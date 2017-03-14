Задать вопрос Спасательному департаменту теперь можно и в Facebook

Cовременный человек много времени проводит в соцсетях. Уже с октября через cоциальную сеть Facebook можно в реальном времени следить за важными событиями и происшествиями Спасательного департамента.

”Можно ли в квартире построить баню? По каким причинам в Эстонии чаще всего происходят пожары, и как себя обезопасить? Это только некоторые вопросы, ответы на которые можно получить на страничке консультанта спасательной службы”, — рассказал руководитель проекта и ведущий специалист отдела превентивной работы Спасательного департамента Никита Грознов. ”Мы постоянно следим за событиями и держим вас в курсе происходящего”, — добавил он.

По словам Грознова, стоит подписаться не только ради полезной информации, оригинальных статей и конкурсов, но и потому, что консультанту можно задавать интересующие вопросы. На данный момент это самый современный способ связаться со Спасательным департаментом и получить важную информацию.

Ознакомится со страничкой можно тут.