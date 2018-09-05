05.09.2018, 08:40

Кто теперь в Донецке главный. Как Сеньор Помидор из клуба ”Шахтер” примеривает на себя пост нового главы ДНР

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Дмитрий Дурнев
Дмитрий Дурнев
 
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UKRAINE-CRISIS/ZAKHARCHENKO
UKRAINE-CRISIS/ZAKHARCHENKOFoto: ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS

3 сентября в самопровозглашенной и не признанной мировым сообществом Донецкой народной республике истек срок трехдневного траура по взорванному 31 августа главе ДНР Александру Захарченко. Ограничения на развлекательные мероприятия и телетрансляции в Донецке были и так — траур по Йосифу Кобзону в ДНР продолжался три дня — по 2 сентября.

Материал был опубликован в интернет-журнале "Спектр".

Городам самопровозглашенной республики привыкать к ограничениям не приходится. Военное положение там действует с 2014 года, теперь, после гибели Захарченко, введено еще и чрезвычайное положение, это означает еще большее ужесточение существовавшего и так режима ограничений.

Комендантский час снова с 23.00 (во время чемпионата мира Захарченко передвинул его начало на час ночи), перекрыты выезды из Донецка на территории, контролируемые Украиной, по горячим следам были закрыты переходы на российской границе, через границу не пускали даже семьи с детьми. На улицах городов идут проверки документов, в основном проверяют мужчин, им рекомендуют все время иметь при себе паспорта. Проверки идут на основных магистралях внутри республики, пробки образовались на Гвардейке и Мотеле — в районах, расположенных рядом с Донецком.

Расследование

Как известно, в ДНР сразу по горячим следам теракта заявили о задержании членов ”украинских ДРГ”. Но широкомасштабные, беспрецедентные по своему размаху розыскные мероприятия, которые все последние дни продолжаются на территории, контролируемой ДНР, скорее свидетельствуют, что виновные пока не найдены.

Взрывные устройства были вмонтированы в осветительные приборы на входе в кафе ”Сепаратист” (так писали в меню, на вывеске поместился только ”СЕПАР”). ”Спектр” уже писал, что это небольшое заведение принадлежало бывшим членам личной охраны Захарченко и находилось в строго охраняемом районе Донецка.

Представить себе стационарный монтаж взрывчатки в осветительные приборы подобного кафе ”для своих военных” и четко спланированный взрыв при входе объекта в ресторан, без участия человека из ближайшего окружения Александра Захарченко — очень трудно.

Кроме того, исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников сообщил, что министр налогов и сборов Александр Тимофеев ”тяжело ранен”, украинские СМИ поспешили сообщить, что он ”умер на операционном столе”. Однако есть и сообщение министра здравоохранения ДНР о гибели Александра Захарченко и его охранника и ранении 11 человек, из которых шестерым ”помощь оказывалась амбулаторно”, еще пятеро госпитализированы в ИНВХ имени Гусака. Причем жизни этих пятерых ничего не угрожает.

Александр Тимофеев (позывной ”Ташкент”) является в ДНР одним из ключевых людей. Именно он выстраивал экономическую политику в самопровозглашенной республике и именно его в Донецке называли ”контролером теневых потоков”. Под ”потоками” подразумевалась сложившаяся монополия в торговле бензином, мясом, лекарствами, в этот бизнес в Донецке человеку со стороны войти было невозможно. Нельзя забывать и о серьезном теневом секторе — заводах по производству сигарет в Дебальцево и Донецке и кластере водочного производства торговой марки ”Олимп”.

Мне приходилось уже слышать от нескольких источников в Москве и Донецке версию о том, что покушение было именно ”на Ташкента”.

Она не выдерживает критики — Александра Тимофеева гораздо меньше охраняли чем Александра Захарченко, ради него не стоило городить такую сложную охоту в центре города рядом с самым защищенным на тот момент лицом в ДНР. Однако известно, что в этой паре коммерческий мозг это как раз Александр Тимофеев, вся логистика финансовых и комерческих потоков была завязана на него.

Самые масштабные похороны Донбасса

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Похороны Александра Захарченко состоялись 2 сентября, ритуал был уже известен и отработан на похоронах тоже взорванных Арсена Павлова (позывной ”Моторола”) и Михаила Толстых (позывной ”Гиви”). Гроб с телом для прощания выставили в фойе Донецкого оперного театра. для сравнения: на прощание с Моторолой собрались, по местным данным, до 50 тысяч человек. В очередь и траурную процессию тогда вышли практически все бюджетники республики и процессия действительно была огромной. Но похороны Александра Захарченко превзошли по масштабности все, что происходило в Донецке за последние пять лет. По информации ”Интерфакса”, на них собрались около 120 тысяч человек.

