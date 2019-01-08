08.01.2019, 16:20

Фотограф-документалист Анника Хаас представит выставку о мусульманской общине Эстонии

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Фотограф-документалист Анника Хаас представит выставку о мусульманской общине Эстонии
Фото: "Плуг"

10 января в 18:00 в галерее Эстонской национальной библиотеки откроется выставка ”Анатомия мусульманской общины Эстонии”. Данная экспозиция является частью художественной программы ЭР100, пишет журнал "Плуг".

Отличающиеся от общепринятого социальные группы служат зеркалом всего общества. Данная выставка дает возможность взглянуть на самого себя и на существовавшую в Эстонии на протяжении веков мусульманскую общину, получить представление о ее расслоениях и связанной с миграцией истории возникновения. Испытывая страх перед всевозможными влияниями со всех концов света, мы можем увидеть как в зеркале, так и вокруг себя то, что мы желаем видеть, а не то, что на самом деле там отражается.

В объединяющем фото- и видеоискусство, а также саунд-арт проекте нарратив выстроен при помощи исторических материалов и историй современных людей. Тексты дают зацепки для понимания визуального материала, при этом оставляя зрителю пространство для размышлений и формирования собственного мнения.

Фотохудожник Анника Хаас: ”Данная выставка рассматривает историю формирования местной мусульманской общины как части многоликой истории Эстонии. Мусульмане живут здесь начиная с 16 века — так что у них уже на протяжении долгого времени есть определенное место и роль в нашем обществе. Цель проекта — сблизить эстонцев и мусульманскую общину, чтобы обе стороны лучше понимали личные истории людей и их связь с Эстонией”.

Выставка является плодом сотрудничества с Центром ислама Эстонии и НКО Помощь беженцам в Эстонии.

Проект поддержали многие организации и добрые люди: ЭР100 и художественная программа Эстонского центра современного искусства ”Мигранты и умение адаптироваться” (ориг. ”Rändajad ja kohanejad”), фонд ”Капитал культуры Эстонии”, Ахти Хейнла, Яанус Юссь, творческий городок Теллискиви, Digiprint.

Экспозицию можно посетить до 26 февраля.

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