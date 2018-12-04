На HÕFF все отлично как обычно, или Гопота и "ужастики" на курорте

Английская картина ”Игольница”: ярко-рыжая девочка-подросток альтернативной модельной внешности и ее мать (одна нога короче другой, горбик на спине, мегабогатый внутренний мир — яркий, кричащий, как из ”Алисы в Стране чудес”) переезжают на новое место жительства, где сталкиваются с непониманием и — за редким исключением — равнодушием местных. Главные героини отчаянно пытаются приспособиться к обществу, врут себе и другим, стараются заглушить своего внутреннего ребенка, которого большинство моих и ваших соседей обменяло на новые смартфоны. Упрятанный в яркую обертку подросткового кино, этот фильм рассказывает об одиночестве странных людей с богатым внутренним миром и о самопожертвовании. На фестиваль приехала режиссер ленты Дебора Хейвуд, на вид ей немного за 20, рассказывала о своих проблемах в школе.

Австрийско-немецкий фильм ”Проклятье небес” повествует об истории живущих на отшибе альпийской деревни матери и ребенка, которых местные подозревают в колдовстве. Действие происходит в средневековье. Фильм крайне немногословен, с помощью пугающей языческой психоделии показано, как человек под воздействием лишений, голода, чумы и предательства переходит на темную сторону.

”Снежинка”: немецкий проект, в котором два закадычных криминализированных товарища находят на полу своей машины сценарий и понимают, что в нем описаны их дальнейшие действия. Сценарий пишет некий дантист, которого друзья начинают искать, параллельно попадая в угарные истории с участием поляков-каннибалов, нервных кебабщиков, некоего нового фюрера, супергероя Электро, черных гангстеров-извращенцев, перемазанной кровью девушки-ангела. На хвосте у ребят плотно сидит одержимая местью молодая особа и ее мужественный спутник. Фильм сделан в виде историй с пересекающимися повествованиями. Режиссер явно тащится от фильмов категории Б и Тарантино. Тоже присутствовал на фесте — жизнерадостный бородатый молодой человек.

”Шепчущий во тьме” — уже ставшая классикой черно-белая малобюджетная экранизация Лавкрафта про вторжение на Землю гигантских жуков. Фильм сделан в 2011 году, стилизован под 50-е, фэнам Лавкрафта очень нравится.

”Подземелье ведьм” — советский фантастический фильм из нашего детства, Кир Булычев — наше все. На некой планете, где одновременно существуют все возможные этапы эволюции, научно-исследовательская станция землян подвергается коварному нападению дикого племени. Крутые актеры в некрутых декорациях. Скоро рухнет страна, а пока топовые советские актеры стреляют из лазеров и дерутся на мечах с тысяч экранов всесоюзного кинопроката. Караченцов ворчит, Жигунов изображает Рэмбо или, скорее, Конана-варвара, фильм насыщен персонажами от снежного человека до роботов. Однозначный блокбастер своего времени.

”Вероника”: действие испанского фильма о девушке Веронике, которая хотела вызвать дух отца, а вызвала нечто иное, разворачивается на фоне Мадрида 80-х годов. Католическая школа, кассетный плеер с испанской попсой того времени, квартира в панельном доме, где и происходит весь экшен, многодетная семья. Вероника следит за своими тремя младшими сестрами и пытается всеми силами защитить их от потустороннего зла. Все типа по реальным событиям, на основе полицейских отчетов. Стильный и страшноватый фильм…

”Хара дьай” — якутский фильм ужасов, и этим многое сказано. На якутское кино сейчас мода, режиссер Степан Бурнашев явно в тренде. С минимальным бюджетом человек снимает очень талантливо — видимо, он из тех людей, кому мобильник в руки дай, он и на него отлично снимет. Фильм состоит из четырех лаконичных историй о вторжении злых сил в человеческий мир. Истории разные, а конец один. Самобытность достигается за счет использования якутской речи и местных актеров, а также благодаря ландшафту, в котором присутствуют не только лесотундра, снег и далекие звезды в морозном небе, но и индастриал, обледенелые шоссе и новостройки. И темнота как главный способ повествования.

”Убийственный Тарту” — дебют известного эстонского режиссера Ильмара Раага, который самолично назвал его самым плохим эстонским фильмом. В центре повествования история двух студентов, которые решают бороться против секретного плана министерства культуры истребить кино на территории Эстонии. Отличный фильм в стиле гонконгских боевиков, что показывали у нас в 90-е в пиратских видеосалонах: бандиты, спецагенты, простой герой из закусочной и его красавица-подружка, ниндзя, в конце каждой сцены — кунг-фу, длительность всего час. Особенно впечатлила массовая разборка в интерьерах старого фон Краля: все ностальгические для нашей тусовки места можно рассмотреть в деталях. После показа вышел сам режиссер и ответил на вопросы восторженной аудитории.

”Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, хоббита, через Дикий край, Черный лес, за Туманные горы туда и обратно”: советский телеспектакль 1985 года, экранизация знаменитой книги Толкина. Видел его в детстве по ленинградскому телевидению — осталось неизгладимое впечатление на всю жизнь. Книгу прочитал позднее. Вообще советские телеспектакли из-за недостатка технических решений отлично развивали фантазию!

Американский комедийный слэшер ”Виктор Кроули” о волосатом громиле с тесаком отлично подойдет, чтобы скоротать вечерок: озеро в Луизиане, болотистая местность, самолет с придурками с телевидения терпит крушение, много черного юмора. Отличный фильм под занавес фестиваля, когда ты уже подустал и мозгам нужен отдых.

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