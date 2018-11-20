Никто никого не любит, но все любят всех

Выступали мы в литературном музее, естественно, Максима Горького. В купеческом доме, привыкшем к респектабельности и тиши, по-над Волгой, недалеко от обрыва, где Максим Горький создал бессмертную ”Песню о беревестнике”. С утра в городе было холодно, ветер сбивал с ног, все скользили и падали, но мы стойко слушали экскурсовода у памятника Жюлю Верну. Да, в Нижнем Новгороде есть памятник великому фантасту, возле которого прнято назначать встречи, я, например, не считаю, что в этом есть что-то особо странное. Жюль Верн не бывал в Нижнем, но и Горький не бывал в Таллинне, но в этом году Горькому исполняется 150 лет, и эстонские театры уже отметили это событие постановками по его пьесам.

Как сказано в стихотворении Филимонова:

раскинулось море в дюнах

играет песок на струнах

прохладен и лес у речки

повсюду живут человечки

”Литературное кабаре” состояло из двух частей: моего творческого вечера и перформанса, который весьма условно назван Jam Poets. О нем я и хочу рассказать. Значит, так: звучат композиции Дана Ротаря — Цикорий, Валерий, Male Curtain и Spy Romance, и Crashtest Руслана РХ. Эти композиции соединены со стихами П.И. Филимонова и Антипы Молчуна. Руслан РХ — гитара, Дан Ротарь — бас-гитара, Юрий "Юрбан" Новиков — барабаны.

Фото Дианы Дидык

Музыка — пост-панк и пост-рок. Первая — более вычурная и экспериментальная форма панка; вместо бьющей ключом энергии и гитарной агрессии панка — медленный монотонный ритм с преобладанием баса и ударных, чувство нарастающей тревоги в мелодиях. Вторая — эксперимент, объединяющий элементы разнообразных жанров — эмбиент, джаз, электронная музыка, рок.

Словом, вы представили. И вот на сцене начинают читать стихи, музыкально соответствующие этим композициям: то есть музыкальная композиция стихов корреспондирует композиции музыкантов.

Из того же стихотворения Филимонова:

взрезают хлеба и вены,

летают в Баку и Вены,

боятся и спят при свете,

пускают бабло на ветер,

не думают, что что значит,

коктейли себе херачат,

глядят, как летят объекты,

бросают бомжам объедки

всё мимо несётся поезд,

никак не даётся повесть

лягушки поют и птицы

ломаются кости, спицы,

мужик эвкалипты рубит

никто никого не любит

никто никого не любит

никто никого не любит

никто никого не любит

никто никого не любит

никто никого не любит

никто никого не любит

никто никого не любит

никто никого не любит

И вот это ”никто никого не любит”, повторенное столько раз, сколько я процитировала, заставляет зал неистовствовать, ”танцевать” руками, пытаться доказать, что они — любят, любят, любят.

Антипа Молчун ведет себя на сцене максимально эксцентрично, он актерствует, падает, сбегает в зал, распластывается на полу; у него необычная, новая эстетика поведения, к которой не сразу привыкаешь и не сразу распознаешь новый интересный поэтический голос:

В контексте вселенной — мы пыль, и из центра нас даже не видно.

Но словно тот суслик: не видно — не значит, что нет.

Вошли в постмодерн, сделав поле семантики минным,

На стражу подтекстов поставив суровый контекст.

В контексте любви — нужен ближний, как вектор в контексте движенья.

В контексте политики надо бежать за второй, и тогда перетрём.

В контексте реальности — где эталон объективной?

Кто выше по списку в контексте пространства имён?

В контексте границ — многоточия или пунктиры

Сквозь зум google карты условны, и, вроде, не так уж важны,

Как важен вопрос о позиции по отношению к Крыму

В контексте анкеты на визу для въезда в пределы страны.

В контексте войны — скрестив пальцы, пить тосты за мир во всём мире,

Держа ”para bellum”, на всякий пожарный, как туз в рукаве.

Контекст гуманизма подвергнут гибридной атаке с позиции силы,

И встроен контекст безопасности в стрелы крылатых ракет.

В ближайшее время должна выйти первая книжка Антипы, это большое событие для молодого литератора, и хочется пожелать, чтобы дебют был услышан!

Впрочем, всегда можно утешиться, вспомнив строчки Филимонова:

какая разница, кто что скажет,

какая разница, кто что подумает

все, кто могли сказать, уже сказали,

все, кто могли подумать, уже подумали

пусть теперь они боятся

ему тоже есть что сказать и подумать.

полчаса сна в автобусе делают его день.

англицизмы делают его день.

разговоры с самим собой делают его день.

совсем недавно снова появилось будущее.

конец августа вмазывается жидким солнцем.

жизнь кажется мёдом

Сочетание экспериментальной музыки, исполненной блестящей по мастерству группой, с ритмизованными так, что они становятся дополнительными, но словесными инструментами ансамбля стихами, — это сочетание я никогда и нигде не слышала. Не мелодекламация, не рэп, не какой-то еще привычный вид искусства, а самобытное открытие, о котором П.И. Филимонов сказал: