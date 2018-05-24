Крым ”НАВСЕГДА”. Как полуострову живется в России, не закончив еще с Украиной

Предельная жесткость

”Ты знаешь, мы совершенно не понимали, насколько Россия жестче и организованней Украины как государство! — говорит мой собеседник. — Нам в 2014-м обещали повсеместное повышение зарплат, пенсий, цен и, соответственно, рост оборотов в торговле и доходов. Получилось немного по-другому”.

Андрей — один из владельцев крупного оптового бизнеса, работает в Крыму, в Киеве и в Донбассе. Фамилию свою он предпочел не называть. ”В Киеве я плачу один раз за лицензию и торгую. Покупаю тот же ящик пива у производителя, и по дороге к прилавку на него выписывается пара накладных, и все, — рассказывает Андрей. — В России я покупаю бутылку пива централизовано через Москву, через систему „Эгоист”, и по дороге к прилавку на эту бутылку будет выписано 42 различных документа в формате А4! Любая ошибка — что налоговая, что миграционная — карается астрономическими штрафами, которые сами по себе могут привести к банкротству”.

”Но в Крыму бумага тупо дороже, — продолжает он. — Картриджи и их заправка тоже, а для того, чтобы все это отслеживать, я должен держать четырех квалифицированных бухгалтеров с заработными платами под 30 тысяч рублей (430 евро), вместо двух за 4000 гривен (125 евро), которые работают у меня где-нибудь на таком же складе в украинской Константиновке. Когда в Керчи у нас первый раз обнаружили нелегала — беженца из Донецка, который не оформил патент — мы получили штраф в 250 тысяч. Следующий был бы уже миллион!”

”Коррупция в России есть тоже, и она смягчает ситуацию, — признает Андрей. — Но в Украине ты платишь, и они отстают, а в России с силовиками надо еще искренне дружить. Что напрягает. В итоге на гривну, вложенную в Украине я получаю 30 копеек, в Крыму на рубль — 10 копеек, при гораздо большем „геморрое”. И это тоже напрягает. Через четыре года борьбы с системой и, надо признать, и наших ошибок, мы выходим из бизнеса в Крыму”.

Правила миграции

Переход из одного государства в другое оказался серьезным испытанием для многих в Крыму.

”В 2014 пенсии сразу пересчитали в рубли по высокому курсу 1 к 3, а потом просто увеличили их вдвое, и пенсионеры на время стали самой счастливой прослойкой населения, я по своим родителям сужу, — рассказывает бывший нотариус из Симферополя Татьяна. — Но с 1 января 2015 года уже новым пенсионерам стали начислять пенсии по той же сетке, что и в остальной России. И обычными стали пенсии в 9 тысяч рублей (122,50 евро).

Самые ”потерпевшие” — такие как мы, самозанятые, нам надо документально доказать, что мы платили в Украине начисления годами. Хорошо получают летчики (их в нашем районе много), военные, муниципальные служащие. У нас знакомый бывший гражданский летчик получает пенсию в 68 тысяч рублей (925 евро), но он и при Украине по тому курсу около тысячи долларов получал".