Новый глава ДНР

Кто сменил Захарченко? Наблюдатели за пределами ДНР прочили в приемники Дениса Пушилина по одной простой причине: он спикер местного прообраза парламента — Народного совета — и это было бы логично. Но на неподконтрольной Украине территории ДНР действует своя особая логика.

Глава Народного совета Денис Пушилин, конечно, руководит законодательной властью, но на вооруженные формирования не влиял и не влияет, его связи в Москве ослабли, в ДНР его возможности за последние полтора года были системно ограничены самим Захарченко. Руководить он, с точки зрения местных, никак не может.

Александр Захарченко в своеобразной структуре власти ДНР был и президентом, и премьер-министром одновременно. А вот заместителем его, причем дважды — на посту главы ДНР и председателя ”Совета министров” — являлся Дмитрий Трапезников.

Возвышение Трапезникова и его относительная известность начались с мая 2016 года после конфликта с тогдашним ”главой администрации главы ДНР” Максимом Лещенко. Тогда вице-премьер Трапезников во время бытовой ссоры прострелил из пистолета бедро главе администрации главы республики Лещенко.

Лещенко в городе Харцызске был менеджером одной из компаний, принадлежавших Ринату Ахметову, Трапезников одно время работал в ФК ”Шахтер”. После ранения Лещенко государственную службу ДНР покинул, а Дмитрий Трапезников занял его место и пошел дальше — в последний год он практически определял распорядок дня Александра Захарченко и вел аппаратную борьбу с тем же Александром Тимофеевым за близость к ”первому лицу”.

Дмитрий Трапезников перед войной был неприметным чиновником Петровской районной администрации города Донецка, это не очень благополучная окраина города. До этого работал в структуре депутата Юрия Черткова, создателя донецкого элитного конного клуба. В Донецке его откровенно побаивались, называли криминальным авторитетом, президент Янукович как-то наградил его орденом, а Указ об этом спрятал. Но самым ярким пятном биографии была работа Дмитрия Трапезникова не на Черткова, а все-же в ФК ”Шахтер”. Его там вспоминают до сих пор.

”У него кличка была „Сеньор помидор”, совсем юный парень был и сильно краснел, когда говорил неправду”, — рассказывает источник в ”Шахтере”.

Сейчас о Дмитрии никто рассказывать не хочет, опасаясь за себя и свои семьи. История же была яркой. В 2001 году у ”Шахтера” были четыре фан-клуба в четырех крупных ВУЗах. Одним из них занимался студент Донбасской инженерно-строительной академии (ДАСА) Дмитрий Трапезников.

Системной работы с болельщиками в ”Шахтере” тогда не было, и руководство поставило задачу создать фан-клуб, который взял бы на себя распространение билетов, организацию транспорта, выезды на игры.

Фан-клубу сделали офис в гостинице ”Украина”, а президентом его стал юный Дмитрий Трапезников. Надо отметить, что ”Шахтер” и Донецк в начале нулевых резко и решительно выходил как на футбольную, так и на политическую арену страны. Все переплелось, и свою силу Донецк в том числе показывал через футбол — на кубковые финальные матчи с ”Динамо” организовывались десанты в тридцать тысяч человек (!), нанимались все мыслимые свободные автобусы, формировались из старых вагонов спец-поезда, люди за счет клуба с удовольствием ехали ”на Киев” семьями, бригадами, компаниями.

Регион показывал свои возможности по мобилизации населения. Средства на это выделялись колоссальные. Тогда же клуб начал возить на выезды в Европу по 150 болельщиков за свой счет. Все финансирование — транспорт, проживание, командировочные для болельщиков — шли тоже через Трапезникова. Клуб помогал даже с загранпаспортами, для желающих болельщиков была жеребьевка, но у президента фан-клуба была 30% личная квота мест.

В 2003 году у 21-летнего студента Дмитрия Трапезникова появился дорогой автомобиль и квартира в центре города, своим ассистентом он сделал свою маму, и попасть к Дмитрию Викторовичу (он так требовал себя называть) можно было только записавшись у нее на прием.

Но в 2004 году сказка кончилась, в клуб был назначен новый генеральный директор Сергей Палкин (прошлый первый вице-президент клуба был смертельно болен, и до фан-клуба у него руки не дошли), началось служебное расследование, и фан-клуб просто упразднили. Дмитрия Трапезникова банально уволили.

С тех пор прошло 14 лет. Люди, которые с ним работают, вспоминают о нем как о крайне честолюбивом парне, который ради власти и первенства способен был на очень многое, если не на все. Теперь он исполняющий обязанности главы ДНР и так же иногда неудержимо краснеет.

Трапезников, если удержится на своем месте, может создать новую реальность для Украины, России и ДНР. Он не воевал, не был до войны сотрудником украинских специальных служб, он бывший гражданский чиновник из районной администрации, президент фан-клуба ”Шахтера”. Человек может с не самой чистой довоенной репутацией, но без крови на руках. Условно приемлемый для всех сторон.

Таких в ДНР не особо много.

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