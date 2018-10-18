18.10.2018, 17:40

Книга Елены Скульской — в ТОП-100 главных русских книг за последние 30 лет

 (2)
читайте избранные главы романа в журнале ПЛУГ
rus.delfi.ee
EST
Jelena Skulskaja raamatuesitlus
Jelena Skulskaja raamatuesitlusFoto: Ilmar Saabas

2018-й год в России назван Годом литературы. В рамках этого проекта проходит немало различных акций и одной из них стало составление списка главных книг постсоветского периода. Организаторы решили обратиться к профессионалам, с разных сторон связанным с книгоизданием и литературой, с просьбой назвать пять наиболее значимых, на их взгляд, книг, опубликованных в России за последние тридцать лет. 24 эксперта сообща назвали 103 книги.

Как сообщает портал godliteratury.ru, книгоиздание, особенно в докомпьютерную эпоху, — процесс небыстрый. Поэтому «свободная печать» художественной литературы началась не с началом перестройки и гласности в 1985 году, а всё-таки позже… Хотя и раньше формальной отмены цензуры («Главлита»), произошедшей 1 августа 1990 года, со вступлением в силу нового Закона о печати. Можно сказать, что сейчас следует отмечать 30-летие свободного книгоиздания в России (с той оговоркой, насколько оно может быть свободно в условиях капитализма, крайне консервативных вкусов большинства читателей и т. д.).

Читайте также:

Список возглавил знаменитый роман Виктора Пелевина «Generation П». Затем следуют: «Репетиции» Владимира Шарова, «Чапаев и Пустота» того же Пелевина, «Генерал и его армия» Георгия Владимова и «Сердце Пармы» Алексея Иванова.

В сотню главных книг за 30 лет постсоветского времени вошел роман Елены Скульской «Мраморный лебедь». Он был отмечен по инициативе Аси Петровой, прозаика, переводчика французской литературы. Роман «Мраморный лебедь», впервые напечатанный в журнале «Звезда», стал также финалистом Русского Букера-2014.

Прочитать отрывки из романа «Мраморный лебедь» можно в новой рубрике независимого журнала о культуре ПЛУГ на портале RusDelfi. Предлагаем вниманию читателей две главы из романа: мемуарную и главу-новеллу, никак с реальностью не связанную.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок

18.10.2018
Вот и стартовало главное модное событие Эстонии этого года — осенняя Tallinn Fashion Week, отмечающая 15-летие. Открыл подходящий к сезону показ бренда верхней одежды WOOM. Но звездный момент первого дня недели моды пришелся на вручение престижной награды “Золотой иглы”. Собравшаяся в зале публика явно не ожидала такого поворота событий.
Подробнее


Прокуратура подтверждает: трое детей в Какумяэ умерли от отравления угарным газом

18.10.2018
Прокуратура сообщила, что трое детей умерли от отравления угарным газом. Собранные к сегодняшнему дню материалы подтверждают то, что обнаруженные на месте происшествия утечки газа не были причиной трагического события.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
153,30 €
-30% Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
179,- €
125,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €


”Один не мог”: кто был сообщником керченского стрелка

18.10.2018
Керченский стрелок не мог действовать один — у него были сообщники. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Однако он подчеркнул, что помогали стрелку лишь на этапе планирования. Тем временем некоторые очевидцы трагедии заявляют, что в колледже стреляли несколько человек — двое или трое, поскольку автоматные очереди слышались из нескольких мест одновременно.
Подробнее

КХЛ: Самый непредсказуемый чемпионат за последние годы. А может, и за всю историю лиги?

18.10.2018
Сегодня — очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Ситуация в турнирной таблице, благодаря случившейся перед стартом чемпионата экстренной реформе подсчета очков, весьма непредсказуемая, как сообщает автор официальной страницы Лиги в интернете. К тому же из-за частоты игр стали гораздо выше шансы середняков и андердогов победить в матчах с лидерами. Одним из важных компонентов этой непредсказуемости стали нероссийские команды. И одна из них — уже почти родной нам "Йокерит" — сегодня сыграет в Нижнем Новгороде с местным "Торпедо".
Подробнее

НА ЗАМЕТКУ | Как сделать потрясающий очиститель для швов между плиткой

18.10.2018
Плитка на вашей кухне подвергается самым разнообразным воздействиям. Саму ее можно почистить довольно легко, но вот затирка между плитками весьма пориста, потому активно накапливает всяческие загрязнения. В магазине вы сможете найти много мощных чистящих средств, однако Furnish Home предлагает приготовить чистящее средство для плиточных швов своими руками.
Подробнее