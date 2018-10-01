Студия DELFI | "Поговори со мной!": инновационное решение для тех, кто учит эстонский, но никак не может им овладеть(24)
Проблема - или задача — изучения государственного языка представителями некоренного населения Эстонии по-прежнему весьма актуальна в нашей стране. Многие из тех, кто старательно учит язык на разных курсах или самостоятельно, в итоге так и не начинают им владеть — по одной простой причине. Им просто не с кем говорить. Но в наши времена если имеется какая-то проблема, то для ее решения почти сразу возникает некий старт-ап. В нашей студии сегодня представитель такого лингвистического стартапа, один из инициаторов стартовавшего этим летом проекта Räägi Minuga Наталья Китам и виртуальный учитель образовательного интернет-портала keeleklikk.ee Кристи Тамм.