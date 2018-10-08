Еще одна горькая победа. В Латвии ”Согласие” не прыгнуло выше головы, и теперь его ждет борьба за коалицию

Однако, как считают политологи, ”Развитие/За!” вряд ли решится на создание правительства с ”Согласием”. Наиболее вероятен вариант, при котором объединятся все остальные партии, за исключением ”Согласия” и, вероятно, KPV. LV: иметь дело с политическим проектом эксцентричного Кайминьша тоже хотят далеко не все.

Эксперты, к слову, вообще пока очень осторожны в прогнозах относительно детища Кайминьша и его возможных маневров. ”Если смотреть на деятельность Артуса Кайминьша до нынешних выборов, то он запомнился только тем, что бегал, фотографировал всех и скандалил. Он шоумен. Как будет работать партия в будущем Сейме неизвестно. Это мы узнаем только по факту. В партии KPV. LV, кроме Кайминьша, есть умные люди. Нельзя сказать, что это сборище странноватых типов. Но, повторюсь, мы узнаем, на что способна эта партия, только со временем”, — отметил политолог Юрис Розенвалдс.

Между тем, при вышеупомянутом раскладе президент Латвии окажется в довольно затруднительном положении, поскольку ему как-то придется объяснять народу, почему он не доверят формирование кабинета ни победившей партии, ни партии, занявшей второе место. Однако, полагают политологи, президенту вряд ли оставят выбор: большинство сформируют партии, получившие в отдельности меньше всего голосов. Такой вот интересный парадокс может случиться.

”Мы попытаемся!”

”Мы будем той партией, которая будет активно участвовать в попытках формирования правительства, однако этот процесс займет не недели, а месяцы. Поэтому не исключено, что с Новым годом нас будет поздравлять не премьер, а исполняющий его обязанности. Это будет долгий, неуклюжий и некрасивый процесс, но, к сожалению, у нас нет другого выбора”, — так, выступая в эфире радио Baltkom, прокомментировал предварительные итоги голосования мэр Риги и лидер ”Согласия” Нил Ушаков.

Многие кандидаты в депутаты от ”Согласия”, которых я встретил в ночь после выборов, пребывали в печали. Революции в сознании латвийского избирателя, на которую некоторые из них надеялись, не случилось. Сотни тысяч евро, потраченные на рекламу, тоже не позволили прыгнуть выше головы. ”Согласие” ставило себе цель из ”русской партии” превратиться в ”почти латышскую”. В списках партии латышских фамилий было даже больше, чем славянских. Но латышский избиратель, как свидетельствуют результаты выборов, на эту приманку не клюнул — по крайней мере, так можно интерпретировать результат голосования.

Кроме того, ударила по ”Согласию” и низкая явка — в выборах приняли участие всего 54% избирателей от общего числа обладающих правом голоса. Это антирекорд за всю историю республики. Причем серьезный провал по явке был в столице — главном электоральном ресурсе ”Согласия”. При низкой явке всегда выигрывают маленькие партии, а большие, наоборот, теряют голоса.

Мотивированные националисты

Зато латышские национально-ориентированные партии смогли в очередной раз доказать, что их электорат — самый верный. Несмотря на целый ряд скандалов вокруг Национального объединения перед выборами, эта партия смогла получить поддержку более 10% электората. Нацблок смог обойти даже премьерский Союз ”зеленых” и крестьян, который ранее никогда не уступал ему свое место в верхней части политического спектра.

Также отличный результат в 13,5% продемонстрировала Новая консервативная партия, которая была создана совсем недавно и играет на том же электоральном поле, что и Нацблок. Новые консерваторы тоже выступают за жесткую национальную политику. ”Латышская Латвия!” — вот лозунг, который смело могут делить между собой эти две политические силы.

Правда, договориться им будет крайне непросто — ведь нужно делить не только лозунг, но и электорат.

Интересно, как поведет себя новая либеральная партия ”Развитие/За!”, которая, судя по всему, тоже настроена на то, чтобы войти в правительство. Как либералы будут сотрудничать с Нацблоком в случае создания совместной коалиции — вопрос очень серьезный. Расхождения во взглядах там достаточно сильные. Впрочем, один из локомотивов либералов Артис Пабрикс успел побывать и министром иностранных дел, и главой Минобороны, а также сменил немало партий. В этом смысле, считают эксперты, Пабрикс — фигура достаточно гибкая и при желании сможет договориться с тем, с кем нужно, и, главное, как нужно.