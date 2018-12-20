Хочу, чтобы любимое дело приносило доход!

Я часто слышу от друзей и знакомых, что они хотели бы поменять работу, хотели бы заниматься только любимым делом, хотели бы наполнять мир смыслом. К сожалению, дальше разговоров обычно такие планы не идут. Люди годами сидят на том же месте и мучаются от чувства нереализованности и бессмысленности. Им кажется, что они тратят свою жизнь впустую, и год от года это чувство становится сильнее. Им все сложнее делать работу, которую они не любят, все труднее справиться с раздражением и скукой, которые они испытывают на рабочем месте.

Ниже я расскажу об опыте одного своего клиента, который пришел ко мне на консультацию по карьере. Это мужчина (назовем его Кириллом), ему около 40 лет, он работает дизайнером в крупной компании и довольно успешен в своей профессии. Последние несколько лет он работает через силу, потому что перестал видеть в работе смысл. Он хотел бы заниматься более творческими проектами, которые мог бы вести самостоятельно. Это желание возникло у него около пяти лет назад, но несмотря на многочисленные попытки что-то изменить, он так и не смог профессионально заняться тем, что любит. Мы провели три встречи. В конце клиент сказал, что ему стало намного легче: вопросы, которые мучили его на протяжении последних нескольких лет, отпали, и он теперь более ясно видит свое будущее.

Я подробно расскажу об этих трех консультациях. На каждой из них клиент столкнулся с проблемами, которые, я уверена, знакомы многим, кто думает о переменах в карьере.

Первая консультация: встреча со страхом