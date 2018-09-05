Кто теперь в Донецке главный. Как Сеньор Помидор из клуба ”Шахтер” примеривает на себя пост нового главы ДНР

Взрывные устройства были вмонтированы в осветительные приборы на входе в кафе ”Сепаратист” (так писали в меню, на вывеске поместился только ”СЕПАР”). ”Спектр” уже писал, что это небольшое заведение принадлежало бывшим членам личной охраны Захарченко и находилось в строго охраняемом районе Донецка.

Представить себе стационарный монтаж взрывчатки в осветительные приборы подобного кафе ”для своих военных” и четко спланированный взрыв при входе объекта в ресторан, без участия человека из ближайшего окружения Александра Захарченко — очень трудно.

Кроме того, исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников сообщил, что министр налогов и сборов Александр Тимофеев ”тяжело ранен”, украинские СМИ поспешили сообщить, что он ”умер на операционном столе”. Однако есть и сообщение министра здравоохранения ДНР о гибели Александра Захарченко и его охранника и ранении 11 человек, из которых шестерым ”помощь оказывалась амбулаторно”, еще пятеро госпитализированы в ИНВХ имени Гусака. Причем жизни этих пятерых ничего не угрожает.

Александр Тимофеев (позывной ”Ташкент”) является в ДНР одним из ключевых людей. Именно он выстраивал экономическую политику в самопровозглашенной республике и именно его в Донецке называли ”контролером теневых потоков”. Под ”потоками” подразумевалась сложившаяся монополия в торговле бензином, мясом, лекарствами, в этот бизнес в Донецке человеку со стороны войти было невозможно. Нельзя забывать и о серьезном теневом секторе — заводах по производству сигарет в Дебальцево и Донецке и кластере водочного производства торговой марки ”Олимп”.

Мне приходилось уже слышать от нескольких источников в Москве и Донецке версию о том, что покушение было именно ”на Ташкента”.

Она не выдерживает критики — Александра Тимофеева гораздо меньше охраняли чем Александра Захарченко, ради него не стоило городить такую сложную охоту в центре города рядом с самым защищенным на тот момент лицом в ДНР. Однако известно, что в этой паре коммерческий мозг это как раз Александр Тимофеев, вся логистика финансовых и комерческих потоков была завязана на него.

Самые масштабные похороны Донбасса

Похороны Александра Захарченко состоялись 2 сентября, ритуал был уже известен и отработан на похоронах тоже взорванных Арсена Павлова (позывной ”Моторола”) и Михаила Толстых (позывной ”Гиви”). Гроб с телом для прощания выставили в фойе Донецкого оперного театра. для сравнения: на прощание с Моторолой собрались, по местным данным, до 50 тысяч человек. В очередь и траурную процессию тогда вышли практически все бюджетники республики и процессия действительно была огромной. Но похороны Александра Захарченко превзошли по масштабности все, что происходило в Донецке за последние пять лет. По информации ”Интерфакса”, на них собрались около 120 тысяч человек.

Новый глава ДНР

Кто сменил Захарченко? Наблюдатели за пределами ДНР прочили в приемники Дениса Пушилина по одной простой причине: он спикер местного прообраза парламента — Народного совета — и это было бы логично. Но на неподконтрольной Украине территории ДНР действует своя особая логика.

Глава Народного совета Денис Пушилин, конечно, руководит законодательной властью, но на вооруженные формирования не влиял и не влияет, его связи в Москве ослабли, в ДНР его возможности за последние полтора года были системно ограничены самим Захарченко. Руководить он, с точки зрения местных, никак не может.

Александр Захарченко в своеобразной структуре власти ДНР был и президентом, и премьер-министром одновременно. А вот заместителем его, причем дважды — на посту главы ДНР и председателя ”Совета министров” — являлся Дмитрий Трапезников.

Возвышение Трапезникова и его относительная известность начались с мая 2016 года после конфликта с тогдашним ”главой администрации главы ДНР” Максимом Лещенко. Тогда вице-премьер Трапезников во время бытовой ссоры прострелил из пистолета бедро главе администрации главы республики Лещенко.

Лещенко в городе Харцызске был менеджером одной из компаний, принадлежавших Ринату Ахметову, Трапезников одно время работал в ФК ”Шахтер”. После ранения Лещенко государственную службу ДНР покинул, а Дмитрий Трапезников занял его место и пошел дальше — в последний год он практически определял распорядок дня Александра Захарченко и вел аппаратную борьбу с тем же Александром Тимофеевым за близость к ”первому лицу”.