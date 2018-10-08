08.10.2018, 10:50

Еще одна горькая победа. В Латвии ”Согласие” не прыгнуло выше головы, и теперь его ждет борьба за коалицию

 (14)
Вадим Радионов
Вадим Радионов
 
EST
Nils Ušakovs
Nils UšakovsFoto: Artjom Geodakjan, TASS

Победу на выборах в Сейм Латвии 13-го созыва, как и предсказывали социологи, одержала партия ”Согласие”. По данным с 997 из 1078 избирательных участков, ее поддержали 19,9% избирателей. Только победа эта, как это уже бывало и раньше, оказалась нерадостной: сотни тысяч евро, которые были потрачены на рекламу и привлечение новых избирателей из числа латышей, не принесли партии новые голоса, она повторила результат четырехлетней давности. Мечта о вхождении в правительство, которой лидеры партии жили весь последний год, похоже, так и осталась мечтой.

Материал был опубликован в интернет-журнале "Спектр".

Без шансов?

Ранее все политические партии, которым удалось преодолеть пятипроцентный барьер, заявили, что не станут сотрудничать с ”Согласием”. Буквально до последнего дня держалась партия KPV. LV, которую возглавляет актер и шоумен Артусс Кайминьш. Однако и он на дебатах за два дня до выборов заявил, что его партия с ”Согласием” работать в правительстве не будет.

KPV.LV на выборах заняла второе место. Кайминьша и Kо поддержали 14,1% избирателей. Всего же в Сейм, судя по предварительным результатам на 7:30 утра, проходят семь партий. Кроме уже двух упомянутых, свои фракции в парламенте создадут: Новая консервативная партия (13,6%), ”Развитие/За!” (12%), Национальное объединение ”Все — Латвии” (11%), Cоюз ”зеленых” и крестьян (10%) и ”Новое Единство” (6,7%). Остальным партиям не удалось преодолеть порог в 5%.

При таком раскладе шансы ”Согласия” на попадание в правительство крайне невысоки. Теоретически образовать коалицию могли бы ”Согласие”, KPV. LV и ”Развитие/За!” — в сумме, по предварительным данным, у них получается 53 мандата. Для формирования коалиции необходимо, чтобы голосов было не меньше 51.

Однако, как считают политологи, ”Развитие/За!” вряд ли решится на создание правительства с ”Согласием”. Наиболее вероятен вариант, при котором объединятся все остальные партии, за исключением ”Согласия” и, вероятно, KPV. LV: иметь дело с политическим проектом эксцентричного Кайминьша тоже хотят далеко не все.

Эксперты, к слову, вообще пока очень осторожны в прогнозах относительно детища Кайминьша и его возможных маневров. ”Если смотреть на деятельность Артуса Кайминьша до нынешних выборов, то он запомнился только тем, что бегал, фотографировал всех и скандалил. Он шоумен. Как будет работать партия в будущем Сейме неизвестно. Это мы узнаем только по факту. В партии KPV. LV, кроме Кайминьша, есть умные люди. Нельзя сказать, что это сборище странноватых типов. Но, повторюсь, мы узнаем, на что способна эта партия, только со временем”, — отметил политолог Юрис Розенвалдс.

Между тем, при вышеупомянутом раскладе президент Латвии окажется в довольно затруднительном положении, поскольку ему как-то придется объяснять народу, почему он не доверят формирование кабинета ни победившей партии, ни партии, занявшей второе место. Однако, полагают политологи, президенту вряд ли оставят выбор: большинство сформируют партии, получившие в отдельности меньше всего голосов. Такой вот интересный парадокс может случиться.

”Мы попытаемся!”

”Мы будем той партией, которая будет активно участвовать в попытках формирования правительства, однако этот процесс займет не недели, а месяцы. Поэтому не исключено, что с Новым годом нас будет поздравлять не премьер, а исполняющий его обязанности. Это будет долгий, неуклюжий и некрасивый процесс, но, к сожалению, у нас нет другого выбора”, — так, выступая в эфире радио Baltkom, прокомментировал предварительные итоги голосования мэр Риги и лидер ”Согласия” Нил Ушаков.

ТОП

Многие кандидаты в депутаты от ”Согласия”, которых я встретил в ночь после выборов, пребывали в печали. Революции в сознании латвийского избирателя, на которую некоторые из них надеялись, не случилось. Сотни тысяч евро, потраченные на рекламу, тоже не позволили прыгнуть выше головы. ”Согласие” ставило себе цель из ”русской партии” превратиться в ”почти латышскую”. В списках партии латышских фамилий было даже больше, чем славянских. Но латышский избиратель, как свидетельствуют результаты выборов, на эту приманку не клюнул — по крайней мере, так можно интерпретировать результат голосования.

Кроме того, ударила по ”Согласию” и низкая явка — в выборах приняли участие всего 54% избирателей от общего числа обладающих правом голоса. Это антирекорд за всю историю республики. Причем серьезный провал по явке был в столице — главном электоральном ресурсе ”Согласия”. При низкой явке всегда выигрывают маленькие партии, а большие, наоборот, теряют голоса.

