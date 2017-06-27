27.06.2017, 13:45

Ментальная готовность и гравитационная модель. Как в Балтии сживаются с санкциями и российским эмбарго

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Мария Строева
Мария Строева
EST
Райво Варе: такого воя…
E-piim juustutooted
Foto on illustreerivFoto: Hendrik Saarnak

”Спектр” продолжает серию публикаций с экспертами в сфере экономики и финансов, а также с представителями бизнеса в рамках совместного с DELFI проекта, посвященного международным санкциям против России и ее ответным мерам.

На этот раз обозреватель ”Спектра” Мария Строева побеседовала с крупным эстонским предпринимателем и экспертом Райво Варе и руководителем латвийского аналитического центра Certus Вячеславом Домбровским и обсудила с ними эффект от ”санкционной войны” в этих странах.

Райво Варе: такого воя…
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