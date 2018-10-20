20.10.2018, 11:35

”Дышите! Не дышите!”: премьера необычной танцевальной постановки

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rus.delfi.ee
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”Дышите! Не дышите!”: премьера необычной танцевальной постановки
Фото: журнал ПЛУГ

18 октября на сцене Sõltumatu Tantsu Lava (Теллискиви 60А, С1) состоится премьера танцевальной постановки ”Дышите! Не дышите!”. Ее авторами и исполнителями стали хореограф и танцор Лийс Варес и художник и пенсионер по инвалидности Паша Семенов.

Читайте в журнале ПЛУГ эссе Лийс о более, чем 10 годах внутренней работы, которые предшествовали этому событию, и интервью с Лийс и Пашей, сделанное за два месяца до премьеры.

Отрывок из интервью:

Паша: «Напряжение» — это не то слово. Люди должны воспринимать искусство на интуитивном уровне. Кто видит, тот видит, кто умеет читать — тот читает, кто не умеет — читает по-своему. Не нужно ограничивать людей, задавая определенный контекст.

Лийс: Эта постановка о нас самих: на сцене Лийс и Паша, наши тела двигаются по-разному, но у них есть стремление найти точку соприкосновения. Язык танца всемогущ, ему невозможно дать однозначное определение. Поэтому мы можем «говорить» более открыто. Соврать не получится, потому что тело не умеет врать. Но так как наши с Пашей тела такие разные, то, конечно, всплывают темы, на которые мы, возможно, не всегда готовы говорить, или смотрим на них через одну определенную призму. Через нас у зрителя будет возможность взглянуть на самого себя, поразмышлять на социальные или связанные с искусством и танцем темы. Для нас же на сцене важно оставаться самими собой, а не исполнять какую-то роль.

Tallinn Hockey weekend
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