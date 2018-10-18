Книга Елены Скульской — в ТОП-100 главных русских книг за последние 30 лет

Как сообщает портал godliteratury.ru, книгоиздание, особенно в докомпьютерную эпоху, — процесс небыстрый. Поэтому «свободная печать» художественной литературы началась не с началом перестройки и гласности в 1985 году, а всё-таки позже… Хотя и раньше формальной отмены цензуры («Главлита»), произошедшей 1 августа 1990 года, со вступлением в силу нового Закона о печати. Можно сказать, что сейчас следует отмечать 30-летие свободного книгоиздания в России (с той оговоркой, насколько оно может быть свободно в условиях капитализма, крайне консервативных вкусов большинства читателей и т. д.).

Список возглавил знаменитый роман Виктора Пелевина «Generation П». Затем следуют: «Репетиции» Владимира Шарова, «Чапаев и Пустота» того же Пелевина, «Генерал и его армия» Георгия Владимова и «Сердце Пармы» Алексея Иванова.

В сотню главных книг за 30 лет постсоветского времени вошел роман Елены Скульской «Мраморный лебедь». Он был отмечен по инициативе Аси Петровой, прозаика, переводчика французской литературы. Роман «Мраморный лебедь», впервые напечатанный в журнале «Звезда», стал также финалистом Русского Букера-2014.