, что касается преступности, так и по внешнему периметру. Он здесь (я понимаю, что вы сейчас уцепитесь за это слово) настоящий отец, — сказал Дмитрий Киселев. — Он лучший правитель России за многие века… он сопоставим с Петром и с Екатериной”.

— [1:24:39] При этом рекордно низкий рейтинг доверия к первому лицу государства Киселев объяснил деятельностью правительства, которое не может обеспечить экономический рост.

”Я работаю не на Путина. Наша программа работает на ценности и на Россию, а не на личности”, — заявил Дмитрий Киселев.

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