Лукашенко разрешил временно не платить ”налог на тунеядство”

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил безработным гражданам не платить ”налог на тунеядство” в течение года. Такое решение он принял после массовых протестов относительно этого декрета, пишет "Спектр".

Кроме того, Лукашенко сказал, что в декрет будут внесены изменения, однако сам налог отменен не будет, сообщает БЕЛТА.

”В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал”, — цитирует его издание.

В 2015 году Лукашенко подписал декрет, согласно которому работавшие официально менее шести месяцев в году граждане должны будут платить около 360 белорусских рублей (11 тысяч российских рублей) в госбюджет. Действие нововведения должно было коснуться 8% жителей Белоруссии. В феврале 2017 года по всей Белоруссии прошли акции протеста против ”налога на тунеядство”.