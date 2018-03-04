Непопулярный спорт. Таллиннские ”викинги” вместе меняют имидж хоккея в Эстонии

Таллиннский спортивный холл ”Тондираба” похож на гигантский муравейник: кажется, что здесь постоянно кипит жизнь. Мы приезжаем сюда около восьми часов вечера, в предпраздничные дни; спортсмены — маленькие и взрослые, профессионалы и любители — заходят и выходят из здания, иногда создавая в широких дверях настоящие заторы.

Материал был опубликован в интернет-журнале "Спектр".

В вестибюле нас встречает улыбчивый мужчина, протягивает руку для приветствия. Это Анатолий Сизов — основатель одного из самых, пожалуй, известных столичных хоккейных клубов ”Викинг”. ”Ну что, пойдемте, поищем тихое местечко, чтобы записать наши интервью? С тихими местами у нас, правда, ой как непросто”, — смеется Сизов.

Таллиннский ”Викинг” был создан в июле 2014 года. По пути Анатолий Сизов с гордостью рассказывает о своем детище. ”У нас любительский клуб — все игроки главной команды работают или учатся. Именно опытные хоккеисты и обратились ко мне с просьбой организовать команду, которая могла бы играть за первенство Эстонии. Поскольку я очень люблю хоккей, то на эту просьбу с удовольствием откликнулся, — рассказывает Сизов. — Наша главная цель — дать возможность тренироваться и играть местным ребятам, чтобы они в юном возрасте не уезжали из страны. Для детей очень важно, чтобы родители были всегда рядом. Сыну-хоккеисту особенно важно ощущать поддержку отца”.

После нескольких неудачных попыток найти тихое, а главное — незанятое помещение, останавливаемся на одной из раздевалок. ”Надо только подождать, пока наши юные игроки переоденутся, — говорит Анатолий Сизов. — Но вы пока можете распаковываться”. Заходим, мальчишки лет 8–10 в мощных хоккейных ”доспехах” кажутся на первый взгляд громоздкими и неповоротливыми. ”А это нас снимать будут?” — живо интересуется один из маленьких подопечных ”Викинга”. ”Пока не вас”, — улыбается Сизов.

”У меня всегда были мысли о том, чтобы создать настоящий спортивный класс. Но в какой школе его открывать? В эстонской, русской или еврейской? На тренировки к нам ходят дети разных национальностей. Их родители хотят передать им свою национальную культуру. И это правильно. Я это только приветствую”, — рассказывает Анатолий Сизов.

И всё же, верно ли, что хоккей — чисто русский вид спорта, эстонцы не особенно им увлекаются? ”Русских ребят, конечно, больше, — подтверждает Сизов. — Но мы в ”Викинге” никого не делим по национальностям. Я сам интернационалист. У меня есть друзья разных национальностей. По бизнесу — с кем только я не общаюсь! Понятно, что у каждой национальности есть свои, особые черты. Но, то что мы разные, это же прекрасно. Это обогащает! И разумеется, это не повод, чтобы относиться к людям по-разному”.

”А вот и наш первый герой, знакомьтесь — это Сильвер Керна, игрок ”Викинга””, — говорит Сизов.

В раздевалку заходит застенчивый молодой человек. ”Сильвер”, — представляется он и сразу интересуется, о чем конкретно пойдет разговор.

”Как для тебя начался хоккей? Почему именно этот вид спорта? Говорят, среди эстонцев он не очень-то популярен”, — спрашиваем мы.

”Меня мой отец привел, — вспоминает Сильвер. — Лет семь мне было, наверно. И вот я как-то сразу понял, что это такая… как сказать… ну, очень моя игра, мой спорт. Здесь есть команда, командный дух — то, что надо”.

”Есть ли у нас национальные различия? Я бы не сказал. У нас в команде не только эстонцы и русские, но есть и финны, и из Белоруссии ребята. Пока вы не спросили, я об этом не думал, — смеется Сильвер. — К тому же мы работаем во имя общей цели — чемпионского титула. Внутри команды нам не на что жаловаться”.

И вот он, выход на лед: тренировка началась. На арене, безусловно, обращает на себя внимание капитан ”Викинга” Филипп Шварыгин. Местным фанатам он хорошо знаком. На тренировках он один из самых активных игроков. Летит в прорыв, как ракета. Машет в сердцах клюшкой, если партнер плохо выполнил передачу. Сам никогда не филонит. Знает, что в хоккее нет мелочей. В матчах он такой же: бьется до конца, играет с горячим сердцем. Кажется, что проедет Филипп — и лед под ним растает.

В хоккее Филипп, как и Сильвер, — с детства. ”Мне было шесть лет, когда родители отдали меня в хоккей. Первым тренером был прославленный Раис Давлеткильдиев. Получилось, что я попал в спортивный класс. Тренировались два раза в день. И вот вставать в шесть утра — это было тяжело. Но со временем я привык. Хоккей — это волевой вид спорта, командный. Он учит дисциплине с самого детства”, — вспоминает Шварыгин.

