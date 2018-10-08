Поговори со мной на государственном

Журналист ”Учительской газеты” Райво Юурак пишет об инициированном учащимися Таллиннского линнамяэского русского лицея языковом проекте „Räägi minuga” (”Поговори со мной”), целью которого является налаживание общения на государственном языке как между русской и эстонской молодёжью, так и между людьми постарше.
Принцип прост — в мобильном приложении регистрируются как те, кто хочет попрактиковаться в эстонском, так и те, кто готовы стать их эстоноязычными собеседниками. После этого каждый сможет увидеть на экране мобильного телефона, где находятся ближайшие желающие пообщаться, с которыми и налаживается контакт. Авторы идеи надеются, что обе стороны встретятся потом где-нибудь по-настоящему, а не ограничатся общением по телефону.
Мысль инициировать подобную языковую программу пришла ученикам Линнамяэского русского лицея в голову нынешней весной на медиауроке Натальи Китам. Потребность в общении на эстонском языке оказалась настолько большой, что по состоянию на данный момент в мобильном приложении зарегистрировались уже более восьмисот человек, среди которых есть ученики и преподаватели, а также родители и сотрудники различных учреждений.
В полном объёме языковая программа пока не доступна, поскольку схожая с Taxify интернет-платформа multikey.app будет запущена только в середине октября. Пока же отличное представление о программе можно получить в группе социальной сети Facebook по адресу https://www.facebook.com/groups/raagiminuga/. Сейчас там представлены учреждения, работники которых готовы с удовольствием поговорить с русскоязычными молодыми и взрослыми людьми на эстонском языке, при необходимости даже в более медленном темпе и с более чёткой дикцией. В списке готовых к сотрудничеству учреждений отрадно видеть театр ”Эстония”, музей на открытом воздухе Рокка-аль-Маре, Таллиннскую центральную библиотеку, Раквереский театр и пр.
У языковой программы имеется своя система стимулирования. Время от времени между новыми её пользователями разыгрываются билеты на спектакли и мероприятия в тех учреждениях, в которых люди с удовольствием пообщаются с русскоязычными людьми на эстонском языке. Первые билеты были разыграны на балет ”Екатерина Первая” в национальной опере ”Эстония”. Четырём ученикам Линнамяэского русского лицея посчастливилось попасть перед поднятием занавеса за кулисы, где им на ясном эстонском языке рассказали о концепции и истории постановки. Затем удача улыбнулась трём следующим лицеистам, которым удалось отметить Михайлов день в музее Рокка-аль-Маре. Двое победителей следующего розыгрыша отправятся в Причудье на празднование Дня русского лука и рыбы.
В Таллинне можно прожить и без знания эстонского языка
”У нас было очень мало возможностей поговорить с кем-то на эстонском языке вне школьных уроков”, — признались на встрече со мной двенадцатиклассники Линнамяэского русского лицея, с которыми я встретился на уроке эстонского языка (преподаватель Наталия Самойлова) на прошлой неделе. Школьники подчеркнули, что программа ”Поговори со мной” была запущена именно для того, чтобы учащиеся русских школ смогли больше пообщаться на государственном языке. Это и стало главной темой нашей следующей беседы.
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Кто жил или живёт в Ласнамяэ, тот знает, что кричащей необходимости в эстонском языке там нет. Новости о происходящем в Эстонии можно узнать из русских газет, по Радио 4, ЭТВ+ и т.д. В большинстве магазинов стоят кассы самообслуживания, и говорить там с кем-либо нет никакой необходимости. В кафе официантка обслуживает русскоязычную молодёжь на русском же языке. Общение на улице происходит на русском или английском языке. Если возникнет необходимость в понимании какого-нибудь важного документа на государственном языке, то на помощь приходит Google Translate.
Гимназисты Линнамяэского русского лицея отметили, что, тем не менее, они хотят свободно изъясняться на эстонском языке. Им по душе, что языковая программа „Räägi minuga” (”Поговори со мной”) делает акцент на магазинах, кафе, спортивных клубах и прочих учреждениях, в которых с клиентами при желании общаются на внятном эстонском языке, поскольку быстро произносимые слова на эстонском кажутся им иногда одним длинным предложением. Ребята отметили, что в находящемся в центре столицы кафе ”Муху”, очевидно, было бы возможно поговорить на эстонском. Они рады тому, что совсем скоро в самом лицее тоже откроется языковое кафе, в котором учащиеся, преподаватели и гости смогут пообщаться друг с другом на эстонском языке. Эта новость вызвала в классе небольшие аплодисменты.
Перспективным было сочтено также налаживание связей с эстонскими школами. Двенадцатиклассники Линнамяэского русского лицея уже сотрудничали со своими сверстниками из Гимназии Густава Адольфа и средней школы Хяэдемеэсте. Уже имеется договорённость о предстоящем сотрудничестве с Лиллекюлаской гимназией и повторной встрече с учениками средней школы Хяэдемеэсте. У активистов языковой программы ”Поговори со мной” имеется длинный список эстонских школ, с которыми они с удовольствием посотрудничали бы, однако они пока не знают, как это сделать так, чтобы это принесло радость и пользу обеим сторонам.
Будущие выпускники Линнамяэского русского лицея отметили также, что ”Поговори со мной” совершенно точно не будет программой для одной только молодёжи. Многие взрослые люди также хотят улучшить своё знание государственного языка. Русскоязычные школьники были бы готовы шлифовать свой эстонский вместе с эстонскими пенсионерами? Эта перспектива показалась ребятам несколько неожиданной. Девушки в ней, вроде бы, не сомневались. Изначально потенциальными собеседниками на эстонском языке авторы программы ”Поговори со мной” считали находящихся в декретном отпуске мам. Предполагалось, что помимо общения на эстонском языке русскоязычные девушки могли бы поучиться у них тому, как быть хорошей няней.
По предположению двенадцатиклассников, приложение ”Поговори со мной” могло бы заинтересовать в том числе и эстонскую молодёжь — например, тех, кто хочет улучшить своё знание русского языка. Русский язык в качестве второго иностранного языка изучают во многих эстонских школах, однако в большинстве случаев лишь на уроках, без живого общения. Было отмечено, что кадеты Академии внутренней безопасности также заинтересованы в хорошем знании русского языка, поскольку русский является их вторым рабочим языком.
Другими словами, при наличии желания общаться запрячь в языковую повозку можно было бы как молодых мам, так и пенсионеров, родным языком которых является русский. Разумеется, что было бы совсем замечательно, если эстонские и русские ребята познакомились друг с другом лично и помогли друг другу изучать языки.
Моё общение с лицеистами на уроке эстонского языка происходило, конечно же, на изучаемом ими языке. Я заметил, что большинство учеников смело воспользовались возможностью поговорить со мной на государственном языке. Это пробудило во мне веру в то, что программа ”Поговори со мной” может оказаться весьма успешной. Когда я спросил, где мы могли бы сфотографироваться, то гимназисты ответили, что на фоне карты Эстонии. Так мы и сделали.