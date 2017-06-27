Ментальная готовность и гравитационная модель. Как в Балтии сживаются с санкциями и российским эмбарго

”Спектр” продолжает серию публикаций с экспертами в сфере экономики и финансов, а также с представителями бизнеса в рамках совместного с DELFI проекта, посвященного международным санкциям против России и ее ответным мерам.
На этот раз обозреватель ”Спектра” Мария Строева побеседовала с крупным эстонским предпринимателем и экспертом Райво Варе и руководителем латвийского аналитического центра Certus Вячеславом Домбровским и обсудила с ними эффект от ”санкционной войны” в этих странах.
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