В начале 1990-х, на которые пришлись детство и юность Филиппа, в Эстонии было непросто. А в Нарве, где он родился, особенно. Спорт же отвлекал от проблем. Уберегал детей от опасностей улицы. Хоккей — до сих пор самый популярный вид спорта среди нарвитян. А уж в советское время город и вовсе жил хоккеем. В Нарву приезжали команды из Минска, Риги, Череповца, Липецка и других союзных городов. Народ валил на трибуны. После восстановления государственной независимости Эстонии местный уровень хоккея начал падать, но интерес к нему со стороны детей и их родителей оставался высоким.

Как у многих детей, у Филиппа был период, когда он чуть было не бросил спорт. В какой-то момент начал пропускать тренировки. Все пацаны — во дворе, а ему с баулом тащиться в ледовый холл. Несправедливо, думал Филипп. И пропустил сначала одну тренировку, затем еще одну.

”Мне повезло с тренером. Он не поленился, пришел к нам домой. Поговорил с моими родителями. Мама с папой взяли меня за уши и потащили на лед. После этого я уже не прогуливал”, — рассказывает Филипп Шварыгин.

С 16 лет Шварыгин в сборной Эстонии. Сначала играл за юниорскую, потом — за молодежную, с 2012 года выступает уже за главную национальную хоккейную команду страны. Там друг за друга и за честь сине-черно-белого бьются вместе Филилл и Лаури, Роберт и Андрей, Сильвер и Кевин.

”В хоккее, да и вообще в спорте людей не принято делить по национальностям. В сборной Эстонии мы все одна семья. То же самое и в ”Викинге”. У нас общая цель — выиграть чемпионский титул. На каждый матч мы выходим, чтобы побеждать. Вместе радуемся победам, вместе переживаем поражения. В команде ты в первую очередь игрок, а русский, эстонец или финн — это не имеет значения. Главное различие эстонцев и русских идет со школы, поскольку нас всё еще учат истории по-разному”, — уверен Филипп Шварыгин.

Разные, но это не мешает им делать одно общее дело, уверен основатель ”Викинга” Анатолий Сизов.

”В чем мы разные? У нас разный юмор, разные темпераменты. Русские более вспыльчивы, при конфликтах сразу хотят выяснять отношения. Эстонцы пытаются для начала во всем тщательно разобраться, вникнуть в суть, медленно, рассудительно и спокойно. Наш эстонский вратарь Виллем-Хенрик Койтмаа однажды спросил: ”Русские, зачем вы вообще деретесь? У вас такой набор лексики, в том числе ненормативной, что вам вообще драться не надо. Вы могли бы встать друг напротив друга, прокричаться и успокоиться. А у нас, у эстонцев, ненормативной лексики мало. Нам надо либо сразу драться, либо идти туда, куда послали””, — смеется Сизов.

”Разные мы только по своим языкам. Но это не является проблемой. Поскольку мы все прекрасно друг с другом общаемся”, — считает Сильвер Керна, который прежде выступал в Финляндии и умеет адаптироваться в самых разных коллективах.

Мы приезжаем к ”викингам” еще раз: на этот раз уже на самую настоящую игру — встречу с другим таллиннским хоккейным клубом Vipers, которая заканчивается победой ”Викинга” со счетом 7:6. Игра выдалась жаркой и агрессивной — на двоих игроки соперников получили 52 штрафные минуты. К сожалению, победа омрачается тяжелой травмой одного из героев нашего рассказа — Сильвера. В результате чего ему придется на несколько месяцев не только на время оставить хоккей, но и выйти на больничный.

Филипп же продолжает работать и играть, а также проводить детские тренировки. Надеется, что его воспитанники добьются многого. Большего, чем он сам.

”Нам нужна профессиональная хоккейная лига. То есть игроки за игру в хоккей должны получать зарплату. Но пока во всей Эстонии пять-шесть команд, далеко мы не уйдем. Сейчас большой хоккей есть в Нарве, Тарту и Таллинне. До недавнего времени была команда в высшей лиге и у Кохтла-Ярве. В этих четырех городах построены ледовые арены, но для качественного прорыва этого всё же мало”, — анализирует Шварыгин.

Помогать в подготовке молодых хоккеистов, улучшать имидж эстонского хоккея — эти цели ставил перед собой и Анатолий Сизов, создавая клуб ”Викинг”.

”Моя главная миссия, — говорит Сизов, — в том, чтобы помогать детям заниматься спортом. Спорт учит детей справляться в экстремальных ситуациях, справляться с эмоциями, ориентироваться в сложных ситуациях. Мне спорт помогал воспитывать детей. Он помогает лучше понять ребенка. Учит уважению к партнерам и соперникам. Помогает правильно реагировать на замечания — судей, тренеров, коллег. Спорт учит толерантности”.