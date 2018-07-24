”Патроны покупаем в Кишиневе”. Что российские военные охраняют в Приднестровье больше четверти века и как живется под их охраной

За время пребывания в Приднестровье, я встретил десяток людей с тремя паспортами, чаще всего это — ПМР, российский и молдавский. Реже — ПМР, российский и украинский. Встретился даже один житель Тирасполя по имени Виктор с четырьмя паспортами — местный, российский, молдавский и он уже находился в процессе получения ”паспорта ЕС” — болгарского. ”У меня папа болгарин, мама украинка, а сам я непонятно кто. В России, в Ленинградской области, отработал десять лет на лесовозе и вернулся вот домой…”, — кратко описал свою историю Виктор.

И это действительно геополитическая необходимость. Судите сами: с паспортом непризнанной Приднестровской молдавской республики можно поехать в Кишинев и в Россию (но это только самолетом), но на Украину с ним уже не пускают. С российским паспортом с марта 2014 года через границу с Украиной дополнительно не пропускают мужчин призывного возраста. Это сразу же перекрыло в Приднестровье кислород целому пласту бизнеса, связанного с торговлей товарами со знаменитого оптового одесского вещевого рынка ”7 километр” и резко подняло в Тирасполе ценность молдавского гражданства. Ну, а паспорта Молдавии или Румынии полезны для путешествий по Европе и работы там, зато вот для поездки в Россию уже понадобится виза.

”Мы приехали из Мурманска, мой муж — бывший офицер российской армии и не может претендовать на молдавский паспорт, а с российским он тут как в блокаде его не пускают в Украину, и мы не можем всей семьей в Одессу на море съездить!” — с некоторой горечью говорит мне продавщица в одном из тираспольских магазинов.

При этом все процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья резко упрощены — достаточно доказать наличие родственников в России или любого периода легального проживания на территории РФ. Есть данные, что в республике российские паспорта на 2017 год получили 213 тысяч человек. ”Я доказал, что в 1968—1969 годах жил, был прописан и работал в Костроме, и без проблем получил российское гражданство и российскую пенсию”, — с некоторой гордостью рассказал мне один из местных жителей.

И для многих именно он является самым желанным. ”У моего парня нет родни в России, а значит и возможности получить российский паспорт. Он получил молдавский, но за постоянной работой у него нет времени получить биометрический заграничный, и мы пока даже не рассматриваем вариантов поехать куда-то отдохнуть”, — спокойно мне поясняет свою ситуацию двадцатилетняя Надя Мараренко, очаровательный фармацевт из аптечного киоска.

И снова о ”закрытости” — задержание!

Задержали меня в Приднестровье всего один раз — при попытке сфотографировать вблизи ”режимный объект”, местный Верховный Совет с надписями на фронтоне здания на трех официальных языках республики: русском, украинском и молдавском. Молдавский здесь особенный — ”советский” — на кириллице. В самой Молдове давно пишут латиницей, и язык свой, по решению Конституционного суда, называют румынским.

”Арест” мой под Верховным советом ПМР закончился довольно быстро и безболезненно, да и в целом вся процедура задержания была несколько вялой и нерешительной. Подошедшие ко мне офицеры местной спецслужбы запретили фотографировать свои нарядные фуражки с двуглавым орлом, но пригласили разобраться со мной приятных дам из местной пресс-службы. После проверки журналистской аккредитации меня препроводили внутрь законодательного органа, где все закончилось совместным обедом в особом буфете для сотрудников и депутатов Верховного совета.

В буфете были фиксированные цены на обед и ”коммерческие”. По коммерческим я поел за 35 местных рублей (1,9 евро) потому как время комплексных обедов уже закончилось.

Что касается комплексных обедов, то по четвергам депутатам Верховного совета он обходится дороже всего: 19,30 приднестровских рубля (около 1 евро). Столько стоят суп с фрикадельками, пшеничная каша с тефтелями по-домашнему, овощной салат и компот с булочкой с черносливом. А вот самый дешевый обед у народных избранников по вторникам, он стоит 14.8 приднестровских рубля (0,77 евро). Вторничный обед включал в себя в том числе украинский борщ и ”биточки по-Кишиневски” — бытовой вражды к соседям в местном законодательном органе точно не испытывают.

Под боком другой конфликт

Еще одно сильное впечатление от поездки в Приднестровье — добродушие жителей Тирасполя и Бендер. Здесь вам всегда помогут на улице, а в маршрутке не только уступают место пожилым людям и просто красивым девушкам, но и опекают редких пока туристов.

