Новые горизонты зовут. Хотите попасть в экзотические страны — становитесь волонтером!

Ирина Боярская — участница Клуба Психологии 3000 и ведущая Психологического киноклуба в Таллинне. Раньше Ирина работала в сфере транспорта и логистики, но потом ей стал интересен мир психологии и ведической философии.

Это будет рассказ-впечатление о возможностях путешествовать волонтером в Китае и Японии. Мы поговорим о видах волонтерства и рассмотрим плюсы и минусы таких путешествий на примере поездок Ирины в Китай в 2013-м и в Японию в 2016-м году, в которую она отправилась в рамках агротуристического движения WWOOF.

А еще мы сравним самостоятельные путешествия и волонтерские поездки, и поговорим о том, что волонтерство в наше время — это не обязательно о спасении мира и каком-то сердечном порыве делать добрые дела, а возможность по-новому раскрывать свои горизонты и изучать жизнь другой страны.

Где?

Дом Студента в Таллинне (Tudengimaja,Raekoja plats 16), на втором этаже.

Подробности ЗДЕСЬ: