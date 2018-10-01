Студия DELFI | "Поговори со мной!": инновационное решение для тех, кто учит эстонский, но никак не может им овладеть

Мультиплатформенный проект "Räägi minuga" представляет собой сеть для практики разговорного эстонского языка и включает страницу в фейсбуке, веб-сайт и мобильное приложение "Multikey" для устройств на базе iOS и Android , с помощью которых могут найти друг друга и вживую встретиться те, кто учит язык и его носители.

Подробнее о работе системы и задачах проекта - в нашем видео!