Местная денежная единица — приднестровский рубль — выглядит часто очень потрепано и разобраться с ней поначалу довольно сложно. На третий день я, отдавая водителю плату за проезд, среди двух бумаг по рублю случайно вложил потрепанную купюру в 50 приднестровских рублей. В маршрутке было два человека, проезд стоит 3,50, и я явно был приезжим. Водитель, не задумываясь, с улыбкой выудил лишнее и вернул мне, а взрослая женщина через ряд автоматически отозвалась: ”Это двенадцать с половиной поездок!” — и продолжила строго что-то втолковывать подчиненным по телефону.

— Вы, наверное, главный бухгалтер? — спросил я.

— Нет, я снайпер! — ”убила” меня ответом Светлана.

Я шел за Светланой до ”Зеленого рынка” и, рискуя опоздать на очередную встречу, выуживал ее историю.

”Да спортсменка я, стрельбой из пистолета серьезно занималась — отмела мои вопросы случайная попутчица, — Сейчас дочь стреляет в чемпионате Молдавии. В 90-х, когда часто стреляли, тут меня в МВД как эксперта привлекали, но я точно знаю, что, во-первых, спортсмен в человека стрелять не будет, во-вторых, потратит при этом не больше двух патронов. У меня все попадания в районе „десятки”, и мишень с голову человека — это все в глаз-нос, если что. У нас в Приднестровье с оружием все строго, покупка его только через разрешительную систему, с сейфом дома и прочим. У меня дома дробовик „Ремингтон” и пистолет пневматический, свое спортивное оружие мы с дочкой в тире храним. У нас патроны очень дорогие — два за доллар, не постреляешь. Но мы за патронами в Кишинев ездим, там они по 10 долларов за пачку в 50 штук”.

”За патронами в Кишинев” — это самая экзотическая история за неделю в Тирасполе…

У Светланы есть и сын, он служил или продолжает служить в местных десантных войсках. На эту тему Светлана не распространялась. Просто дала понять, что в курсе дел местного Союза десантников. И произнесла фразу, которую в Приднестровье я слышал три раза в разной интерпретации. ”Гратов — просто не совсем адекватный, не подумайте ничего плохого! Может кто и ездил, и ездит из парней на Донбасс воевать, но организованных наборов точно не было, я бы знала, я с „Союзом десантников” дружу”.

Валерий Гратов — самый известный участник войны на Донбассе из Приднестровья. Он был арестован украинскими пограничниками летом 2017 года. Все улики против себя он вез с собой — поддельный паспорт на чужую фамилию и ”флешку” с фотографиями: с оружием, в военной форме, с раскрученными в СМИ командирами ДНР ”Моторолой”, Безлером, ”Гиви”… В Приднестровье Валерий Гратов возглавлял в начале 90-х службу безопасности президента ПМР Юрия Смирнова, сейчас ему 66 лет, и он больше известен как руководитель союзов ветеранов ВДВ сразу двух непризнанных республик.

Украина считает Гратова одним из двух десятков важных заключенных российских граждан, предназначенных на обмен. Он сидит в СИЗО и по данным ”Медийной инициативы за права человека” в Павлоградском суде до сих пор даже не был зачитан его обвинительный акт.

”Нам россияне на всех встречах говорят, что Украина — это исключительно их проблема, и мы туда ввязываться не должны” — рассказывал мне местный журналист. При этом Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы выявила 56 граждан Республики Молдова, которые отправились в восточный регион Украины для участия в боевых действиях в качестве наемников.

В Приднестровье георгиевские ленты, наклейки про ”вежливых людей” и ”спасибо деду за победу” можно встретить очень часто, но люди в своей массе совершенно не воспринимают эту символику как агрессивную. Вся символика здесь — это ”про Россию”, а Россия тут жестко остановила войну в 1992 году.

9 июня на празднике, который предварял большие торжества в честь Дня России, в трижды взятой российской армией Бендерской крепости на сцену вывели маленькую девочку. Она нежным проникновенным голоском под аплодисменты читала стихи:

”Россия, матушка Россия, ты так огромна и нежна,

Ты так сказочно красива и бесконечно велика.

Ты никогда не нападала,

Не начинала ты войны,

Лишь наступленья отражала…

Я ”снимал” эти строки с диктофона, а потом долго и безуспешно искал это стихотворение в интернете. Не удивлюсь, если оно родилось в Приднестровье, самом мирном из виденных мною непризнанных государственных образований.