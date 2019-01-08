Фотограф-документалист Анника Хаас представит выставку о мусульманской общине Эстонии

Отличающиеся от общепринятого социальные группы служат зеркалом всего общества. Данная выставка дает возможность взглянуть на самого себя и на существовавшую в Эстонии на протяжении веков мусульманскую общину, получить представление о ее расслоениях и связанной с миграцией истории возникновения. Испытывая страх перед всевозможными влияниями со всех концов света, мы можем увидеть как в зеркале, так и вокруг себя то, что мы желаем видеть, а не то, что на самом деле там отражается.

В объединяющем фото- и видеоискусство, а также саунд-арт проекте нарратив выстроен при помощи исторических материалов и историй современных людей. Тексты дают зацепки для понимания визуального материала, при этом оставляя зрителю пространство для размышлений и формирования собственного мнения.

Фотохудожник Анника Хаас: ”Данная выставка рассматривает историю формирования местной мусульманской общины как части многоликой истории Эстонии. Мусульмане живут здесь начиная с 16 века — так что у них уже на протяжении долгого времени есть определенное место и роль в нашем обществе. Цель проекта — сблизить эстонцев и мусульманскую общину, чтобы обе стороны лучше понимали личные истории людей и их связь с Эстонией”.

Выставка является плодом сотрудничества с Центром ислама Эстонии и НКО Помощь беженцам в Эстонии.