Мотивированные националисты

Зато латышские национально-ориентированные партии смогли в очередной раз доказать, что их электорат — самый верный. Несмотря на целый ряд скандалов вокруг Национального объединения перед выборами, эта партия смогла получить поддержку более 10% электората. Нацблок смог обойти даже премьерский Союз ”зеленых” и крестьян, который ранее никогда не уступал ему свое место в верхней части политического спектра.

Также отличный результат в 13,5% продемонстрировала Новая консервативная партия, которая была создана совсем недавно и играет на том же электоральном поле, что и Нацблок. Новые консерваторы тоже выступают за жесткую национальную политику. ”Латышская Латвия!” — вот лозунг, который смело могут делить между собой эти две политические силы.

Правда, договориться им будет крайне непросто — ведь нужно делить не только лозунг, но и электорат.

Интересно, как поведет себя новая либеральная партия ”Развитие/За!”, которая, судя по всему, тоже настроена на то, чтобы войти в правительство. Как либералы будут сотрудничать с Нацблоком в случае создания совместной коалиции — вопрос очень серьезный. Расхождения во взглядах там достаточно сильные. Впрочем, один из локомотивов либералов Артис Пабрикс успел побывать и министром иностранных дел, и главой Минобороны, а также сменил немало партий. В этом смысле, считают эксперты, Пабрикс — фигура достаточно гибкая и при желании сможет договориться с тем, с кем нужно, и, главное, как нужно.

В любом случае, впереди нас ждут напряженные недели, а возможно, даже месяцы, которые потребуются для того, чтобы сформировать правительство. Как прогнозирует мэр Риги и лидер ”Согласия” Нил Ушаков, легким это время не будет. Нам же остается запастись терпением и ждать результатов. Избиратели свой выбор сделали; посмотрим, к чему он приведет в этот раз.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Коалиция Юри Ратаса в Рийгикогу осталась в меньшинстве: Тийна Кангро покинула фракцию Isamaa

08.10.2018
В Рийгикогу пополнились ряды парламентариев без фракции, так как фракцию Isamaa покинула Тийна Кангро. Таким образом, с сегодняшнего дня правящая коалиция осталась в меньшинстве: в нее входят лишь 50 из 101 члена Рийгикогу.
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором и победа пророссийской партии на выборах в Латвии

08.10.2018
Главным событием минувших выходных стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, который закончился очень двусмысленно и неожиданно. А в Латвии в ходе парламентских выборов большинство голосов избирателей набрала пророссийская партия "Согласие". Что еще интересного вы могли пропустить — читайте в нашей подборке!
Подробнее


ФОТО и ВИДЕО: Будьте осторожны! Черный лед сделал дороги скользкими и уже стал причиной ДТП

08.10.2018
Неожиданно опустившаяся ниже нуля температура воздуха сделала дороги чрезвычайно скользкими, поэтому полиция просит всех водителей транспортных средств быть очень осторожными.
Подробнее

Матрас в мешке: полученный в магазине товар оказался не похож на заказанный

08.10.2018
Права и обязанности потребителя и продавца не интересуют покупателя до той поры, пока не случится что-то из ряда вон. И если до этого опыт был только положительный, тем более, мало у кого возникнет желание что-то перепроверять или не верить продавцу. Почему важно проверять все нюансы сделки и в чем отличие покупок в магазине от покупок в интернете — узнала ”МК-Эстония”.
Подробнее

Отцы, дети и социальные сети. Дочь экс-центриста Эрнитса раскритиковала отца за гомофобные комментарии

08.10.2018
Присоединившийся к EKRE экс-центрист Пеэтер Эрнитс в Facebook раскритиковал статью об однополой паре, что вызвало недовольство его дочери Ханны, которая обвинила отцав разжигании ненависти.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JSBN/65A
219,- €
186,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
101,15 €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €

Закон для всех един: за парковку на 5 минут оштрафовали на 200 евро, справедливо ли это?

08.10.2018
"Я инвалид колясочник, этим летом я был на Чудском озере. Было очень жарко, вы сами знаете. Мне стало плохо, и я друга попросил заехать под знак, чтобы посадить меня в машину. Прибежал, как я понял, хозяин кемпинга неподалеку и начал фотографировать. Мы объяснили ситуацию, он не предложил помощь и прогнал нас. После чего сказал моему другу, что в следующий раз не надо брать таких друзей. В итоге я получил штраф 200 евро. Как вы считаете, в такой ситуации, заехав на пять минут под знак на 10 метров, справедливо получить такое наказание?" — спрашивает читатель "МК-Эстонии" Николай.
Подробнее


Сдающих недвижимость в аренду ”по-черному” могут найти и заставить платить задним числом даже через много лет! Вам это не грозит?

07.10.2018
Налогово-таможенный департамент собирается взять рынок арендного жилья под особый контроль. По данным порталов недвижимости, доход от сдачи недвижимости в аренду в Эстонии составляет порядка 100 миллионов евро в год.
Подробнее