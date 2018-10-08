Поговори со мной на государственном

В полном объёме языковая программа пока не доступна, поскольку схожая с Taxify интернет-платформа multikey.app будет запущена только в середине октября. Пока же отличное представление о программе можно получить в группе социальной сети Facebook по адресу https://www.facebook.com/groups/raagiminuga/. Сейчас там представлены учреждения, работники которых готовы с удовольствием поговорить с русскоязычными молодыми и взрослыми людьми на эстонском языке, при необходимости даже в более медленном темпе и с более чёткой дикцией. В списке готовых к сотрудничеству учреждений отрадно видеть театр ”Эстония”, музей на открытом воздухе Рокка-аль-Маре, Таллиннскую центральную библиотеку, Раквереский театр и пр.

У языковой программы имеется своя система стимулирования. Время от времени между новыми её пользователями разыгрываются билеты на спектакли и мероприятия в тех учреждениях, в которых люди с удовольствием пообщаются с русскоязычными людьми на эстонском языке. Первые билеты были разыграны на балет ”Екатерина Первая” в национальной опере ”Эстония”. Четырём ученикам Линнамяэского русского лицея посчастливилось попасть перед поднятием занавеса за кулисы, где им на ясном эстонском языке рассказали о концепции и истории постановки. Затем удача улыбнулась трём следующим лицеистам, которым удалось отметить Михайлов день в музее Рокка-аль-Маре. Двое победителей следующего розыгрыша отправятся в Причудье на празднование Дня русского лука и рыбы.

В Таллинне можно прожить и без знания эстонского языка

”У нас было очень мало возможностей поговорить с кем-то на эстонском языке вне школьных уроков”, — признались на встрече со мной двенадцатиклассники Линнамяэского русского лицея, с которыми я встретился на уроке эстонского языка (преподаватель Наталия Самойлова) на прошлой неделе. Школьники подчеркнули, что программа ”Поговори со мной” была запущена именно для того, чтобы учащиеся русских школ смогли больше пообщаться на государственном языке. Это и стало главной темой нашей следующей беседы.

Кто жил или живёт в Ласнамяэ, тот знает, что кричащей необходимости в эстонском языке там нет. Новости о происходящем в Эстонии можно узнать из русских газет, по Радио 4, ЭТВ+ и т.д. В большинстве магазинов стоят кассы самообслуживания, и говорить там с кем-либо нет никакой необходимости. В кафе официантка обслуживает русскоязычную молодёжь на русском же языке. Общение на улице происходит на русском или английском языке. Если возникнет необходимость в понимании какого-нибудь важного документа на государственном языке, то на помощь приходит Google Translate.

Гимназисты Линнамяэского русского лицея отметили, что, тем не менее, они хотят свободно изъясняться на эстонском языке. Им по душе, что языковая программа „Räägi minuga” (”Поговори со мной”) делает акцент на магазинах, кафе, спортивных клубах и прочих учреждениях, в которых с клиентами при желании общаются на внятном эстонском языке, поскольку быстро произносимые слова на эстонском кажутся им иногда одним длинным предложением. Ребята отметили, что в находящемся в центре столицы кафе ”Муху”, очевидно, было бы возможно поговорить на эстонском. Они рады тому, что совсем скоро в самом лицее тоже откроется языковое кафе, в котором учащиеся, преподаватели и гости смогут пообщаться друг с другом на эстонском языке. Эта новость вызвала в классе небольшие аплодисменты.

Перспективным было сочтено также налаживание связей с эстонскими школами. Двенадцатиклассники Линнамяэского русского лицея уже сотрудничали со своими сверстниками из Гимназии Густава Адольфа и средней школы Хяэдемеэсте. Уже имеется договорённость о предстоящем сотрудничестве с Лиллекюлаской гимназией и повторной встрече с учениками средней школы Хяэдемеэсте. У активистов языковой программы ”Поговори со мной” имеется длинный список эстонских школ, с которыми они с удовольствием посотрудничали бы, однако они пока не знают, как это сделать так, чтобы это принесло радость и пользу обеим сторонам.