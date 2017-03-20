Жизнь или смерть: дымовой датчик — самая дешевая страховка жизни

К сожалению, иногда приходится учиться на трагических примерах, которые произошли с другими людьми. К счастью, есть и те примеры, которые учат нас в позитивном ключе — соблюдая правила пожаробезопасности, приобщаясь к культуре безопасности, мы можем реально спасти свою жизнь и жизни других людей.

Два случая, произошедших в начале марта, заставляют задуматься о том, что каждый из нас может сделать для того, чтобы в идеале предотвратить пожар, но при его возникновении хотя бы сохранить жизнь и здоровье.

Случай первый: пожар унес жизнь женщины

5 марта произошел трагический случай – при пожаре в Кохтла-Ярве погибла 59-летняя женщина. В полдень в Центр тревоги пришло сообщение о том, что произошел пожар. Звонившим был сосед, который увидел дым в коридоре и открытые двери квартиры, из которой этот дым шел. Спасатели были на месте уже через десять минут, и сразу вошли в задымленное помещение. Через короткое время выше горящей квартиры была обнаружена женщина без сознания, спасательные мероприятия по возвращению ее к жизни не дали результата.

По первоначальной оценке, причиной пожара могло стать повреждение осветительного прибора, откуда искры достигли шкафа с одеждой, расположенного в прихожей, где возник очаг возгорания, не исключаются и другие версии, связанные с неисправностью в электросистеме.

Предполагается, что погибшая обнаружила возгорание и попыталась справиться с ним своими силами, поняв, что у нее не получается, несколько раз позвала на помощь, но те, кто это слышал, возможно, не поняли, что женщине грозит реальная опасность и не могли или не осмелились оказать ей помощь.

Первым на шум отреагировал мужчина, живущий в соседней квартире, который, выйдя, не обнаружил никого на лестничной клетке, лишь увидел открытую дверь соседней квартиры, из которой валил темный дым. Мужчина вызвал спасателей.

Помощь погибшая пыталась получить и в находящейся этажом выше квартире, где ее и нашли. Соседи, увидевшие женщину с закопченным лицом, впустили ее, а когда она упала в коридоре, не сумели оказать ей помощь.

По словам дочери погибшей, в загоревшейся квартире был установлен дымовой датчик, однако он не работал, поскольку тремя неделями ранее из него были извлечены батарейки.

По оценке инспекторов бюро контроля противопожарной безопасности Восточного спасательного центра, правильно установленный и работающий дымовой датчик мог дать сигнал о возгорании гораздо раньше, с большой вероятностью погибшая женщина получила бы помощь раньше, и спасение ее жизни могло бы быть эффективнее, если бы соседи вовремя поняли, что имеет место пожар. К сожалению, в данной истории было упущено время для того, чтобы предотвратить трагическую смерть.

Случай второй: дымовой датчик и неравнодушие соседей спасли жизнь мужчине

Этот случай, который произошел тремя днями позже, 8 марта, в Раквере, окончился счастливо. В начале двенадцатого ночи спасатели получили сообщение о том, что в Раквере на одной из улиц случился пожар. Живущий в квартире инвалид-колясочник уснул, забыв на включенной плите готовящийся ужин. В этой квартире был дымовой датчик в исправном состоянии, который возвестил об опасности. Первыми отреагировали соседи, услышавшие тревожный звук. Они сразу же стали действовать: вызвали спасателей, а сами стуком разбудили живущего в квартире мужчину и открыли окна, начав проветривать квартиру еще до приезда спасателей, которые ликвидировали очаг возгорания и провели разъяснительные работы. Живущий в квартире мужчина, к счастью, не пострадал. Все могло закончиться гораздо трагичнее, если бы в квартире отсутствовал дымовой датчик.

Вывод: дымовой датчик не бесполезное требование, а реальный помощник в случае пожара

Многие пренебрегают установкой в своей квартире дымового датчика. Сначала марта в Кохтла-Ярве было проведено 52 домашних визита спасателей, которые консультировали на тему пожаробезопасности, и, к сожалению, выяснилось, что в 19 случаях дымовой датчик отсутствовал или находился в неисправном состоянии. В Нарве начиная с 4 февраля было проведено 184 визита, в 97 случаях дымовой датчик отсутствовал или находился в неисправном состоянии.

Спасательный департамент обращает внимание на то, что установка дымового датчика – это самая дешевая страховка вашей жизни и жизни ваших близких. В момент, когда вы спите, и происходит возгорание или же в случае, если в квартире ваших соседей произошло возгорание, а они не реагирует, дымовой датчик – тот самый страж, который быстрее всего возвестит об опасности. Здесь важно еще следующее: если вы слышите сигнал дымового датчика, который доносится из соседней квартиры, ни в коем случае не бездействуйте: необходимо отреагировать на этот сигнал, сообщив в Центр тревоги (112), по возможности разбудив соседей (если они спят) или оказав им посильную и разумную помощь (если стучат в дверь, просят вызвать неотложную помощь и проч.). Помните, что пожар в одной квартире представляет серьезную опасность для всего многоквартирного дома.

1524: зарегистрируйтесь для бесплатной консультации!

В рамках кампании Спасательного департамента, которая проходит до конца марта, по телефону 1524 можно зарегистрироваться для бесплатной консультации по пожаробезопасности вашего жилья. Спасатели запланируют визит к вам домой, и в ходе этого визита расскажут о том, как конкретно вы и конкретно в вашей квартире можно поднять уровень пожаробезопасности. Вас проконсультируют не только по поводу правильной установки и обслуживания дымовых датчиков, но и по вопросам безопасности, связанной с электро- и газовыми приборами и системами, действующими в вашей квартире. Помните, что часть пожаров возникает из-за выхода из строя электрического и газового оборудования и бытовой техники. Важное дополнение: спасатели в ходе домашних визитов не выступают в качестве инспекторов и не будут делать предписания или штрафовать. Их цель – консультирование и помощь советом!