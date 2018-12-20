Хочу, чтобы любимое дело приносило доход!

Эта статья в буквальном смысле открывает новые горизонты для тех, кто устал от своей успешной работы. Что делать, чтобы обрести цель, к которой хочется двигаться? Психолог Елизавета Дульберг рассказывает историю одного своего клиента.
Я часто слышу от друзей и знакомых, что они хотели бы поменять работу, хотели бы заниматься только любимым делом, хотели бы наполнять мир смыслом. К сожалению, дальше разговоров обычно такие планы не идут. Люди годами сидят на том же месте и мучаются от чувства нереализованности и бессмысленности. Им кажется, что они тратят свою жизнь впустую, и год от года это чувство становится сильнее. Им все сложнее делать работу, которую они не любят, все труднее справиться с раздражением и скукой, которые они испытывают на рабочем месте.
Ниже я расскажу об опыте одного своего клиента, который пришел ко мне на консультацию по карьере. Это мужчина (назовем его Кириллом), ему около 40 лет, он работает дизайнером в крупной компании и довольно успешен в своей профессии. Последние несколько лет он работает через силу, потому что перестал видеть в работе смысл. Он хотел бы заниматься более творческими проектами, которые мог бы вести самостоятельно. Это желание возникло у него около пяти лет назад, но несмотря на многочисленные попытки что-то изменить, он так и не смог профессионально заняться тем, что любит. Мы провели три встречи. В конце клиент сказал, что ему стало намного легче: вопросы, которые мучили его на протяжении последних нескольких лет, отпали, и он теперь более ясно видит свое будущее.
Я подробно расскажу об этих трех консультациях. На каждой из них клиент столкнулся с проблемами, которые, я уверена, знакомы многим, кто думает о переменах в карьере.
Первая консультация: встреча со страхом
На первой встрече мы с Кириллом говорили о том, почему он до сих пор не поменял работу. Оказалось, что ему страшно. Страшно остаться без денег. Я попросила рассказать об этом подробнее. Оказалось, однажды он уже ушел с работы ”в никуда” и сделал попытку зарабатывать любимым делом. Не пошло. Нормальную работу он тоже потом долго не мог найти и в итоге несколько лет выбирался из этой ямы. Денег не было совсем, иногда не хватало даже на еду.
Чем дольше клиент рассказывал свою историю, тем отчетливее был заметен его страх. Его взгляд из открытого и уверенного стал беспокойным. Тело из расслабленного и даже вальяжного стало напряженным, движения — скованными. Из спокойного и уверенного в себе профессионала Кирилл за несколько минут превратился в испуганного и зажатого человека. Видно было, как страх сковывает его изнутри и мешает ему свободно дышать. Через некоторое время он буквально физически сжался в комочек, закрыл лицо руками и просидел так несколько минут.
— Так ты себя чувствуешь, когда мы говорим о бедности?
— Да.
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